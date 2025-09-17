Coffee Prognose: Aktuelle Entwicklung beim Kaffee Preis Die Futures auf Arabica-Kaffee (ICE: COFFEE) fielen heute um fast 5 %, nachdem sich die Wetterlage in Brasilien änderte. Der Rückgang vom lokalen Hoch belastet kurzfristig den Kaffee Preis. ►Coffee WKN: A3G8J3 | ISIN: JE00BN7KB557 | Ticker: COFF Wetterlage in Brasilien und Einfluss auf die Coffee Prognose Neue Prognosen für Brasilien deuten auf mehr Regen in der kommenden Woche hin, was die Sorgen über anhaltende Trockenheit etwas lindert. Gleichzeitig warnt die NOAA jedoch vor einer 71 % Wahrscheinlichkeit für ein La Niña-Ereignis (Okt–Dez). Das könnte erneut Dürrerisiken auslösen und die Ernte 2026/27 belasten – ein wichtiger Faktor für die Coffee Prognose. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Brasilien: Ernteprognosen im Jahresvergleich Laut HedgePoint wurden die Schätzungen für die brasilianische Ernte 2025/26 angepasst: Gesamternte : 64,7 Mio. Säcke (+0,7 % im Jahresvergleich).

Arabica : Reduziert auf 37,7 Mio. Säcke (-13,3 % YoY, vorher 39,6 Mio. geschätzt).

Robusta: Angehoben auf 27 Mio. Säcke (+30 % YoY). Damit zeigt sich ein starker Kontrast zwischen Arabica und Robusta, der die Kaffee Preise maßgeblich beeinflusst. Regionale Unterschiede in der Kaffee Produktion Arabica-Regionen (Minas Gerais, São Paulo): Unterdurchschnittliche Niederschläge während entscheidender Wachstumsphasen verschlechterten Erträge und Qualität.

Robusta-Regionen (Espírito Santo, Bahia): Gute Wetterbedingungen und Investitionen der Produzenten führten zu höheren Erträgen als erwartet. Diese regionalen Unterschiede spielen eine Schlüsselrolle für die mittelfristige Coffee Prognose. Ausblick auf den Kaffee Preis 2026/27 Arabica: Trotz Schäden durch die April-Regenfälle hat sich die Baumgesundheit verbessert, was für die kommende Ernte positiv ist.

Robusta: Erste Blüte seit August zeigt bislang vielversprechende Ergebnisse. Die längerfristige Coffee Prognose bleibt jedoch volatil, da Klimaeffekte wie La Niña den globalen Kaffee Preis stark beeinflussen können. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.