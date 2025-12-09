Krypto News: Bitcoin Kurs steigt über 94.000 USD

Das Wichtigste in Kürze Bitcoin Kurs +4 %

Der Bitcoin Kurs steigt am Dienstagnachmittag um über 4 % und überschreitet die Marke von 94.000 USD. Auslöser ist vor allem die anstehende FED-Sitzung am Mittwoch, bei der der Markt eine 85-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte einpreist.

Die Sitzung der Federal Reserve beginnt am Mittwoch, 20:00 Uhr deutscher Zeit, gefolgt von der Pressekonferenz mit Jerome Powell um 20:30 Uhr. ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN geschrieben von Jeremy Krings ⭐ Key Takeaways Bitcoin Kurs +4 %: Erwartete Zinssenkung der FED (85 % Wahrscheinlichkeit, 25 bps) treibt Risikoassets. Knappheits-Narrativ stärkt Nachfrage: Gold könnte durch neue Funde verwässert werden – Bitcoin bleibt strikt limitiert. Krypto-Markt allgemein fester: Fundamentaloptimismus & makroökonomische Erleichterung führen zu verstärkten Zuflüssen. ₿ Bitcoin Kurs: Warum BTC heute so stark steigt 🚀 Der wichtigste Treiber der Krypto-Bewegung ist die FED-Sitzung am Mittwoch (FOMC): 📌 Das erwartet der Markt 85 % Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte

Zeitpunkt: Entscheidung: 20 :00 Uhr (MEZ) Pressekonferenz Powell: 20 :30 Uhr (MEZ)

Niedrigere Zinsen schwächen typischerweise den US-Dollar und fördern Risikoassets wie Kryptowährungen.

→ Bitcoin reagiert empfindlich positiv auf die Aussicht auf billigeres Geld. 🪙 Warum Bitcoin heute zusätzlich steigt: Physische vs. programmierte Knappheit 🔥 🟡 Gold – physisch, aber nicht fix begrenzt Neue große Goldfunde oder technologische Fortschritte könnten das Angebot steigern .

Höhere Goldpreise erhöhen die Anreize für Goldabbau (klassischer Angebotsmechanismus).

→ Gold ist knapp – aber nur relativ, nicht absolut. 🟧 Bitcoin – absolut limitiert Fixierter Angebotsmechanismus im Protokoll

Maximal 21 Mio. BTC

Emissionsrate sinkt durch Halvings alle vier Jahre

Vollständig programmierbar & transparent Damit bietet Bitcoin ein unveränderbares, mathematisch definiertes Knappheitsversprechen, das physische Rohstoffe nicht garantieren können. Einige Experten diskutieren langfristig, ob das 21-Mio.-Limit jemals angepasst werden könnte, falls Miner-Einnahmen durch fallende Block Rewards zu gering werden.

→ Diese Diskussion ist theoretisch, aber wichtig für langfristige Anleger. ➡️ Der Krypto-Markt interpretiert die aktuelle Gold-Debatte klar bullish für Bitcoin. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi

​​​​​​​ Wenn Sie neu im Kryptomarkt sind und endlich verstehen möchten, wie erfolgreiche Trader denken und handeln, ist dieser Leitfaden genau der richtige Startpunkt für Sie.

So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden

Sie möchten wissen, wie Sie sicher und strukturiert in Bitcoin einsteigen können? Dieser Artikel zeigt Ihnen Schritt für Schritt, was Sie wissen müssen – ganz ohne Fachjargon.

Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen

Wenn Sie Kryptowährungen nicht nur handeln, sondern auch von börsennotierten Krypto-Unternehmen profitieren wollen, bietet dieser Überblick die perfekte Orientierung für Ihren Investmentansatz. 📈 Marktumfeld unterstützt Bitcoin Kurs – Risikoappetit steigt 📊 Zinssenkungserwartungen → Dollar schwächer

Aktienmärkte stabil → Risikoappetit steigt

ETF-Zuflüsse im Plus

Starker Flow in Altcoins → Hinweis auf breiten Marktoptimismus BITCOIN Analyse, DAS VIDEO dazu vom 06.12.2025: 🧾 Fazit: Bitcoin Kurs bullisch – Makro & Narrative arbeiten zusammen Der Bitcoin Kurs profitiert aktuell von einer selten starken Kombination aus: Erwarteter Zinssenkung durch die FED

Schwächerer Dollar-Perspektive

Verstärkter Nachfrage nach „digitaler Knappheit“

Positiven Krypto-Strömen und erhöhter Marktliquidität Kurzfristig bleibt BTC über 94.000 USD klar bullish.

