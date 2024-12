Kakao setztvon Allzeithochs leicht zurück, zunehmende Bedenken hinsichtlich Angebotschocks 📈

Kakao-Futures legten heute um 3 % zu, was auf Bedenken hinsichtlich des Angebots in Erwartung einer schwächer als erwarteten Ernte in der Elfenbeinküste für die Saison zurückzuführen ist. Vor fast einer Stunde stiegen die Futures auf diesen Rohstoff jedoch sogar um 6 %. Massive Gewinnmitnahmen setzten die Preise unter Druck. ► Cocoa ISIN: XC0005705816 Die Elfenbeinküste ist für über ein Drittel der weltweiten Rohstoffproduktion verantwortlich. Die Märkte gehen davon aus, dass das Land in der laufenden Saison 2024/25 1,9 Millionen Tonnen Kakao produzieren wird, was fast 10 % unter der ursprünglichen Prognose der Regierung von ca. 2,1 bis 2,2 Millionen Tonnen im Oktober liegt. Auch das anhaltend trockene afrikanische Wetter stellt ein zunehmendes Risiko für die Kakaobäume dar. Auch das kommende Jahr könnte für den globalen Kakaomarkt problematisch werden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Derzeit besteht die Gefahr eines weiteren spekulativen (aber durch Fundamentaldaten bedingten) Anstiegs sowohl der Termin- als auch der Kassapreise. Commerzabank Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.