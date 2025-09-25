Kakao Preis aktuell: Warum der Kakao Kurs über 40 % gefallen ist

🍫 Kakao Preis stürzt ab – von Rekordhoch zum Abwärtstrend 📰 Einleitung

Der Kakao Preis befindet sich seit Monaten auf Talfahrt. Nach dem Rekordhoch von fast 13.000 USD/Tonne im Jahr 2024 notiert der Kakao Kurs nun unter der psychologisch wichtigen Marke von 7.000 USD/Tonne. Verbesserte Ernteaussichten in Westafrika und schwächere Nachfrage setzen den Markt erheblich unter Druck. ► Kakao | WKN: 570581 | ISIN: XC0005705816 | Ticker: Kakao 🌧️ Bessere Ernten in Westafrika stützen Angebot Die Elfenbeinküste und Ghana – verantwortlich für rund 70 % der weltweiten Kakaoproduktion – melden bessere Wetterbedingungen, höhere Regenmengen und verstärktes Blühen der Bäume. Nach den Dürreschäden und Krankheiten des Vorjahres steigen die Ernteprognosen wieder deutlich. 📉 Nachfrage unter Druck – hohe Preise & Zölle belasten Hohe Kakaopreise in Verbindung mit US-Zöllen auf Schokolade dämpfen die Konsumnachfrage zusätzlich. Analysten sehen hierin einen weiteren Belastungsfaktor für den Kakao Kurs, der in den kommenden Monaten nachgeben könnte. 🌍 Globale Produktionssteigerung erwartet Neben Westafrika wird auch in Ländern wie Ecuador, Brasilien, Peru, Nigeria und Kamerun eine steigende Produktion erwartet. Laut Rabobank könnte die Saison 2025/26 sogar einen deutlichen Angebotsüberschuss bringen. 📌 Key Takeaways 📉 Kakao Preis fällt um über 40 % seit dem Hoch von 2024. 🌧️ Verbesserte Wetterbedingungen in Westafrika treiben die Produktion. 🍫 Nachfrage sinkt durch hohe Preise & US-Zölle – zusätzlicher Druck auf den Markt. ✅ Fazit Der Kakao Kurs zeigt aktuell einen klaren Abwärtstrend. Zwar bleiben Risiken wie wetterbedingte Ausfälle bestehen, doch die Kombination aus steigendem Angebot und schwacher Nachfrage deutet auf eine weitere Korrektur hin. Analysten erwarten, dass sich der Preis mittelfristig oberhalb von 3.000 USD/Tonne stabilisieren dürfte – deutlich unter den Rekordständen von 2024. Kakao Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Kakao Chart (W1) Quelle: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

