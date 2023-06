Keine Überraschungen im Text von Powells Aussage

Der Text von Powells halbjährlicher Kongressaussage wurde heute um 14:30 Uhr veröffentlicht, anderthalb Stunden vor seinem Auftritt vor dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses. Der Markt reagierte kaum auf die Veröffentlichung, da der Text keine Überraschungen enthielt. Hier sind die wichtigsten Punkte:

Der Fortschritt, die Inflation auf 2% zurückzuführen, hat noch einen langen Weg vor sich

Die Fed-Beamten rechnen bis Jahresende mit etwas höheren Zinssätzen

Es war vernünftig, die Zinssätze auf dem letzten Treffen stabil zu halten, um die eingehenden Daten zu bewerten

Die langfristigen Inflationserwartungen bleiben gut verankert

Die Fed wird Entscheidungen von Treffen zu Treffen treffen

Der Arbeitsmarkt ist sehr eng, aber er bewegt sich auf ein besseres Gleichgewicht zu

Bitte beachten Sie, dass dies der Text für beide Tage der Kongressanhörungen ist und dass Powell heute in der US-Repräsentantenhaus und morgen im US-Senat dieselben Bemerkungen abgeben wird. Die Fragen der Abgeordneten werden jedoch voraussichtlich unterschiedlich sein und könnten eine erhöhte Volatilität verursachen. Trotzdem deutet der Text der Aussage darauf hin, dass Powell versuchen wird, sich nicht weit von der Botschaft zu entfernen, die er auf der Pressekonferenz nach dem Treffen letzte Woche übermittelt hat.

Da der Text keine Überraschungen bot, gab es kaum eine Reaktion auf dem Markt. Der US-Dollar sank kurzzeitig, erholte sich jedoch später von dem Rückgang. EURUSD und Aktien gaben leicht nach.

EURUSD stieg nach der Veröffentlichung des Textes von Powells Aussage kurzfristig an, gab jedoch später wieder nach und handelt jetzt niedriger im Vergleich zu den Vorniveau. Quelle: xStation5 von XTB

Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.