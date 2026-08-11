🛢️Brent Öl: Möglicher Anstieg?

Das Wichtigste in Kürze 🏛️ Blockade an der Straße von Hormus: Festgefahrene Verhandlungen und ausbleibende Supertanker-Abfahrten aus dem Iran verstärken Sorgen vor möglichen Versorgungsengpässen.

💥 Infrastrukturausfälle: Angriffe auf Raffinerien im Jemen und Libyen führen zu möglichen logistischen Engpässen bei voreingestellten Erdölprodukten.

📊 Asiatische Nachfrage steigt: Stark schrumpfende Lagerbestände in China schaffen Raum für mögliche künftige Nachfrageschübe.

Die Volatilität am Energiemarkt bleibt auf sehr hohem Niveau. Während Anleger die ständige Flut an widersprüchlichen Schlagzeilen analysieren, verzeichnet der Öl Preis spürbare Zugewinne. Die Notierungen für Brent Öl kletterten erneut in Richtung der Marke von 88 US-Dollar pro Barrel. Angesichts angespannter Fundamentaldaten und eines kurzzeitigen Tests der 90-Dollar-Marke rückt ein mögliches Ansteuern der psychologisch wichtigen 100-Dollar-Schwelle wieder stärker in den Blickpunkt der Händler. ► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways 🏛️ Blockade an der Straße von Hormus: Festgefahrene Verhandlungen und ausbleibende Supertanker-Abfahrten aus dem Iran verstärken Sorgen vor möglichen Versorgungsengpässen .

💥 Infrastrukturausfälle: Angriffe auf Raffinerien im Jemen und Libyen führen zu möglichen logistischen Engpässen bei voreingestellten Erdölprodukten.

📊 Asiatische Nachfrage steigt: Stark schrumpfende Lagerbestände in China schaffen Raum für mögliche künftige Nachfrageschübe. 🏛️ Diplomatische Pattsituation rund um die Straße von Hormus Trotz diplomatischer Erklärungen verschärft sich die Lage an dieser zentralen Seestraße zusehends. Nach Forderungen der US-Seite nach Entschädigungen reagierte Teheran mit einer harten Haltung: Die Straße von Hormus bleibe gesperrt, bis die Seeblockade aufgehoben, Vermögenswerte freigegeben und militärische Aktionen beendet werden. Die Auswirkungen auf den physischen Markt sind spürbar: In den ersten zehn Tagen des Monats verließ kein einziger VLCC-Supertanker den wichtigen iranischen Export-Hafen Kharg.

Berichte deuten darauf hin, dass der Iran eine längere Blockade einkalkuliert, was mögliche anhaltende Preisaufschläge nach sich ziehen könnte. 💥 Verschärfung der Kämpfe und logistische Engpässe Neben der diplomatischen Blockade belasten militärische Konflikte die operative Infrastruktur im Nahen Osten und Nordafrika: Jemen & Rotes Meer: Nach Angriffen fiel die Aramco-Raffinerie in Jazan (Kapazität: 400.000 Barrel/Tag) aus und bleibt bis voraussichtlich September außer Betrieb. Weitere Angriffe auf Handelsschiffe erhöhen das Risiko für mögliche Unterbrechungen der Lieferketten.

Libyen: Nach einem Drohnenangriff auf die Raffinerie in Zawiya erklärte die staatliche NOC höhere Gewalt (Force Majeure). Diese regionalen Ausfälle treffen auf einen Markt, auf dem nicht nur das Rohöl selbst, sondern vor allem veredelte Kraftstoffe knapp sind. 📉 Schwindende Lagerbestände in Asien und Reaktionen der OPEC Auf der Angebots- und Nachfrageseite zeichnet sich eine gemischte Dynamik ab: OPEC-Förderung: Die Produktion der Organisation stieg im Juli um 1,17 Millionen Barrel pro Tag auf 19,9 Millionen Barrel pro Tag, primär getrieben durch höhere Fördermengen im Irak und in Kuwait.

Lagerabbau in China: In der chinesischen Provinz Shandong schrumpften die Rohölvorräte im Juli um 35 Millionen Barrel (-1,1 Millionen Barrel pro Tag).

Kaufbereitschaft: Unabhängige chinesische Raffinerien („Teapots“) stehen bereit, bei einer Freigabe der Transportwege im großen Stil Öl aus dem Iran und Russland aufzunehmen, was als mögliche Stütze für den globalen Öl Preis wirkt. 📈 Chartanalyse: Mögliche Perspektiven für Brent Öl Der Öl Preis setzt seine Aufwärtsstruktur fort, zeigt im Tagesverlauf jedoch eine erhöhte Schwankungsbreite. Für die Notierungen von Brent Öl bildet das 61,8 %-Fibonacci-Retracement des jüngsten kriegsbedingten Anstiegs eine zentrale technische Schwelle. Ein nachhaltiger Schlusskurs oberhalb dieser Marke könnte als Signal für eine mögliche Trendfortsetzung in Richtung höherer Widerstandszonen dienen, während ein Rutsch darunter als mögliches Signal für eine temporäre Konsolidierung gewertet werden kann. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🎯 Fazit Die Entwicklungen am Energiemarkt zeigen, dass der Öl Preis weiterhin stark von geopolitischen Risikoprämien getrieben wird. Festgefahrene Verhandlungen an der Straße von Hormus und Ausfälle wichtiger Raffinerien stützen die Notierungen für Brent Öl. Solange die logistischen Blockaden bestehen und die asiatische Nachfrage hoch bleibt, zeichnen sich für die kommenden Wochen weitere mögliche Kursschwankungen nahe der oberen Widerstandszonen ab. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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