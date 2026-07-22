Der Kakao Preis steht an den Rohstoffmärkten weiterhin spürbar unter Abgabedruck. Die Futures für ICE Kakao verzeichneten kürzlich einen Rückgang von rund 5 % und fielen auf 5.300 USD pro Tonne. Haupttreiber dieser Entwicklung sind ein erstarkter US-Dollar sowie kontinuierlich steigende ICE-Lagerbestände.

► COCOA WKN: 570581 | ISIN: XC0005705816

Anleger und Rohstoff-Experten stehen nun vor der Frage: Reichen die sich erholende globale Nachfrage und drohende Dürrerisiken in Westafrika aus, um das kurzfristig wachsende Angebot auszugleichen?

Das Wichtigste zum Kakao Preis auf einen Blick Höchster Stand seit 2 Jahren: Die ICE-Kakaobestände sind auf 3,28 Millionen Säcke geklettert und belasten den Kakaopreis.

Gemischte Nachfrage: Während die Kakaoverarbeitung in Europa ein bricht (-4,6 % YoY), überraschen Nordamerika (+7,7 %) und Asien (+25 %) mit starkem Wachstum.

Angebotsdruck: Nigeria verzeichnete im Juni 30 % mehr Kakaoexporte; auch die Anlieferungen in der Elfenbeinküste zogen um 21 % an.

Mittelfristige Stütze: Ein potenziell extremes El-Niño-Ereignis bedroht die Ernten in Westafrika und könnte den Kakao Preis mittelfristig wieder anheben.

Nachfrage-Entwicklung: Ungleichmäßiges Bild am Schokoladenmarkt

Der Markt reagierte zuletzt empfindlich auf die jüngsten Zahlen der European Cocoa Association. Die europäische Kakaoverarbeitung verzeichnete im Jahresvergleich einen Rückgang von 4,6 % – das schwächste Ergebnis für ein zweites Quartal seit sechs Jahren.

Dennoch gibt es deutliche Entlastungssignale für den Kakao Preis aus anderen Weltregionen:

Nordamerika: Trotz erwarteter Rückgänge stieg die Verarbeitung überraschend um 7,7 % YoY .

Asien: Die asiatische Kakaoverarbeitung explodierte förmlich mit einem Plus von 25 % YoY .

Barry Callebaut: Der weltweit größte Kakaoverarbeiter meldete für das 3. Quartal ein Umsatzwachstum von 5,7 % – der erste Zuwachs seit mehr als zwei Jahren.

Angebot und Bestände drängen den Kakaopreis nach unten

Kurzfristig dominieren fundamentale Angebotssignale das Marktgeschehen und drücken auf den Kakaopreis:

Steigende Exporte: Die nigerianischen Kakaoexporte lagen im Juni 30 % über dem Vorjahresniveau. In der Elfenbeinküste stiegen die Hafenanlieferungen seit Saisonbeginn um 21 %. ICE-Lagerbestände: Die von der Börse überwachten Bestände haben ein Zweijahreshoch erreicht.

Wettersorgen und El Niño: Warum der Kakao Preis wieder steigen könnte

Trotz des aktuellen Preisdrucks bleibt die langfristige Ernteprognose unsicher:

Elfenbeinküste: Vorläufige Schätzungen für die Haupternte 2026/27 liegen bei etwa 1,8 Millionen Tonnen – ein Minus von rund 18 % im Vergleich zur Vorsaison.

El-Niño-Gefahr: Das U.S. Climate Prediction Center warnt vor einem der stärksten El-Niño-Ereignisse der letzten 75 Jahre. Dürren in Westafrika könnten die Ernteerträge massiv schmälern.

Chartanalyse: COCOA (Tageschart)

Vom letzten Zwischenhoch bei 6.650 USD pro Tonne (dem höchsten Stand seit Herbst 2025) ist der Kakao Preis inzwischen um mehr als 15 % eingebrochen. Während kurzfristig Charttechnik und Bestandsaufbau für Verkaufsdruck sorgen, bleiben die fundamentalen Rahmenbedingungen für den Kakaopreis auf mittlere Sicht durch die Klimarisiken strukturell gestützt.