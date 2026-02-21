- Unter 72.000 USD bleibt das Chartbild angeschlagen
- 65.000 USD als Schlüsselunterstützung
- Nvidia-Zahlen als möglicher Impulsgeber
Krypto News: Bitcoin aktuell unter Druck, unter 72.000 USD. Droht der Rückfall auf 60.000 USD?
Die neuesten Krypto News zeigen ein unverändertes Bild: Bitcoin aktuell bleibt unterhalb der technisch entscheidenden Marke von rund 72.000 USD und signalisiert damit weiterhin Schwäche.
Solange die Bullen diese Zone nicht zurückerobern, bleibt die Gefahr einer erneuten Attacke auf die Region um 60.000 USD real. Für Trader und Investoren ist die aktuelle Chartlage daher besonders spannend.
► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN
geschrieben von Jens Klatt
🔑 Drei Key Takeaways – Bitcoin aktuell
📉 Unter 72.000 USD bleibt das Chartbild angeschlagen
⚠️ 65.000 USD als Schlüsselunterstützung – Bruch könnte 60.000 USD aktivieren
📊 Nvidia-Zahlen als möglicher Impulsgeber für Risk-On oder Risk-Off
📊 Chartanalyse: 72.000 USD als entscheidende Hürde
Aus technischer Sicht bleibt die Region um 72.000 USD das zentrale Level.
Hier verläuft nicht nur ein markantes Swing-Hoch, sondern auch der auf die Attacke Richtung 80.000 USD geankerte volumengewichtete Durchschnittspreis.
👉 Eine nachhaltige Rückeroberung dieser Marke könnte das derzeit bearishe Sentiment wieder in Richtung Long drehen.
🔻 Unterseite im Fokus: 65.000 USD muss halten
Der Blick richtet sich aktuell besonders auf die Region um 65.000 USD.
Sollte dieses Level nicht verteidigt werden, droht eine dynamische Bewegung in Richtung der jüngsten Kapitulationstiefs bei 60.000 USD.
Das technische Bild bleibt damit fragil – und die Bullen stehen unter Zugzwang.
🌐 Fundamentale Lage: Wenig Impulse – Nvidia im Blick
Fundamental bleibt die kommende Woche vergleichsweise ruhig.
Einzig die Quartalszahlen von Nvidia könnten für Bewegung sorgen.
Da Bitcoin weiterhin als Risk Asset gehandelt wird, könnte ein „Risk On“- oder „Risk Off“-Impuls aus dem Technologiesektor direkt auf den Kryptomarkt durchschlagen.
⚖️ Bitcoin aktuell: Konsolidierung oder Trendfortsetzung?
🟢 Bullisches Szenario
Rückeroberung der 72.000 USD
Stimmungsumschwung
Potenzial Richtung 80.000 USD
🔴 Bärisches Szenario
Bruch der 65.000 USD
Dynamischer Rückfall auf 60.000 USD
Zunahme des Verkaufsdrucks
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi
Ein idealer Einstieg, um ein besseres Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin zu erhalten.
So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden
Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann.
Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen
Erweitert das Thema Krypto um die Perspektive von Krypto-Aktien.
BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 21.02.2026:
🧠 Fazit: Krypto News bleiben technisch geprägt
Die aktuellen Krypto News zeigen: Bitcoin aktuell befindet sich in einer entscheidenden Phase.
Solange die 72.000-USD-Marke nicht zurückerobert wird, bleibt das Risiko eines Rückfalls erhöht.
👉 Trader sollten die Schlüsselzonen bei 65.000 USD und 72.000 USD genau beobachten – hier entscheidet sich die nächste größere Bewegung im Kryptomarkt.
Bitcoin Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQ – Krypto News & Bitcoin News
❓ Warum steht Bitcoin aktuell unter Druck?
Bitcoin handelt weiterhin unterhalb der wichtigen Widerstandszone bei 72.000 USD. Solange dieses Level nicht zurückerobert wird, bleibt das charttechnische Bild angeschlagen.
❓ Welche Marke ist für Bitcoin aktuell besonders wichtig?
Die Zone um 65.000 USD gilt als zentrale Unterstützung. Sollte diese Marke fallen, könnte eine erneute Bewegung in Richtung 60.000 USD einsetzen.
❓ Was passiert, wenn Bitcoin 72.000 USD zurückerobert?
Eine nachhaltige Rückkehr über 72.000 USD könnte das bearishe Sentiment drehen und Potenzial in Richtung 80.000 USD freisetzen.
❓ Welche fundamentalen Faktoren beeinflussen Bitcoin aktuell?
Neben makroökonomischen Entwicklungen könnten insbesondere Quartalszahlen großer Tech-Unternehmen – etwa von Nvidia – kurzfristige „Risk-On“- oder „Risk-Off“-Bewegungen auslösen.
❓ Ist jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Einstieg bei Bitcoin?
Das hängt vom Risikoprofil ab. Trader beobachten aktuell die Schlüsselzonen bei 65.000 USD und 72.000 USD. Erst ein klarer Ausbruch oder Bruch dieser Marken dürfte eine stärkere Trendbewegung bestätigen
