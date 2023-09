Könnte Öl 100 Dollar pro Barrel erreichen?

In den letzten Wochen war ein deutlicher Rückgang der Ölvorräte in den Vereinigten Staaten zu beobachten. Dies ist auf ein begrenztes Wachstum der Produktion und relativ geringe Importe zurückzuführen. Interessanterweise sieht die Nachfrage in den Vereinigten Staaten nicht sehr gut aus, so dass der Hauptfaktor für die Preisrallye auf dem Ölmarkt das Angebot ist.

Das Angebot ist seit vielen Monaten begrenzt, aber die Vereinigten Staaten haben dieses Problem durch die Freigabe strategischer Reserven in den Griff bekommen. Seit 2022 sind die Reserven um fast 250 Millionen Barrel gesunken und befinden sich auf dem niedrigsten Stand seit Anfang der 80er Jahre. Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2023 gingen die Reserven um 26 Millionen Barrel zurück. Zu diesem Zeitpunkt sind die Reserven auf einem so niedrigen Stand, dass es keine Möglichkeit gibt, sie zu nutzen, ohne einen Mangel an Rohstoffen zu riskieren. Natürlich ist Öl kein so großes Problem mehr wie in den 70er und 80er Jahren, als die Vereinigten Staaten von großen Lieferungen aus arabischen Ländern abgeschnitten waren, aber dennoch reicht die Produktion in den USA nicht aus, um die gesamte Nachfrage zu decken.

Einer der größten Öllieferanten der USA war Saudi-Arabien. Allerdings sind die beiden Länder derzeit nicht sehr eng beieinander, so dass Saudi-Arabien kein Problem damit hat, die Lieferungen an die USA zu kürzen. Die Exporte aus Saudi-Arabien sind derzeit auf dem niedrigsten Stand seit 2021, aber gleichzeitig auf einem der niedrigsten Niveaus der letzten Jahrzehnte.

Die Ölexporte aus Saudi-Arabien sind auf dem niedrigsten Stand seit vielen Jahren. Quelle: Bloomberg Finance LP

Natürlich lockern die USA die Sanktionen gegen den Iran und Venezuela, aber das kann nicht die gesamte Nachfrage decken. Daher werden die kommerziellen Lagerbestände weiter sinken. Erst kürzlich haben wir in unseren Analysen darauf hingewiesen, dass die Lagerbestände in den USA bis zum Jahresende um etwa 60 Millionen Barrel sinken könnten. In der vergangenen Woche sind die Bestände jedoch um über 10 Millionen Barrel gesunken! Wie Sie sehen, könnte die Lage noch angespannter sein, als wir denken. Wie lange können die hohen Preise noch anhalten? Wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres, wenn Saudi Aramco voraussichtlich beschließen wird, Aktien im Wert von bis zu 50 Mrd. USD zu verkaufen. Bis dahin muss der Ölpreis hoch sein, oder das Unternehmen muss eine Menge verkaufen.

Rohöl der Sorte Brent klopft bereits an die Tür von 90 USD pro Barrel, und die 100 USD-Marke scheint noch sehr weit entfernt zu sein. Wenn es jedoch weltweit zu keiner signifikanten Verlangsamung kommt und China sich kräftig erholt, dann könnten 100 USD ein wahrscheinlicheres Szenario werden.

Die vergleichbaren Lagerbestände in den USA beginnen deutlich zu sinken. Dies könnte bedeuten, dass sie bald auf einem Preisniveau von 90-95 USD pro Barrel liegen werden! Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Brent-Rohöl hat seine beste Woche seit langem hinter sich. Die 90 USD-Marke ist in Reichweite, und bei 85 USD sehen wir eine starke Unterstützung. Quelle: xStation5 von XTB

