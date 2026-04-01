K+S Aktie im Aktien Marathon: Langfristige Analyse, Prognose und Chartcheck bis 2030

K+S Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Rahmen unseres Aktien Marathon analysieren wir jede Woche eine ausgewählte Aktie mit klarem Fokus auf langfristige Perspektiven. Auch die K+S Aktie wird dabei nicht kurzfristig bewertet, sondern auf Basis fundamentaler Entwicklungen und Zukunftsprojektionen bis 2028 und 2030 untersucht.

Diese langfristige Herangehensweise bietet Anlegern die Möglichkeit, eigene Einschätzungen mit fundierten Analysen abzugleichen und strategische Investmententscheidungen zu treffen.

► K+S WKN: KSAG88/ ISIN: DE000KSAG888 / Kürzel: SDF.DE / Symbol: KPLUF

✅ Drei Key Takeaways

Technische Lage stabilisiert sich: Die K+S Aktie zeigt im Aktien Marathon eine leichte Erholung mit bullischen Ansätzen im Tageschart, bleibt im Wochenchart jedoch noch nicht klar im Aufwärtstrend.

Die K+S Aktie zeigt im Aktien Marathon eine leichte Erholung mit bullischen Ansätzen im Tageschart, bleibt im Wochenchart jedoch noch nicht klar im Aufwärtstrend. Wichtige Marken entscheiden: Ein nachhaltiger Ausbruch über 20,50 EUR wäre entscheidend für ein bullisches Gesamtbild, während Rückfälle unter die gleitenden Durchschnitte das Risiko erhöhen.

Ein nachhaltiger Ausbruch über 20,50 EUR wäre entscheidend für ein bullisches Gesamtbild, während Rückfälle unter die gleitenden Durchschnitte das Risiko erhöhen. Fundamental noch schwach: Trotz erwarteter Stabilisierung dürfte die K+S Aktie erst ab 2028 wieder attraktiver werden, aktuell fehlt ein überzeugender Investmentcase im Aktien Marathon.

K+S Aktie – Chartanalyse im Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die K+S Aktie erreichte im April 2021 ein Hoch bei 36,45 EUR. In der Folge setzte eine ausgeprägte Korrektur ein, die erst im Jahr 2024 in eine Bodenbildung überging. Seitdem zeigt sich eine Stabilisierung mit zwischenzeitlichen Erholungsbewegungen.

Im Aktien Marathon Chartcheck fällt auf:

Mehrfache Abweisungen an der SMA200 (aktuell ca. 15,35 EUR) in den Jahren 2023 und 2025

Erst Anfang März gelang ein dynamischer Ausbruch über diese Linie

Nachhaltige Anschlusskäufe bleiben bislang aus

Wichtige Marken im Überblick:

Bullisches Szenario: Wochenschluss über 20,50 EUR

Wochenschluss über 20,50 EUR Bearishes Risiko: Rückfall unter SMA20 (ca. 13,84 EUR)

Rückfall unter SMA20 (ca. 13,84 EUR) Weitere Supports: SMA50 bei rund 13,67 EUR

Einschätzung Wochenchart: neutral bis leicht bullisch

K+S Aktie – Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt die K+S Aktie seit Herbst 2025 eine klare Bodenbildung. Besonders positiv im Aktien Marathon Kontext:

Überwindung von SMA20, SMA50 und SMA200 im Dezember

Stabile Unterstützung durch die SMA20 in den letzten Monaten

Zusätzlicher Halt durch die SMA50 bei Rücksetzern

Kurzfristige Perspektiven:

Aufwärtsziel: Schließen des Gaps bei 16,72 EUR

Schließen des Gaps bei 16,72 EUR Weiteres Potenzial: Test des letzten Hochs bei anhaltender Stärke

Test des letzten Hochs bei anhaltender Stärke Risiken: Bruch der SMA20 mit möglichem Rückfall zur SMA50

Einschätzung Tageschart: bullisch

Unternehmensprofil der K+S Aktie

Die K+S Aktie repräsentiert einen international tätigen Anbieter mineralischer Produkte mit Fokus auf:

Landwirtschaft (Düngemittel)

Industrieanwendungen

Verbraucherprodukte

Kommunale Lösungen wie Auftausalz

Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab - von Exploration bis Vertrieb.

Fundamentale Bewertung der K+S Aktie im Aktien Marathon

Die fundamentale Analyse zeigt:

Schwache Geschäftszahlen in den Jahren 2024 und 2025

Erwartete Stabilisierung in den kommenden Jahren

Voraussichtliche Wiederaufnahme der Dividende erst ab 2028

Auch die Kursentwicklung der letzten Jahre bleibt hinter den Erwartungen zurück, wenngleich zuletzt eine Erholung vom Tief 2025 sichtbar ist.

Aktionärsstruktur K+S:

Institutionelle Anleger halten 2/3 der Aktien und haben damit einen maßgeblichen Einfuss auf die Unternehmensstrategie.

Wichtige Bewertungskennzahlen K+S 2025 - 2021

Zwar konnte der Umsatz von 2021 auf 2022 deutlich gesteigert werden, in den Folgejahren bis 2025 ist eine Stagnation zu verzeichnen



Die Zahl der Beschäftigten liegt 2025 über der Zahl von 2021, ist in den letzten drei Jahren aber praktisch unverändert geblieben.

Der pro Kopf Umsatz 2024 liegt zwar über dem Wert von 2022, ist aber von 2024 auf 2025 zurückgegangen.

Nachdem 2021 noch ein hoher operativer Gewinn erwirtschaftet worden ist, wurde 2025 ein hohes negatives Ergebnis erwirtschaftet.

In den letzten beiden Jahren im Betrachtungszeitraum wurde ein negatives Ergebnis vor Steuern ausgewiesen. 2022 als auch 2021 wurden noch hohe Gewinne erzielt.

Nachdem 2021 noch 11,80 EUR pro Aktie erwirtschaftet worden ist, wurde 2025 ein Verlust von 6 EUR pro Aktie erwirtschaftet.

Nachdem 2024 nur eine kleine Dividende ausgeschüttet worden ist, ist die Zahlung 2025 ganz ausgefallen.

Die Aktie war in der Vergangenheit immer sehr günstig; das KGV wird mit dem Hintergrund der Verluste in den beiden letzten Jahren nicht ausgewiesen.

Das Eigenkapital ist in den letzten vier Jahre sukzessive abgeschmolzen, liegt aber noch über dem Wert von 2021.

Die Eigenkapitalquote kann als robust interpretiert werden, wenn auch diese in den letzten vier Jahren abgeschmolzen ist.

Fazit: K+S Aktie im Aktien Marathon

Im aktuellen Aktien Marathon ergibt sich für die K+S Aktie folgendes Bild:

Kurzfristig technische Stabilisierung erkennbar

Mittelfristig noch keine klare Trendwende bestätigt

Langfristig fundamentale Erholung erst ab Ende des Jahrzehnts wahrscheinlich

Gesamtbewertung:

Die K+S Aktie ist derzeit kein überzeugendes Investment für langfristig orientierte Anleger, bleibt jedoch ein Beobachtungskandidat im Aktien Marathon.

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