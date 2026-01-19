USDCAD Prognose: Kanada VPI überrascht – Forex Aktuell mit CAD-Ausblick

Das Wichtigste in Kürze Kanada VPI im Jahresvergleich höher als erwartet

Kerninflation entspannt sich: VPI Median 2,5% und Trim 2,7

VPI Median 2,5% und Trim 2,7 BoC bleibt vorsichtig, USDCAD unter Druck: Sticky Food- und Service-Inflation erschwert schnelle Lockerung

Forex Aktuell richtet sich der Blick auf die neuesten Inflationszahlen aus Kanada: Der Canada VPI (NSA) für Dezember ist im Monatsvergleich auf -0,2% gefallen (Erwartung: -0,3%; zuvor: 0,1%). Im Jahresvergleich legte der Verbraucherpreisindex jedoch stärker als erwartet zu und stieg auf 2,4% (Erwartung: 2,2%; zuvor: 2,2%). ► USDCAD ISIN XC000A0AEM51 | WKN A0AEM5 | Ticker: USD/CAD Auch die Kerninflation zeigt erste Entspannungssignale: VPI Core Median (im Jahresvergleich): 2,5% (Erwartung: 2,7%; zuvor: 2,8%)

VPI Core Trim (im Jahresvergleich): 2,7% (Erwartung: 2,7%; zuvor: 2,8%) Diese Mischung aus rückläufiger Monatsrate und höherem Gesamtwert im Jahresvergleich liefert neue Impulse für die USDCAD Prognose. Kanada VPI: Überraschung nach oben trotz Deflation im Monatsvergleich Der kanadische VPI hat im Jahresvergleich positiv überrascht und die Markterwartungen übertroffen. Haupttreiber waren steigende Lebensmittelpreise sowie robuste Restaurantpreise, die weiterhin auf eine hartnäckige Inflation im Dienstleistungssektor hindeuten – selbst wenn sich Teile der Güterinflation abkühlen. Gleichzeitig deutet das Minus von -0,2% im Monatsvergleich auf kurzfristige Entlastung hin. Das verdeckt jedoch eine klare Zweiteilung der Preisentwicklung: Handelbare Güter stehen stärker unter deflationärem Druck

Nicht-handelbare Dienstleistungen und Lebensmittelpreise bleiben zäh Besonders auffällig: Lebensmittelpreise lagen im Jahresvergleich bei +5,0%, während gefrorenes Rindfleisch um 17,7% zulegte. Bank of Canada (BoC): Zinssenkungen werden schwieriger Für die Bank of Canada bleibt der Bericht ein zweischneidiges Signal. Zwar sinken die Kerninflationsindikatoren, was grundsätzlich zur Disinflationsstrategie passt. Doch der Anstieg der Gesamtinflation auf 2,4% im Jahresvergleich liegt weiterhin über dem 2%-Ziel und erschwert schnelle Zinssenkungen. Zusätzlich sprechen steigende Restaurantpreise für eine stabile Konsumnachfrage – ein Argument gegen aggressives Lockerungstempo. Technische Effekte durch GST/HST-Veränderungen, die aus der Jahresvergleichsberechnung herausfallen, können zudem die Lage optisch verbessern, ohne die zugrunde liegende Preisstabilität (z. B. bei Wohnen und Lebensmitteln) vollständig zu lösen. Forex Aktuell bedeutet das: Der Markt könnte Zinssenkungswahrscheinlichkeiten neu bewerten – mit potenziell stützender Wirkung für den kanadischen Dollar. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. USDCAD Prognose: CAD kurzfristig gestützt – Abwärtsdruck bleibt möglich Aus Sicht der USDCAD Prognose können die Daten kurzfristig CAD-stützend wirken, weil eine vorsichtigere BoC die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Kanada länger auf höheren Zinsen bleibt als zuvor eingepreist. Das reduziert das Risiko einer schnellen Zinsdifferenz-Kompression gegenüber den USA. Marktausblick für USDCAD Bullish CAD / Bearish USDCAD: wenn BoC Zinssenkungen weiter hinauszögert

Volatilität möglich: weil Headline-Inflation steigt, Monatsrate aber fällt

Fokus bleibt auf Services & Food: da diese Kategorien „sticky“ wirken Technisch bleibt das Währungspaar nach Veröffentlichung der Zahlen im intraday Abwärtstrend:

USDCAD hält den kurzfristigen Abwärtsimpuls nach dem VPI-Release aufrecht. Kurzfazit (Forex Aktuell) Forex Aktuell liefert Kanadas CPI ein gemischtes Bild: Die Inflation steigt im Jahresvergleich stärker als erwartet, während die Kernraten moderater werden. Für die USDCAD Prognose spricht das kurzfristig eher für einen stabileren CAD und damit für Druck auf USDCAD – solange der Markt Zinssenkungen der BoC zurücknimmt und Services/Lebensmittelpreise hoch bleiben. HANDELN BEIM BESTEN BROKER* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

