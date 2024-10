Kaffee ist so teuer wie seit 13 Jahren nicht mehr. Notwendigkeit oder Luxus?

Kaffee ist für die meisten Menschen weltweit eine Notwendigkeit. In Italien ist der Preis für dieses Getränk sogar reguliert, was zum Teil auf den Zustrom von Touristen zurückzuführen ist, die mit den angemessenen Kosten für einen durchschnittlichen Espresso nicht vertraut sind. Schaut man sich jedoch die Preisdiagramme für Kaffee an, so könnte man den Eindruck gewinnen, dass Kaffee bald zu einem Luxusgut werden könnte. Wird Kaffee dem Weg des Kakaos folgen, der erst vor wenigen Monaten absolute Rekordpreise erreicht hat? Werden wir das in unserem Portemonnaie spüren, obwohl der Preis des Endprodukts nicht nur von den Kosten des Rohstoffs abhängt?

Gibt es eine weltweite Kaffeeknappheit?

Brasilien ist zweifelsohne der größte Kaffeeproduzent der Welt und bekannt für seine Arabica-Produktion in der Region Minas Gerais und Robusta in Espirito Santo. Brasilien steht bei der Kaffeeproduktion insgesamt und speziell bei Arabica an erster und bei Robusta an zweiter Stelle. Vietnam ist führend in der Robusta-Produktion, die hauptsächlich für Instantkaffee verwendet wird. Erhebliche Probleme bei der Robusta-Produktion in den letzten Jahren haben den Preis auf historische Höchststände getrieben. Entwickelt sich eine ähnliche Situation für Arabica?

Es wird erwartet, dass Brasilien in der Saison 2024/2025 seinen bisherigen Produktionsrekord erreichen wird. Bedenken über mögliche Korrekturen dieser Prognosen treiben die Preise jedoch auf den höchsten Stand seit 2011. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Es wird erwartet, dass die Arabica-Produktion fast 100 Millionen 60-kg-Säcke erreichen wird, was einen deutlichen Aufschwung im Vergleich zu den letzten drei Saisons bedeutet. Gleichzeitig wird erwartet, dass sich die Robusta-Produktion auf 76.000 Säcke erholt. Dies würde zu einer Gesamterzeugung von etwa 176 Millionen Säcken führen, was dem Rekord der Saison 2020/2021 entspräche. Der Verbrauch wird voraussichtlich einen Rekord von fast 171 Millionen Säcken erreichen und damit leicht unter dem Produktionsniveau liegen. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass die Kaffeevorräte auf den niedrigsten Stand seit 2001 gesunken sind, wobei die ICE-Börsenbestände zum Jahreswechsel 2023/2024 auf den niedrigsten Stand seit 1999 fallen.

Die Tatsache, dass Kaffeevorräte nicht unbegrenzt gelagert werden können, weil sie an Geschmack verlieren, ist ein entscheidender Faktor. Außerdem haben die jüngsten ungünstigen Witterungsverhältnisse die Qualität der Bohnen beeinträchtigt. Auf dem Markt herrscht derzeit eine starke Nachfrage nach hochwertigem Kaffee, der hauptsächlich aus Südamerika und bestimmten afrikanischen Ländern stammt. Viele Plantagen in diesen Regionen wurden aufgegeben, nachdem der Preis vor einigen Jahren deutlich unter 100 Cent pro Pfund gefallen war (geringer Verbrauch während der Pandemie). Der derzeitige Preis von über 260 Cents pro Pfund unterstreicht die Erholung des Marktes und die Auswirkungen der Dynamik von Angebot und Nachfrage auf die Kaffeepreise.

In dieser Saison wird mit einem Überangebot gerechnet, obwohl ungünstige Wetterbedingungen die Ernten in Brasilien und Vietnam erheblich beeinträchtigen könnten. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB.

Die ICE-Lagerbestände haben sich etwas erholt, sind aber immer noch historisch niedrig und liegen unter dem Niveau von 2011, als die Preise ein Allzeithoch von über 300 Cent pro Pfund erreichten. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB.

Warum steigen die Kaffeepreise?

Das Wetter spielt eine entscheidende Rolle für den Anstieg der Kaffeepreise. Während die Kaffeenachfrage von Jahr zu Jahr nur mäßig wächst, können ungünstige Witterungsbedingungen die Jahresproduktion um 10-20 % verringern. Eine ähnliche Situation führte in den letzten Monaten zu einem Anstieg der Kakaopreise um mehrere hundert Prozent. Derzeit liegt der Preis für eine Tonne Kaffee bei über 5.000 $, während Kakao in der Spitze fast 12.000 $ erreichte.

Der derzeitige Preisanstieg ist in erster Linie auf die Sorge um die künftige Produktion zurückzuführen. La Niña, eines der stärksten Wetterphänomene der Welt, verursacht in Brasilien Dürreperioden. Das Land erlebt derzeit die schlimmste Dürre seit Jahren, was die Arabica-Produktion in der Saison 2024/2025 einschränken könnte, was zu einem Defizit statt des erwarteten Überschusses führen könnte. Außerdem hat der Taifun Yagi in Vietnam viele Bäume zerstört, und die für die kommenden Monate erwarteten Regenfälle aufgrund von La Niña könnten zu zahlreichen Krankheiten führen, die die Kaffeebäume befallen.

Darüber hinaus sind die Vorschriften auch für den künftigen Kaffeepreis von entscheidender Bedeutung. Die Erzeuger erhöhen ihre Käufe im Vorfeld der neuen Vorschriften. Neue Verordnungen der Europäischen Union, die Ende des Jahres in Kraft treten sollen, werden die Verwendung von Waren verbieten, die in jüngster Zeit in Gebieten produziert wurden, in denen Abholzungen stattgefunden haben. Dies veranlasst Händler und Erzeuger, jetzt Kaffee zu kaufen, da sie nach Inkrafttreten der Vorschriften nachweisen müssen, dass der von ihnen gekaufte Kaffee nicht aus Gebieten stammt, in denen Wälder abgeholzt wurden. Der Anstieg der Preise auf den europäischen Märkten hängt auch mit der teilweisen Blockade des Suezkanals zusammen. Der Kauf von Kaffee aus Asien oder bestimmten afrikanischen Ländern bedeutet, dass der Kaffee eine viel längere Strecke nach Europa zurücklegen muss.

Wie wirkt sich der Anstieg der Kaffeebohnenpreise auf die Tassenpreise in Cafés aus?

Bis vor kurzem schätzte man den Kostenanteil des Kaffees in einer Kaffeetasse auf lediglich 1-2 %. Bei den derzeitigen Kaffeepreisen beginnt der Kostenanteil des Rohstoffs selbst zu steigen. Bei einem Standardpreis von 1 Euro für einen Espresso in Italien belaufen sich die Kosten für den verwendeten Kaffee zu Börsenpreisen auf etwa 5 Eurocent. Der Einzelhandelspreis von Kaffee ist jedoch mindestens 2-3 Mal höher, wenn man die Produkte der beliebtesten Kaffeeproduzenten in Italien betrachtet. Damit belaufen sich die Kosten des für den Espresso verwendeten Kaffees auf 10 bis 15 Eurocent, was 10-15 % der Kosten des Endprodukts ausmacht.

Steht der Kaffee vor einem kakaoähnlichen Szenario?

Die Arabica-Preise sind in diesem Jahr bereits um etwa 40 % gestiegen, während die Robusta-Preise um mehr als 90 % in die Höhe geschossen sind. Die Kakaopreise stiegen im April zeitweise um mehr als 175 %, wobei sich dieser Anstieg in Anbetracht der rollenden Terminkontrakte inzwischen auf 80 % reduziert hat. Derzeit ist es schwer zu sagen, ob uns ein ähnliches Szenario wie auf dem Kakaomarkt bevorsteht. In den letzten Jahren gab es eher einen Überschuss als ein Defizit auf dem Markt, was darauf hindeutet, dass es weltweit noch genügend Kaffee gibt. Andererseits wächst die Nachfrage praktisch ununterbrochen, und zwei oder drei schwierige Produktionsjahre könnten dazu führen, dass die Lagerbestände irreparabel werden. Sie befinden sich bereits auf einem extrem niedrigen Niveau.

Preisentwicklung von Kakao, Robusta und Arabica ab Anfang 2024. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Während eine teilweise Realisierung des Kakaomarktszenarios nicht ausgeschlossen werden kann, halten spekulative Fonds eine sehr große Anzahl von Long-Positionen auf Kaffee-Futures-Kontrakte. Die Zahl der Nettopositionen war zuletzt so hoch wie noch nie. Die Fonds bauen ihre Short-Positionen weiter ab, wenngleich sie auch die Zahl der Long-Positionen leicht verringern. Eine sehr ähnliche Situation ergab sich auf dem Kakaomarkt, wenn man die Jahre 2023 und 2024 betrachtet. Theoretisch deutet eine so große Zahl von Nettopositionen auf eine mögliche Preiserschöpfung hin, aber die Verwirklichung des Worst-Case-Wetterszenarios in Form einer erheblichen Verringerung der prognostizierten Position könnte die Fonds veranlassen, ihre Positionen noch viele Monate lang zu halten. Dies wiederum könnte zu einem Preisanstieg auf ein Niveau von 300 Cent pro Pfund Arabica-Kaffee führen, was einem historischen Höchststand im Jahr 2011 entspricht.

Die Fonds halten eine große Anzahl von Netto-Long-Positionen bei Kaffee-Futures. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

XTB Research

DER DEUTSCHE LEITINDEX