Kakao Preis fällt unter 5.000 USD – Kakao News belasten Markt

Das Wichtigste in Kürze Kakao Preis auf Mehrmonatstief: Schwache Nachfrage dominiert das Marktbild.

Bessere Ernteaussichten in Westafrika erhöhen den Angebotsdruck.

Indexeffekte (BCOM) könnten kurzfristig für Stabilisierung sorgen.

🍫 Kakao Preis unter Druck – Kakao News zeigen anhaltenden Abwärtstrend Nach den außergewöhnlich starken Rallys der Jahre 2024 und 2025 ist vom Kakao-Boom kaum noch etwas übrig. Der Kakao Preis befindet sich seit Monaten in einem ausgeprägten Abwärtstrend. Heute rutschten Kakao-Futures unter die Marke von 5.000 USD je Tonne und erreichten damit den tiefsten Stand seit dem 26. November. Hauptgründe sind schwache Nachfragesignale sowie sich verbessernde Angebotsperspektiven in Westafrika. ► Kakao WKN: 570581 | ISIN: XC0005705816 | Ticker: COCOA ✅ Drei Key Takeaways – Kakao News kompakt 📉 Kakao Preis auf Mehrmonatstief: Schwache Nachfrage dominiert das Marktbild. 🌱 Bessere Ernteaussichten in Westafrika erhöhen den Angebotsdruck. 📊 Indexeffekte (BCOM) könnten kurzfristig für Stabilisierung sorgen. 📉 Warum fällt der Kakao Preis aktuell? Einbruch bei der Nachfrage in Europa Die Kakao-Vermahlung in Europa – dem weltweit größten Absatzmarkt – ging im 4. Quartal 2025 um 8,3 % gegenüber dem Vorjahr zurück, auf 304.470 Tonnen.

👉 Es war bereits der sechste Rückgang in Folge und deutlich schlechter als die erwarteten −2,9 %. Diese Daten gelten als zentraler Indikator für den globalen Kakao-Konsum. 🌏 Asien: Verarbeitung auf 10-Jahres-Tief Auch in Asien verschlechtert sich die Lage deutlich: Erwarteter Rückgang der Vermahlung im Q4: −12 % y/y

Tiefster Stand seit zehn Jahren Die Zahlen unterstreichen eine klare Nachfragezerstörung („Demand Destruction“) im globalen Schokoladenmarkt, da Konsumenten und Hersteller auf die zuvor extrem hohen Preise reagiert haben. 💵 Starker US-Dollar & Absicherung belasten Futures Zusätzlichen Druck auf den Kakao Preis üben aus: ein starker US-Dollar

Produzenten und Exporteure, die frühere Preisspitzen genutzt haben, um ihre Ernten über Short-Positionen abzusichern Beides dämpft die Nachfrage nach Kakao-Futures. 🌱 Angebotssituation entspannt sich in Westafrika ☀️ Gute Wetterbedingungen Positive Ernteaussichten verstärken den Abwärtsdruck: Tropical General Investments Group erwartet höhere Produktion im Februar und März in Elfenbeinküste und Ghana

Bauern berichten von größeren und gesünderen Kakaoschoten als im Vorjahr 🍫 Mondelez bestätigt bessere Ernte Der Nahrungsmittelkonzern Mondelez meldete: Schotenanzahl in Westafrika 7 % über dem 5-Jahres-Durchschnitt

Deutlich besser als in der letzten Saison

Beginn der Haupternte in der Elfenbeinküste, mit optimistischen Qualitätsaussichten 📦 Lagerbestände: Kein extremer Engpass mehr Lange Zeit galten knappe Lagerbestände als bullischer Faktor. Doch auch hier zeichnet sich eine Stabilisierung ab: ICE-überwachte Bestände fielen am 26. Dezember auf ein 9,75-Monats-Tief (1.626.105 Säcke)

Seitdem Anstieg auf ein 4-Wochen-Hoch von 1.660.515 Säcken 🏛️ EU-Politik nimmt Druck vom Markt Ein weiterer dämpfender Faktor für den Kakao Preis: Das EU-Parlament bestätigte am 26. November eine einjährige Verschiebung der Entwaldungsrichtlinie ( EUDR )

Damit bleiben Kakao-Importe in die EU auch 2026 weitgehend uneingeschränkt

Die ursprünglich geplanten Angebotsengpässe werden vorerst vertagt 🔄 Was könnte den Kakao Preis stabilisieren? 🚢 Geringere Liefermengen aus der Elfenbeinküste Lieferungen seit Saisonbeginn (1. Okt.–4. Jan.): 1,073 Mio. Tonnen

Noch immer −3,3 % gegenüber dem Vorjahr 📊 Indexeffekte als möglicher Stabilisator Peak Trading Research schätzt, dass die jährliche Neugewichtung von Rohstoffindizes Käufe von rund 37.000 Kakao-Futures auslösen könnte

Entspricht fast 31 % des gesamten Options-Open-Interest 📈 Aufnahme in den Bloomberg Commodity Index Kakao wird diesen Monat in den BCOM aufgenommen

