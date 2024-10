Könnte eine Blockade der Straße von Hormus den Ölpreis auf über 100 $ treiben?

Der Konflikt im Nahen Osten war in den letzten Tagen nach der Eskalation am vergangenen Dienstag das wichtigste Thema, als der Iran als Reaktion auf die israelische Invasion im Libanon einen Raketenangriff auf Tel Aviv startete. Die Situation ist derzeit angespannt, aber ruhig, während man auf die Reaktion Israels wartet. Netanjahu scheint starken Druck zu verspüren, wichtige Punkte der iranischen Wirtschaft anzugreifen, und es ist nicht ausgeschlossen, dass er in den nächsten Stunden eine Entscheidung treffen wird.

In diesem Szenario liegt der Fokus des Marktes vor allem auf dem Öl, das von den wachsenden Spannungen in der Region betroffen ist. In den letzten Monaten litt der Preis pro Barrel unter den Meinungsverschiedenheiten zwischen den OPEC-Mitgliedern, dem Rückgang der weltweiten Nachfrage und dem möglichen Sieg von Donald Trump bei den nächsten Wahlen. Die Instabilität im Nahen Osten hat den Ölpreis jedoch erneut in die Höhe getrieben: Nach dem iranischen Angriff am Dienstag stieg der Ölpreis um mehr

Hinter diesen Preissteigerungen steht eine Befürchtung: eine mögliche Blockade der Straße von Hormus, einem der wichtigsten Öltransportknotenpunkte der Welt. Aber welche Rolle spielt diese Meerenge und wie kann sie den Ölpreis beeinflussen?



Die Preise für Rohöl der Sorte Brent sind seit Beginn des aktuellen Konflikts zwischen Israel und dem Iran um über 6 % gestiegen. In der Vergangenheit waren die Auswirkungen solcher Ereignisse aufgrund einer fehlenden Eskalation begrenzt. Allerdings kann die Möglichkeit von israelischen Vergeltungsmaßnahmen an diesem Wochenende nicht ausgeschlossen werden, was zu einem größeren Schock auf den Finanzmärkten führen könnte. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB



Was ist die Straße von Hormus?

Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten und strategischsten Seestraßen der Welt und einer der wichtigsten Knotenpunkte für den weltweiten Öltransport. Diese nur drei Kilometer lange Meerenge liegt zwischen Oman und Iran und verbindet die Seewege der Golfstaaten (Iran, Kuwait, Saudi-Arabien, Bahrain, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate) mit dem Arabischen Meer und anderen Regionen darüber hinaus. Sie dient als Knotenpunkt zwischen den Ölproduzenten im Nahen Osten und den Schlüsselmärkten im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und Nordamerika.

Der Iran ist nur für etwa 3 Millionen Barrel pro Tag an Produktion und 1,7 Millionen Barrel pro Tag an Exporten verantwortlich. Die Schlüsselfrage in Bezug auf Öl ist, ob die Straße von Hormus, über die 20 % der weltweiten Ölversorgung abgewickelt werden, blockiert wird. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB



Warum ist die Straße von Hormus für die Ölförderung so wichtig?

Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Seehandelsrouten weltweit. Schätzungen zufolge werden etwa 11,1 % des weltweiten Seehandels über diese Meerenge abgewickelt. Im Falle von Öl ist dieser Einfluss jedoch noch größer. Nach den neuesten Daten der IEA (Internationale Energieagentur) wird geschätzt, dass etwa 30 % des gesamten weltweiten Ölhandels durch dieses Gebiet fließt, wobei diese Zahl zwischen Januar und Oktober 2023 auf fast 40 % gestiegen ist.

Nach Angaben der US Energy Information Administration (EAI) wurden 2022 täglich etwa 21 Millionen Barrel Öl durch die Straße von Hormus transportiert, was 21 % des weltweiten Verbrauchs an Erdölprodukten entspricht. Zwischen 2022 und dem ersten Halbjahr 2023 machte der Ölfluss durch diesen Kanal mehr als ein Viertel des gesamten weltweit auf dem Seeweg gehandelten Öls aus. Und wenn man die Mengen an Öl, Rohöl und Kondensat hinzurechnet, die zwischen 2020 und 2022 durch die Straße von Hormus transportiert wurden, steigt die Gesamtzahl der Barrel auf mehr als 2,4 Milliarden Barrel pro Tag – Zahlen, die die enorme Bedeutung dieser Enklave für den weltweiten Rohölhandel unterstreichen.

Die Straße von Hormus ist die Hauptexportroute für Öl aus dem Iran, Saudi-Arabien, dem Irak, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait und Katar. Diese Exporte gehen hauptsächlich nach Asien, insbesondere nach China, Japan und Indien. Nach dem Krieg in der Ukraine und den Sanktionen gegen Russland hat die Straße jedoch auch für die Rohölimporte nach Europa an Bedeutung gewonnen: Schätzungen zufolge werden derzeit etwa 5 % des Ölflusses, der durch die Straße von Hormus fließt, nach Europa geleitet, was etwa 900.000 Barrel pro Tag entspricht. Vor dem russisch-ukrainischen Konflikt entsprachen diese Importe etwa 700.000 Barrel pro Tag, was bedeutet, dass Europa seine Ölimporte um etwa 25 % erhöht hat.

Neben Öl spielt die Straße von Hormus auch eine wichtige Rolle beim Transport anderer Rohstoffe wie Propan oder Erdgas. Im Falle von Propan werden schätzungsweise etwa 31 % des Welthandels durch dieses Gebiet befördert, während es im Falle von Erdgas etwa 20 % sind. Eine Blockade in diesem Gebiet könnte daher schwerwiegende Folgen nicht nur für Öl haben, das bereits die ersten Preiserhöhungen erfahren hat, sondern auch für den Handel mit anderen Rohstoffen.



Was würde passieren, wenn die Straße von Hormus blockiert würde?

Der Iran hat in den letzten Jahren mehrfach damit gedroht, die Straße von Hormus zu blockieren, und dies auch in den Jahren 2011, 2012 und 2016 getan. Bislang war die Straße jedoch keiner nennenswerten Blockade ausgesetzt, mit Ausnahme derjenigen im Jahr 1984, auf dem Höhepunkt des Iran-Irak-Krieges.

Eine mögliche Blockade von Hormus könnte jedoch sehr schwerwiegende Folgen für den Welthandel haben. Es wird geschätzt, dass der Ölpreis bei einer Blockade der Straße von Hormus sogar zwischen 150 und 200 Dollar liegen könnte.

In diesem Szenario ist es jedoch schwierig vorherzusagen, wie sich der Ölpreis entwickeln wird: Alles hängt von der Reaktion Israels auf den Angriff des Iran ab. Im Moment glauben wir, dass die Möglichkeit einer Entspannung des Konflikts begrenzt ist, obwohl wir dies bereits im April und vor einem Jahr im Oktober erlebt haben: Die Reaktion beider Seiten war begrenzt, was den anfänglichen Anstieg des Rohölpreises reduzierte.

Derzeit liegt der Ölpreis bei etwa 75 US-Dollar pro Barrel, nachdem er nach der Eskalation des Konflikts im Nahen Osten gestiegen war. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass der Rohölpreis aufgrund der gestiegenen Produktion in den OPEC-Ländern oder der Zunahme von Elektrofahrzeugen in China auf 60 US-Dollar sinkt. Die Straße von Hormus wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, wie sich der Ölpreis in den kommenden Tagen entwickeln wird.

Das Risiko deutlich höherer Preise ist angesichts der aktuellen Marktgrundlagen gering. Eine Blockade der Straße von Hormus würde jedoch die Spielregeln ändern. Während der Markt noch nicht übermäßig besorgt über dieses Szenario ist, kann eine Überraschung am Wochenende nicht ausgeschlossen werden. Derzeit gibt es nur 8 offene Terminkontrakte für die WTI-Option für Oktober zu 100 $/Barrel. Dennoch sind die Preise dieser Optionen auf den höchsten Stand seit Mitte August gestiegen. Quelle: Bloomberg Finance LP