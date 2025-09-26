Kanadas monatliches BIP-Wachstum lag bei 0,2% und damit über den Erwartungen von 0,1%. Zuvor hatte die Wirtschaft einen leichten Rückgang von -0,1% verzeichnet.

►USDCAD ISIN XC000A0AEM51 | WKN A0AEM5 | Ticker: USD/CAD

Nach dieser Veröffentlichung konnte der USDCAD zulegen, da die Daten auf eine stabilere kanadische Konjunktur hindeuten. Zusätzlich erhielt das Währungspaar Unterstützung durch die Veröffentlichung der US-PCE-Daten, die im Rahmen der Prognosen lagen und damit für Ruhe am Markt sorgten.

Bedeutung für Trader

Die aktuelle USDCAD Prognose zeigt, dass positive Wirtschaftsdaten aus Kanada das Vertrauen in den CAD stärken können. Gleichzeitig spielt die Entwicklung der US-Konjunkturdaten, insbesondere der Inflation, eine zentrale Rolle für die nächsten Bewegungen im Währungspaar.

Forex-Trader sollten daher die kommenden Veröffentlichungen im Auge behalten, um Chancen im volatilen Forex-Markt optimal nutzen zu können.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

