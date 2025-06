Kaffee legt um 1 % zu – Dürre in Minas Gerais stoppt den Rückgang 📈

Arabica-Kaffee-Futures (COFFEE) steigen heute um fast 1,5 %, nachdem sie jahrelang einen rekordverdächtigen Ausverkauf erlebt hatten. Seit dem 11. April sind die Kaffeepreise um fast 20 % gefallen, von 415 USD auf 334 USD. Die diesjährige Kaffeeernte ist bislang erfolgreich verlaufen und bereits weit fortgeschritten, sodass die zuvor bestehenden Bedenken hinsichtlich der Versorgungslage auf dem Arabica-Kaffeemarkt ausgeräumt sind. In Brasilien hat laut Safras & Mercado 20 % der Kaffeeernte eingebracht, verglichen mit 21 % zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.

Daten des USDA Foreign Agricultural Service (FAS) zeigen, dass die Kaffeeproduktion in Brasilien im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 % gestiegen ist, während die Produktion in Vietnam – einer wichtigen Region für Robusta-Kaffee – im Vergleich zum Vorjahr um 6,9 % steigen dürfte. Unterdessen sind die weltweiten Robusta-Preise auf ein Sieben-Wochen-Tief gefallen.

Die Kaffeebestände an der ICE-Börse sind laut Daten vom Dienstag, dem 3. Juni, auf ein fast 9-Monats-Hoch für Robusta gestiegen, während die Arabica-Bestände mit 892.000 Säcken ein 4-Monats-Hoch erreicht haben.

Der heutige Preisanstieg ist zum Teil auf ungünstige Wetterbedingungen in Brasilien, dem weltweit größten Arabica-Produzenten, zurückzuführen. Daten von Somar Meteorologia zeigen, dass in der wichtigen Anbauregion Minas Gerais in der Woche bis zum 31. Mai keine Niederschläge zu verzeichnen waren. Die Prognosen für die kommenden Tage lassen praktisch keine Regenwahrscheinlichkeit erkennen. COFFEE im Stundenchart Ein Blick auf das Chart zeigt, dass sich die technischen Aussichten nicht wesentlich verändert haben und der Abwärtsdruck anhält. Zu den wichtigsten Widerstandsniveaus zählen heute das 23,6 %-Fibonacci-Retracement und der gleitende 50-Perioden-Durchschnitt (orangefarbene Linie). Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

