Der Kakao Preis steht an den Rohstoffmärkten weiterhin spürbar unter Abgabedruck. Die Futures für ICE Kakao verzeichneten kürzlich einen Rückgang von rund 5 % und fielen auf 5.300 USD pro Tonne. Haupttreiber dieser Entwicklung sind ein erstarkter US-Dollar sowie kontinuierlich steigende ICE-Lagerbestände.
► COCOA WKN: 570581 | ISIN: XC0005705816
Anleger und Rohstoff-Experten stehen nun vor der Frage: Reichen die sich erholende globale Nachfrage und drohende Dürrerisiken in Westafrika aus, um das kurzfristig wachsende Angebot auszugleichen?
Das Wichtigste zum Kakao Preis auf einen Blick
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Höchster Stand seit 2 Jahren: Die ICE-Kakaobestände sind auf 3,28 Millionen Säcke geklettert und belasten den Kakaopreis.
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Gemischte Nachfrage: Während die Kakaoverarbeitung in Europa ein bricht (-4,6 % YoY), überraschen Nordamerika (+7,7 %) und Asien (+25 %) mit starkem Wachstum.
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Angebotsdruck: Nigeria verzeichnete im Juni 30 % mehr Kakaoexporte; auch die Anlieferungen in der Elfenbeinküste zogen um 21 % an.
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Mittelfristige Stütze: Ein potenziell extremes El-Niño-Ereignis bedroht die Ernten in Westafrika und könnte den Kakao Preis mittelfristig wieder anheben.
Nachfrage-Entwicklung: Ungleichmäßiges Bild am Schokoladenmarkt
Der Markt reagierte zuletzt empfindlich auf die jüngsten Zahlen der European Cocoa Association. Die europäische Kakaoverarbeitung verzeichnete im Jahresvergleich einen Rückgang von 4,6 % – das schwächste Ergebnis für ein zweites Quartal seit sechs Jahren.
Dennoch gibt es deutliche Entlastungssignale für den Kakao Preis aus anderen Weltregionen:
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Nordamerika: Trotz erwarteter Rückgänge stieg die Verarbeitung überraschend um 7,7 % YoY.
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Asien: Die asiatische Kakaoverarbeitung explodierte förmlich mit einem Plus von 25 % YoY.
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Barry Callebaut: Der weltweit größte Kakaoverarbeiter meldete für das 3. Quartal ein Umsatzwachstum von 5,7 % – der erste Zuwachs seit mehr als zwei Jahren.
Angebot und Bestände drängen den Kakaopreis nach unten
Kurzfristig dominieren fundamentale Angebotssignale das Marktgeschehen und drücken auf den Kakaopreis:
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Steigende Exporte: Die nigerianischen Kakaoexporte lagen im Juni 30 % über dem Vorjahresniveau. In der Elfenbeinküste stiegen die Hafenanlieferungen seit Saisonbeginn um 21 %.
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ICE-Lagerbestände: Die von der Börse überwachten Bestände haben ein Zweijahreshoch erreicht.
Wettersorgen und El Niño: Warum der Kakao Preis wieder steigen könnte
Trotz des aktuellen Preisdrucks bleibt die langfristige Ernteprognose unsicher:
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Elfenbeinküste: Vorläufige Schätzungen für die Haupternte 2026/27 liegen bei etwa 1,8 Millionen Tonnen – ein Minus von rund 18 % im Vergleich zur Vorsaison.
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El-Niño-Gefahr: Das U.S. Climate Prediction Center warnt vor einem der stärksten El-Niño-Ereignisse der letzten 75 Jahre. Dürren in Westafrika könnten die Ernteerträge massiv schmälern.
Chartanalyse: COCOA (Tageschart)
Vom letzten Zwischenhoch bei 6.650 USD pro Tonne (dem höchsten Stand seit Herbst 2025) ist der Kakao Preis inzwischen um mehr als 15 % eingebrochen. Während kurzfristig Charttechnik und Bestandsaufbau für Verkaufsdruck sorgen, bleiben die fundamentalen Rahmenbedingungen für den Kakaopreis auf mittlere Sicht durch die Klimarisiken strukturell gestützt.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Kakao Preis
Warum fällt der Kakao Preis aktuell?
Der Kakao Preis steht derzeit vor allem aus zwei Gründen unter Druck:
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Steigende ICE-Bestände: Die an der Börse überwachten Kakaobestände sind auf ein 2-Jahres-Hoch von 3,28 Millionen Säcken geklettert.
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Starker US-Dollar: Ein festerer US-Dollar verteuert Rohstoffe für internationale Käufer und dämpft die Nachfrage.
Wie entwickelt sich die globale Nachfrage nach Kakao?
Die globale Kakaoverarbeitung zeigt ein stark regionales und uneinheitliches Bild:
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Europa: Verzeichnete einen Rückgang der Kakaoverarbeitung um 4,6 % YoY (schwächstes Q2-Ergebnis seit 6 Jahren).
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Nordamerika: Wuchs überraschend um 7,7 % YoY.
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Asien: Zog mit einem Plus von 25 % YoY extrem stark an.
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Verarbeiter: Barry Callebaut meldete mit +5,7 % Umsatzwachstum den ersten Anstieg im Jahresvergleich seit über zwei Jahren.
Wie beeinflusst das Wetter (El Niño) den Kakaopreis mittelfristig?
Das U.S. Climate Prediction Center warnt vor einem der stärksten El-Niño-Ereignisse der letzten 75 Jahre. Dies erhöht das Risiko von Dürren in Westafrika deutlich. Da dadurch die künftigen Ernteerträge sinken könnten, wirkt El Niño als mittelfristiger Preistreiber für den Kakao Preis.
Wie ist die aktuelle Angebotssituation in Westafrika?
Kurzfristig steigt das Angebot, was den Preis drückt:
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Nigeria: Die Kakaoexporte lagen im Juni um 30 % über dem Vorjahr.
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Elfenbeinküste: Die Hafenanlieferungen stiegen seit Saisonbeginn um 21 %.
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Zukunftsausblick: Für die Haupternte 2026/27 wird in der Elfenbeinküste jedoch ein Rückgang der Produktion um ca. 18 % auf 1,8 Millionen Tonnen erwartet.
Auf welchem Niveau befindet sich der Kakao Preis aktuell laut Charttechnik?
Der Kakao Preis liegt derzeit bei etwa 5.300 USD pro Tonne. Er ist damit um mehr als 15 % von seinem jüngsten Verlaufshoch bei 6.650 USD pro Tonne eingebrochen.
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