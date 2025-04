📉Kakaopreise fallen um 4 %

Kakao-Futures ziehen sich angesichts von Regenvorhersagen und schwachen Daten zur√ľck, die auf Nachfrageprobleme hindeuten

Die an der ICE gehandelten Kakao-Futures (COCOA) sind heute um fast 4 % gefallen, was auf die Niederschlagsvorhersagen in Brasilien und Asien und schwache Daten zum Mahlen von Bohnen zur√ľckzuf√ľhren ist, die auf dem gesamten Markt zu Nachfragesorgen gef√ľhrt haben. Der Einbruch der Kakaoverarbeitung in Malaysia um 15 % im ersten Quartal 2025 (laut dem Malaysian Cocoa Board und der Cocoa Manufacturers Group) und in Brasilien um 13 % (AIPC) signalisiert eine schw√§chelnde Nachfrage nach der starken Preiserholung im letzten Jahr. Im Jahr 2024 verdreifachten sich die Kakaopreise, was sich nun in einem weltweiten R√ľckgang der Nachfrage nach ‚Äěteurer‚Äú Schokolade und ihren Nebenprodukten widerspiegelt.

Aufgrund der steigenden Kakaopreise ist es f√ľr Schokoladenhersteller und -verarbeiter extrem kostspielig geworden, ihre Lagerbest√§nde aufzuf√ľllen. Versorgungsengp√§sse in der Elfenbeink√ľste und in Ghana ‚Äď den beiden weltweit f√ľhrenden Produzenten ‚Äď haben die Marktaussichten f√ľr Hunderte von Unternehmen der Branche erschwert.

Die Aktien des US-amerikanischen Schokoladenherstellers Hershey (HSY.US) haben sich noch immer nicht von ihrem Vierjahrestief erholt.

Letzte Woche meldete der weltgr√∂√üte Schokoladenhersteller, die Schweizer Firma Barry Callebaut (BARN.CHN) , sinkende Verkaufszahlen und senkte seine Umsatzprognose unter Berufung auf die Auswirkungen der hohen Kakaopreise. Nach der Ank√ľndigung fielen die Aktien auf den niedrigsten Stand seit 14 Jahren.

Die Versorgungslage bleibt weiterhin angespannt, obwohl die Lieferungen in die ivorischen H√§fen √ľber dem Vorjahresniveau liegen und die Kakaovorr√§te in den von der B√∂rse √ľberwachten Lagern auf den h√∂chsten Stand seit √ľber f√ľnf Monaten gestiegen sind. Dar√ľber hinaus deuten die Wettervorhersagen nun auf wiederkehrende Regenf√§lle in Ghana und der Elfenbeink√ľste hin.

Dieses Szenario w√ľrde die Bef√ľrchtungen einer schwierigen Trockenzeit in Westafrika lindern. Laut Daten von Bloomberg wird erwartet, dass die Regenf√§lle die dringend ben√∂tigte Feuchtigkeit in wichtige Kakaoanbaugebiete bringen, w√§hrend die saisonalen Regenf√§lle in ostafrikanischen Kakaoregionen die Entwicklung der B√§ume unterst√ľtzen. Auch in den Kakaoanbaugebieten Indonesiens und Malaysias fallen derzeit st√§rkere Regenf√§lle, was die Erwartungen an eine k√ľnftige Verbesserung des Angebots steigen l√§sst.

KAKAO (D1) Chartanalyse

Die Kakao-Futures sind heute um 4,3 % auf 7.879 $ gesunken, und ein R√ľckgang unter 7.600 $ k√∂nnte den Weg f√ľr einen Test der lokalen Tiefstst√§nde vom Herbst 2024 bei etwa 6.295 $ ebnen. Basierend auf der Preisaktionsmethode liegt der n√§chste gro√üe Widerstand ‚Äď unterst√ľtzt durch das 71,6 % Fibonacci-Retracement der Rallye von 2024 ‚Äď im Bereich von 8.200 $.

 

Quellen: xStation5 von XTB

 

 

