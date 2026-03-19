Gold Prognose 2026: Gold Preis unter Druck - Wie weit kann der Rückgang gehen?

- Der Gold Preis fällt deutlich aufgrund eines starken US-Dollars
- Die aktuelle Gold Prognose bleibt kurzfristig negativ
- Eine Erholung beim Gold Preis ist erst wahrscheinlich, wenn der US-Dollar nachgibt
- Der Gold Preis fällt deutlich aufgrund eines starken US-Dollars
- Die aktuelle Gold Prognose bleibt kurzfristig negativ
- Eine Erholung beim Gold Preis ist erst wahrscheinlich, wenn der US-Dollar nachgibt
Der Gold Preis steht aktuell massiv unter Druck und verliert heute mehr als 2,5 %. Mit einem Rückgang auf rund 4.700 USD je Unze erreicht Gold das niedrigste Niveau seit Anfang Februar 2026. Diese Bewegung ist keine kurzfristige Korrektur, sondern ein klarer technischer Ausbruch nach unten nach einer monatelangen Rally.
► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold
Die aktuelle Gold Prognose wird maßgeblich durch zwei zentrale Faktoren bestimmt: die Stärke des US-Dollars sowie die restriktive Geldpolitik der US-Notenbank.
Die obige Grafik zeigt eine Aufschlüsselung der aktuellen Kraftstoffpreise nach Bundesstaaten. Am höchsten sind die Preise im Westen der Vereinigten Staaten, was in erster Linie auf die relativ hohen lokalen Steuersätze zurückzuführen ist. Quelle: gasprices.aaa
Warum fällt der Gold Preis aktuell?
1. Starker US-Dollar belastet Gold
Ein entscheidender Treiber für den fallenden Gold Preis ist die deutliche Aufwertung des US-Dollars. Da Gold weltweit in USD gehandelt wird, führt ein stärkerer Dollar automatisch zu geringerer Nachfrage außerhalb des Dollarraums.
Historisch zeigt sich eine klare inverse Korrelation:
-
Steigt der Dollar → Gold Preis fällt
-
Fällt der Dollar → Gold Preis steigt
Aktuell verstärken Erwartungen an länger hohe Zinsen in den USA diesen Effekt zusätzlich.
2. Fed-Politik und Zinsen im Fokus
Die jüngsten Aussagen der US-Notenbank deuten darauf hin, dass die Zinsen länger auf einem hohen Niveau bleiben könnten. Für die Gold Prognose ist das ein klar negativer Faktor:
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Höhere Zinsen erhöhen die Attraktivität von zinstragenden Anlagen
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Gold wirft keine laufenden Erträge ab
-
Kapital wird umgeschichtet
Diese Entwicklung reduziert die Nachfrage nach Gold deutlich.
3. Steigende Energiepreise und Inflationserwartungen
Geopolitische Spannungen, insbesondere im Nahen Osten, treiben die Energiepreise nach oben. Höhere Kraftstoffpreise erhöhen die Inflationserwartungen und könnten die Fed zusätzlich zu einer restriktiven Haltung zwingen.
Auch das wirkt sich negativ auf den Gold Preis aus, da steigende Realzinsen typischerweise Druck auf Gold ausüben.
Marktmechanik: Gewinnmitnahmen nach starkem Anstieg
Die aktuelle Schwächephase ist auch eine Folge der vorherigen starken Rally. Über mehr als ein Jahr hinweg stieg der Gold Preis auf neue Allzeithochs und zog erhebliche spekulative Kapitalströme an.
Jetzt zeigt sich eine klassische Marktreaktion:
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Gewinnmitnahmen setzen ein
-
Stop-Loss-Orders werden ausgelöst
-
Hebelpositionen werden geschlossen
Diese Faktoren verstärken den Abwärtsdruck kurzfristig zusätzlich.
Die optimistische Stimmung gegenüber dem US-Dollar hat in letzter Zeit stark zugenommen. Dies spiegelt sich deutlich am Optionsmarkt wider, wo die Prämie für Call-Optionen im Vergleich zu Put-Optionen auf den höchsten Stand seit September 2022 gestiegen ist. Quelle: Bloomberg Financial Lp
Technische Analyse: Wichtige Marken im Blick
Aus technischer Sicht verschlechtert sich das Bild deutlich:
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Bruch unter die 50-Tage-EMA (erstmals seit Februar 2026)
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Annäherung an die 100-Tage-EMA
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Aufwärtstrend wird getestet
Für die kurzfristige Gold Prognose ist entscheidend, ob diese Unterstützungszone hält. Ein Bruch könnte weitere Abwärtsdynamik auslösen.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Gold Prognose: Wie lange kann der Rückgang anhalten?
Die weitere Entwicklung des Gold Preis hängt stark vom US-Dollar und der Geldpolitik ab.
Bearishes Szenario:
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Dollar bleibt stark
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Zinsen bleiben hoch
→ Gold bleibt unter Druck
Bullishes Szenario:
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Dollar schwächt sich ab
-
Fed signalisiert Lockerung
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Geopolitische Risiken steigen weiter
→ Gold könnte wieder als sicherer Hafen gefragt sein
Fazit: Gold Preis unter Druck – Trendwende noch offen
Die aktuelle Gold Prognose bleibt kurzfristig negativ. Der starke US-Dollar, hohe Zinsen und Marktbereinigungen sprechen für weiteren Druck auf den Gold Preis.
Eine nachhaltige Erholung dürfte erst einsetzen, wenn:
-
der Dollar schwächer wird
-
sich die Geldpolitik lockert
-
oder neue Unsicherheiten die Nachfrage nach sicheren Anlagen erhöhen
Bis dahin bleibt Gold anfällig für weitere Rücksetzer.
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