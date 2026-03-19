Gold Prognose 2026: Gold Preis unter Druck - Wie weit kann der Rückgang gehen?

Der Gold Preis steht aktuell massiv unter Druck und verliert heute mehr als 2,5 %. Mit einem Rückgang auf rund 4.700 USD je Unze erreicht Gold das niedrigste Niveau seit Anfang Februar 2026. Diese Bewegung ist keine kurzfristige Korrektur, sondern ein klarer technischer Ausbruch nach unten nach einer monatelangen Rally.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold

Die aktuelle Gold Prognose wird maßgeblich durch zwei zentrale Faktoren bestimmt: die Stärke des US-Dollars sowie die restriktive Geldpolitik der US-Notenbank.

Die obige Grafik zeigt eine Aufschlüsselung der aktuellen Kraftstoffpreise nach Bundesstaaten. Am höchsten sind die Preise im Westen der Vereinigten Staaten, was in erster Linie auf die relativ hohen lokalen Steuersätze zurückzuführen ist. Quelle: gasprices.aaa

Warum fällt der Gold Preis aktuell?

1. Starker US-Dollar belastet Gold

Ein entscheidender Treiber für den fallenden Gold Preis ist die deutliche Aufwertung des US-Dollars. Da Gold weltweit in USD gehandelt wird, führt ein stärkerer Dollar automatisch zu geringerer Nachfrage außerhalb des Dollarraums.

Historisch zeigt sich eine klare inverse Korrelation:

Steigt der Dollar → Gold Preis fällt

Fällt der Dollar → Gold Preis steigt

Aktuell verstärken Erwartungen an länger hohe Zinsen in den USA diesen Effekt zusätzlich.

2. Fed-Politik und Zinsen im Fokus

Die jüngsten Aussagen der US-Notenbank deuten darauf hin, dass die Zinsen länger auf einem hohen Niveau bleiben könnten. Für die Gold Prognose ist das ein klar negativer Faktor:

Höhere Zinsen erhöhen die Attraktivität von zinstragenden Anlagen

Gold wirft keine laufenden Erträge ab

Kapital wird umgeschichtet

Diese Entwicklung reduziert die Nachfrage nach Gold deutlich.

3. Steigende Energiepreise und Inflationserwartungen

Geopolitische Spannungen, insbesondere im Nahen Osten, treiben die Energiepreise nach oben. Höhere Kraftstoffpreise erhöhen die Inflationserwartungen und könnten die Fed zusätzlich zu einer restriktiven Haltung zwingen.

Auch das wirkt sich negativ auf den Gold Preis aus, da steigende Realzinsen typischerweise Druck auf Gold ausüben.

Marktmechanik: Gewinnmitnahmen nach starkem Anstieg

Die aktuelle Schwächephase ist auch eine Folge der vorherigen starken Rally. Über mehr als ein Jahr hinweg stieg der Gold Preis auf neue Allzeithochs und zog erhebliche spekulative Kapitalströme an.

Jetzt zeigt sich eine klassische Marktreaktion:

Gewinnmitnahmen setzen ein

Stop-Loss-Orders werden ausgelöst

Hebelpositionen werden geschlossen

Diese Faktoren verstärken den Abwärtsdruck kurzfristig zusätzlich.

Die optimistische Stimmung gegenüber dem US-Dollar hat in letzter Zeit stark zugenommen. Dies spiegelt sich deutlich am Optionsmarkt wider, wo die Prämie für Call-Optionen im Vergleich zu Put-Optionen auf den höchsten Stand seit September 2022 gestiegen ist. Quelle: Bloomberg Financial Lp

Technische Analyse: Wichtige Marken im Blick

Aus technischer Sicht verschlechtert sich das Bild deutlich:

Bruch unter die 50-Tage-EMA (erstmals seit Februar 2026)

Annäherung an die 100-Tage-EMA

Aufwärtstrend wird getestet

Für die kurzfristige Gold Prognose ist entscheidend, ob diese Unterstützungszone hält. Ein Bruch könnte weitere Abwärtsdynamik auslösen.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Gold Prognose: Wie lange kann der Rückgang anhalten?

Die weitere Entwicklung des Gold Preis hängt stark vom US-Dollar und der Geldpolitik ab.

Bearishes Szenario:

Dollar bleibt stark

Zinsen bleiben hoch

→ Gold bleibt unter Druck

Bullishes Szenario:

Dollar schwächt sich ab

Fed signalisiert Lockerung

Geopolitische Risiken steigen weiter

→ Gold könnte wieder als sicherer Hafen gefragt sein

Fazit: Gold Preis unter Druck – Trendwende noch offen

Die aktuelle Gold Prognose bleibt kurzfristig negativ. Der starke US-Dollar, hohe Zinsen und Marktbereinigungen sprechen für weiteren Druck auf den Gold Preis.

Eine nachhaltige Erholung dürfte erst einsetzen, wenn:

der Dollar schwächer wird

sich die Geldpolitik lockert

oder neue Unsicherheiten die Nachfrage nach sicheren Anlagen erhöhen

Bis dahin bleibt Gold anfällig für weitere Rücksetzer.

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