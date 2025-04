Kering-Aktien auf tiefstem Stand seit 2015 aufgrund schwacher Umsätze von Gucci und Yves Saint Laurent 💡

Die Aktien von Kering (KER.FR), zu dem Marken wie Gucci und Yves Saint Laurent geh√∂ren, sind heute um 5 % gefallen, nachdem die Ergebnisse des ersten Quartals hinter den Erwartungen zur√ľckblieben. Der Umsatz von Gucci sank im ersten Quartal um 25 %. Die Bem√ľhungen zur Wiederbelebung der gr√∂√üten Marke von Kering SA zeigen in einer f√ľr die Luxusg√ľterbranche schwierigen Zeit keine Anzeichen einer Trendwende. ‚ÄěWir glauben, dass 2025 ein weiteres schmerzhaftes √úbergangsjahr f√ľr Gucci werden wird‚Äú, schrieben Analysten von Cit in einer Mitteilung. Dabei ist zu bedenken, dass die Marke fast 60 % des Gesamtgewinns des Unternehmens ausmacht. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Ausgew√§hlte Quartalsergebnisse: Gucci Umsatz auf vergleichbarer Basis -25 %, Prognose -23,6

Yves Saint Laurent Umsatz auf vergleichbarer Basis -9 %, Prognose -8,03

Bottega Veneta Umsatz auf vergleichbarer Basis +4 %, Prognose +7,71

Sonstige Modehäuser Umsatz auf vergleichbarer Basis -11 %, Prognose -7,18

Umsatz der Segmente Eyewear und Corporate auf vergleichbarer Basis +3 %, Prognose +5,84

Umsatz 3,88 Mrd. Euro, -14 % gegen√ľber dem Vorjahr, Prognose 4,09 Mrd. Euro

Umsatz von Gucci 1,57 Mrd. Euro, -24 % gegen√ľber dem Vorjahr, Prognose 1,62 Mrd. Euro

Umsatz von Yves Saint Laurent 679 Mio. Euro, -8,2 % im Jahresvergleich, Prognose 690,7 Mio. Euro

Umsatz von Bottega Veneta 405 Mio. Euro, +4,4 % im Jahresvergleich, Prognose 423,2 Mio. Euro

Umsatz der anderen Modehäuser 733 Mio. Euro, -11 % im Jahresvergleich, Prognose 775,8 Mio. Euro

Umsatz mit Brillen und Unternehmensumsatz 558 Mio. EUR, +4,1 % im Jahresvergleich, Prognose 574,4 Mio. EUR Kering plant für das zweite Quartal „vorsichtig" und erwartet weiterhin einen zweistelligen Umsatzrückgang für den Konzern; das Unternehmen geht jedoch weiterhin davon aus, dass das zweite Halbjahr besser ausfallen wird als das erste.   Die Aktien von Kering (KER.FR) werden auf dem niedrigsten Stand seit 2015 gehandelt. Quelle: xStation5 von XTB

