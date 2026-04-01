K+S Aktie im Aktien Marathon: Langfristige Analyse, Prognose und Chartcheck bis 2030

- Technische Lage stabilisiert sich
- Wichtige Marken entscheiden
- Fundamental noch schwach
- Technische Lage stabilisiert sich
- Wichtige Marken entscheiden
- Fundamental noch schwach
K+S Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren
Im Rahmen unseres Aktien Marathon analysieren wir jede Woche eine ausgewählte Aktie mit klarem Fokus auf langfristige Perspektiven. Auch die K+S Aktie wird dabei nicht kurzfristig bewertet, sondern auf Basis fundamentaler Entwicklungen und Zukunftsprojektionen bis 2028 und 2030 untersucht.
Diese langfristige Herangehensweise bietet Anlegern die Möglichkeit, eigene Einschätzungen mit fundierten Analysen abzugleichen und strategische Investmententscheidungen zu treffen.
► K+S WKN: KSAG88/ ISIN: DE000KSAG888 / Kürzel: SDF.DE / Symbol: KPLUF
✅ Drei Key Takeaways
- Technische Lage stabilisiert sich: Die K+S Aktie zeigt im Aktien Marathon eine leichte Erholung mit bullischen Ansätzen im Tageschart, bleibt im Wochenchart jedoch noch nicht klar im Aufwärtstrend.
- Wichtige Marken entscheiden: Ein nachhaltiger Ausbruch über 20,50 EUR wäre entscheidend für ein bullisches Gesamtbild, während Rückfälle unter die gleitenden Durchschnitte das Risiko erhöhen.
- Fundamental noch schwach: Trotz erwarteter Stabilisierung dürfte die K+S Aktie erst ab 2028 wieder attraktiver werden, aktuell fehlt ein überzeugender Investmentcase im Aktien Marathon.
K+S Aktie – Chartanalyse im Wochenchart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die K+S Aktie erreichte im April 2021 ein Hoch bei 36,45 EUR. In der Folge setzte eine ausgeprägte Korrektur ein, die erst im Jahr 2024 in eine Bodenbildung überging. Seitdem zeigt sich eine Stabilisierung mit zwischenzeitlichen Erholungsbewegungen.
Im Aktien Marathon Chartcheck fällt auf:
- Mehrfache Abweisungen an der SMA200 (aktuell ca. 15,35 EUR) in den Jahren 2023 und 2025
- Erst Anfang März gelang ein dynamischer Ausbruch über diese Linie
- Nachhaltige Anschlusskäufe bleiben bislang aus
Wichtige Marken im Überblick:
- Bullisches Szenario: Wochenschluss über 20,50 EUR
- Bearishes Risiko: Rückfall unter SMA20 (ca. 13,84 EUR)
- Weitere Supports: SMA50 bei rund 13,67 EUR
Einschätzung Wochenchart: neutral bis leicht bullisch
K+S Aktie – Chartanalyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt die K+S Aktie seit Herbst 2025 eine klare Bodenbildung. Besonders positiv im Aktien Marathon Kontext:
- Überwindung von SMA20, SMA50 und SMA200 im Dezember
- Stabile Unterstützung durch die SMA20 in den letzten Monaten
- Zusätzlicher Halt durch die SMA50 bei Rücksetzern
Kurzfristige Perspektiven:
- Aufwärtsziel: Schließen des Gaps bei 16,72 EUR
- Weiteres Potenzial: Test des letzten Hochs bei anhaltender Stärke
- Risiken: Bruch der SMA20 mit möglichem Rückfall zur SMA50
Einschätzung Tageschart: bullisch
Unternehmensprofil der K+S Aktie
Die K+S Aktie repräsentiert einen international tätigen Anbieter mineralischer Produkte mit Fokus auf:
- Landwirtschaft (Düngemittel)
- Industrieanwendungen
- Verbraucherprodukte
- Kommunale Lösungen wie Auftausalz
Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab - von Exploration bis Vertrieb.
Fundamentale Bewertung der K+S Aktie im Aktien Marathon
Die fundamentale Analyse zeigt:
- Schwache Geschäftszahlen in den Jahren 2024 und 2025
- Erwartete Stabilisierung in den kommenden Jahren
- Voraussichtliche Wiederaufnahme der Dividende erst ab 2028
Auch die Kursentwicklung der letzten Jahre bleibt hinter den Erwartungen zurück, wenngleich zuletzt eine Erholung vom Tief 2025 sichtbar ist.
Aktionärsstruktur K+S:
Institutionelle Anleger halten 2/3 der Aktien und haben damit einen maßgeblichen Einfuss auf die Unternehmensstrategie.
Wichtige Bewertungskennzahlen K+S 2025 - 2021
Zwar konnte der Umsatz von 2021 auf 2022 deutlich gesteigert werden, in den Folgejahren bis 2025 ist eine Stagnation zu verzeichnen
Die Zahl der Beschäftigten liegt 2025 über der Zahl von 2021, ist in den letzten drei Jahren aber praktisch unverändert geblieben.
Der pro Kopf Umsatz 2024 liegt zwar über dem Wert von 2022, ist aber von 2024 auf 2025 zurückgegangen.
Nachdem 2021 noch ein hoher operativer Gewinn erwirtschaftet worden ist, wurde 2025 ein hohes negatives Ergebnis erwirtschaftet.
In den letzten beiden Jahren im Betrachtungszeitraum wurde ein negatives Ergebnis vor Steuern ausgewiesen. 2022 als auch 2021 wurden noch hohe Gewinne erzielt.
Nachdem 2021 noch 11,80 EUR pro Aktie erwirtschaftet worden ist, wurde 2025 ein Verlust von 6 EUR pro Aktie erwirtschaftet.
Nachdem 2024 nur eine kleine Dividende ausgeschüttet worden ist, ist die Zahlung 2025 ganz ausgefallen.
Die Aktie war in der Vergangenheit immer sehr günstig; das KGV wird mit dem Hintergrund der Verluste in den beiden letzten Jahren nicht ausgewiesen.
Das Eigenkapital ist in den letzten vier Jahre sukzessive abgeschmolzen, liegt aber noch über dem Wert von 2021.
Die Eigenkapitalquote kann als robust interpretiert werden, wenn auch diese in den letzten vier Jahren abgeschmolzen ist.
Fazit: K+S Aktie im Aktien Marathon
Im aktuellen Aktien Marathon ergibt sich für die K+S Aktie folgendes Bild:
- Kurzfristig technische Stabilisierung erkennbar
- Mittelfristig noch keine klare Trendwende bestätigt
- Langfristig fundamentale Erholung erst ab Ende des Jahrzehnts wahrscheinlich
Gesamtbewertung:
Die K+S Aktie ist derzeit kein überzeugendes Investment für langfristig orientierte Anleger, bleibt jedoch ein Beobachtungskandidat im Aktien Marathon.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
FAQ zur K+S Aktie im Aktien Marathon
Was ist die K+S Aktie?
Die K+S Aktie gehört zum deutschen Rohstoffunternehmen K+S AG, das vor allem im Bereich Düngemittel und Salzprodukte tätig ist.
Ist die K+S Aktie aktuell ein gutes Investment?
Im Aktien Marathon zeigt die K+S Aktie derzeit keine klare langfristige Stärke. Die fundamentale Entwicklung bleibt schwach, eine nachhaltige Verbesserung wird erst in den kommenden Jahren erwartet.
Welche Kursmarken sind bei der K+S Aktie wichtig?
Wichtige Marken sind 20,50 EUR auf der Oberseite für ein bullisches Signal sowie Unterstützungen im Bereich von rund 13,50 EUR.
Wie ist die Prognose für die K+S Aktie bis 2030?
Die Prognosen deuten auf eine schrittweise Stabilisierung hin. Eine deutliche Verbesserung der Geschäftszahlen und Dividendenzahlungen wird jedoch erst ab etwa 2028 erwartet.
Welche Rolle spielt die K+S Aktie im Aktien Marathon?
Die K+S Aktie dient im Aktien Marathon als Beispiel für eine langfristige Analyse mit Fokus auf Fundamentaldaten und charttechnische Entwicklung.
Wann zahlt die K+S Aktie wieder Dividende?
Aktuellen Erwartungen zufolge könnte die K+S Aktie frühestens ab 2028 wieder eine Dividende ausschütten.
Welche Risiken gibt es bei der K+S Aktie?
Zu den wichtigsten Risiken zählen schwache Geschäftszahlen, volatile Rohstoffpreise sowie eine weiterhin unsichere Kursentwicklung.
DAX Gewinner am Dienstag: BASF Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
TUI Aktie im Fokus: Waffenstillstand USA-Iran – Jetzt der Turnaround? 🌍
Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 08.04.26 – Aktuelle Einschätzung
DAX Prognose für Mittwoch, 08.04.26 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.