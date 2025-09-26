Aktueller Kaffee Preis und Kaffee Kurs im Fokus Die Futures auf Arabica Kaffee (COFFEE) an der ICE notieren heute rund 2,5 % höher und sind damit der aktuell stärkste Performer unter den Agrarrohstoffen. Der entscheidende Treiber für den Anstieg beim Kaffee Kurs ist der deutliche Rückgang der Kaffee-Lagerbestände an der Intercontinental Exchange (ICE). ►Coffee WKN: A3G8J3 | ISIN: JE00BN7KB557 | Ticker: COFF Gründe für den Preisanstieg beim Kaffee Ein wesentlicher Faktor für den knappen Markt ist der 50 %-US-Zoll auf Kaffeeimporte aus Brasilien, der das Angebot zusätzlich verknappt. Laut aktuellen ICE-Daten sind die Bestände auf den niedrigsten Stand seit 17,5 Monaten gefallen – auf nur noch 601.717 Säcke (Stand: Dienstag, 23. September). Auch beim Robusta-Kaffee sind die Vorräte auf ein Zwei-Monats-Tief gesunken. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Kurzfristig hat sich die Rallye auch auf Robusta-Futures ausgeweitet. Grund dafür sind Wetterprognosen, die starke Regenfälle in Vietnams Zentralhochland bis Monatsende erwarten. Diese könnten die Kaffeebohnen in der letzten Entwicklungsphase vor der Ernte schädigen. In Brasilien meldet die Wetteragentur Somar Meteorologia, dass die Regenfälle in Minas Gerais anhalten werden. Sollte dieser Trend bestehen bleiben, könnte der Kaffee Preis für Arabica technisch auf Widerstände stoßen – trotz sinkender ICE-Bestände. Noch in der Vorwoche waren die Kaffee Kurse auf ein Ein-Monats-Tief zurückgefallen, ausgelöst durch Prognosen steigender Niederschläge in Brasiliens Schlüsselregion. Die neuesten ICE-Zahlen haben jedoch wieder frisches Kaufinteresse und spekulative Nachfrage entfacht. Technische Analyse: Kaffee Kurs bricht wichtige Marken Auf dem Tageschart ist der Kaffee Kurs über den 50-Tage-EMA gestiegen, nachdem zuvor die 200-Tage-Linie getestet wurde. Nach einem Rückgang von 420 auf 350 USD hat der Preis nun das 61,8 %-Fibonacci-Retracement überwunden. Die nächste relevante Widerstandszone liegt nahe dem 390er-Bereich, wo ein wichtiges Angebotstest ansteht. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. CFTC Commitment of Traders Report: Positionierungen im Kaffee Markt Der aktuelle CFTC-Report (Stand: 16. September) zeigt deutliche Unterschiede in den Positionierungen von kommerziellen Marktteilnehmern und Spekulanten: Commercials (Produzenten, Exporteure, Händler): Mehr Short-Positionen (76.352) als Longs (41.032). Netto stark auf der Short-Seite – klassisches Hedging gegen Preisrückgänge.

Managed Money (Fonds, Spekulanten): 50.407 Longs vs. 9.246 Shorts. Netto-Long-Positionierung etwa 5:1. Gegenüber der Vorwoche Zuwachs von +1.731 Long-Kontrakten.

Quelle: CFTC Fazit: Produzenten sichern sich gegen fallende Preise ab.

Spekulanten setzen weiter auf steigende Kaffee Preise .

