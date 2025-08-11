COCOA News: Kakao Kurs steigt um über 7 % – Wetterextreme in Afrika treiben Preise Die Cocoa (COCOA) Futures an der ICE sind heute um mehr als 7 % gestiegen. Grund sind Berichte über extreme Wetterbedingungen – Dürreperioden und starke Regenfälle – in Westafrika sowie wachsende Sorgen um die Versorgungslage. Diese Faktoren lösten eine deutliche Short-Covering-Welle aus, die insbesondere kommerzielle Händler traf, die zuvor auf fallende Preise gesetzt hatten. Angebotsengpässe und Wetterlage Die Kakao-Lieferungen aus der Elfenbeinküste sind in der laufenden Saison 2024/2025 bis zum 10. August im Jahresvergleich (y/y) um 2 % gesunken. Während im Dezember noch ein Plus von 35 % y/y verzeichnet wurde, beträgt der Zuwachs aktuell nur noch 6 % y/y. Die von der ICE überwachten Lagerbestände in Häfen fielen auf ein Zwei-Monats-Tief von 2,283 Mio. Säcken. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die beiden größten Kakaoproduzenten der Welt, Ghana und Elfenbeinküste, leiden unter anhaltender Dürre, während Teile Nigerias und Kameruns von Starkregen betroffen sind. In Kamerun beeinträchtigen die Niederschläge die Bohnenqualität, da Landwirte Schwierigkeiten haben, die Ernte zu trocknen. Ernteaussichten 2025–2026 Bauern in der Elfenbeinküste berichten von besseren Bedingungen für die sogenannten Cherelles (junge Kakaofrüchte) für die Saison 2025–2026. In Ghana hingegen kommt es zu verstärktem Fruchtfall, während in Nigeria Regenfälle den industriellen Trocknungsprozess behindern. Industrie im Gegenwind Lindt & Sprüngli (LISN.CH) hat im Juli seine Margenprognose gesenkt, nachdem die Schokoladenverkäufe im ersten Halbjahr 2025 stärker als erwartet zurückgingen. Barry Callebaut (BARN.CH), der weltgrößte Vertrags-Schokoladenhersteller, reduzierte seine Absatzprognose ebenfalls und verwies auf die anhaltend hohen Kakaopreise. Marktausblick: Strukturdefizit bleibt Trotz schwächerer Nachfrageprognosen erwarten Marktteilnehmer eine langfristige Angebotsknappheit. Mögliche Lösungen wie CRISPR-Geneditierung oder wetterresistente Hybridkakaos befinden sich noch in der Entwicklung. Technische Analyse Kakao Kurs (COCOA) im Tageschart Der Kakao Kurs testet aktuell den oberen Widerstandsbereich der „Line of Least Resistance“ mit starker Unterstützung bei 7.700–8.000 USD pro Tonne. Nächste Zielzonen liegen bei 9.500–10.000 USD. Selbst eine flache Nachfrageentwicklung könnte angesichts der knappen Versorgungslage nicht ausreichen, um die Preise nachhaltig zu senken. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. COCOA News – Commitment of Traders (CoT) Daten, Stand 5. August Kommerzielle Händler (Produzenten, Verarbeiter) erwarten fallende Preise und nutzen aktuelle Kursniveaus zum Absichern.

Große Spekulanten setzen auf steigende Preise, haben Long-Positionen ausgebaut und stehen damit im direkten Gegensatz zu den kommerziellen Teilnehmern.

Vier große Marktteilnehmer halten rund 25 % aller Short-Positionen, während die Long-Seite nur 15–17 % umfasst. Die heutige Kursrally im Kakao Kurs spiegelt vor allem die Auflösung großer Short-Positionen wider, was Spekulanten hohe Gewinne bescherte. Quelle: CFTC

