Krypto-Aktien fallen, da Bitcoin aufgrund von Zollsorgen nachgibt

Kryptowährungs-exponierte Aktien sind rückläufig, da Bitcoin um 3,5 % auf 84.163 US-Dollar fällt. Auch der breitere Markt ist rückläufig, da sich die Anleger nach den jüngsten Zollankündigungen von Präsident Trump Sorgen über eskalierende Handelsspannungen machen. TeraWulf führt die Rückgänge an (-8,32 %), gefolgt von MARA Holdings (-7,25 %), während Coinbase um 3,89 % auf 191,75 $ und Strategy um 5,3 % auf 307 $ fallen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Marktdruck steigt Bitcoin stürzte ab, nachdem Trump beschlossen hatte, einen Zoll von 25 % auf importierte Autos zu erheben, zusätzlich zu den bereits bestehenden Zöllen auf Waren aus Mexiko, Kanada und China. Die Gesamtmarktkapitalisierung von Kryptowährungen ist um 2,6 % auf 2,76 Billionen US-Dollar gesunken, wobei Ethereum, XRP und Dogecoin jeweils um über 6 % zurückgingen. Zur Volatilität trägt das Auslaufen von Bitcoin- und Ethereum-Optionen im Wert von 14 Milliarden US-Dollar heute bei, was bereits zu liquidierten Positionen im Wert von 418 Millionen US-Dollar geführt hat. Unterdessen ist die Ankündigung von GameStop, 1,3 Milliarden Dollar für Bitcoin-Käufe aufzubringen, nach hinten losgegangen, da die Aktie um 25 % eingebrochen ist und 2,8 Milliarden Dollar an Marktwert verloren hat. Analysten stellen fest, dass es Kryptowährungen an „neuen Geldeingängen und neuen Narrativen“ mangelt, da die Marktteilnehmer auch die bevorstehenden Inflationsdaten der USA und mögliche Reaktionen der US-Notenbank im Auge behalten. Coinbase, Strategie, Semler Scientific (D1 Intervall) Bitcoin (D1-Intervall) Bitcoin testet erneut das 50 % Fibonacci-Retracement-Level, das im letzten Monat eine starke Unterstützungszone darstellte. Der RSI setzt seine langfristige rückläufige Divergenz nach einem erfolglosen Ausbruch fort, während der MACD kurz vor einem rückläufigen Crossover steht. Quellen: xStation5 von XTB HANDELN beim TESTSIEGER: Testsieger bei den Derbei den CFD Brokern 2024 bei Brokerwahl.de ist XTB

über 77.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

Überzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.