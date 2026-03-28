Das Wichtigste in Kürze Bitcoin aktuell schwach

Fed bleibt restriktiv

Risiko nach unten

Krypto News: Bitcoin aktuell unter Druck. Droht ein Abverkauf unter 60.000 USD oder gelingt die Erholung? Die neuesten Krypto News zeigen ein angeschlagenes Bild: Bitcoin aktuell gerät erneut unter Druck und nähert sich einer entscheidenden Unterstützungszone. Während geopolitische Entwicklungen kurzfristig für Entspannung sorgten, dominieren weiterhin makroökonomische Sorgen und eine restriktive Geldpolitik das Marktgeschehen. Für Anleger und Trader stellt sich daher die zentrale Frage: Steht Bitcoin vor einer stärkeren Korrektur oder gelingt die Stabilisierung? ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN geschrieben von Jens Klatt ⚡ Key Takeaways 📉 Bitcoin aktuell schwach: Kurs fällt Richtung 65.000 USD Unterstützung .

🏦 Fed bleibt restriktiv: Zinssenkungen weiterhin unwahrscheinlich.

📊 Risiko nach unten: Unter 60.000 USD drohen weitere Verluste bis 55.000 USD. 📊 Bitcoin aktuell: Unterstützungszone im Fokus Die aktuellen Krypto News zeigen, dass Bitcoin erneut an Dynamik verliert: 📉 Kurs nähert sich der wichtigen Marke bei 65.000 USD

⚠️ Schwache Price Action signalisiert Unsicherheit Ein Bruch dieser Zone könnte eine beschleunigte Abwärtsbewegung auslösen. 🌍 Makro-Faktoren belasten Bitcoin aktuell Ein zentraler Belastungsfaktor für Bitcoin aktuell bleibt das makroökonomische Umfeld: 👉 Wichtige Punkte: 🛢️ steigende Ölpreise treiben Inflation

🏦 US-Notenbank dürfte Zinsen nicht senken

📉 Risiko einer wirtschaftlichen Abschwächung Diese Faktoren sind typisch negativ für Risk Assets wie Kryptowährungen. 📉 Technische Analyse: Bären übernehmen Kontrolle Die charttechnische Lage bleibt angespannt: 🔻 Bearishes Szenario 📉 Unter 60.000 USD : Ziel 1: 55.000 USD Ziel 2: 50.000 USD

🚀 Bullishes Szenario 📈 Erst über: 72.000 USD 75.000 USD

hellt sich das technische Bild wieder auf. ⚠️ Marktstimmung: Vertrauensverlust belastet Die jüngsten Marktbewegungen zeigen: 📉 kurzfristige Rallys werden schnell abverkauft

⚠️ Vertrauen in politische Signale sinkt

📊 Anleger reagieren sensibel auf Unsicherheiten Dies verstärkt die Volatilität im Kryptomarkt zusätzlich. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi

Ein idealer Einstieg, um ein besseres Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin zu erhalten.

So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden

Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann. Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen

Erweitert das Thema Krypto um die Perspektive von Krypto-Aktien. BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 28.03.2026: 🧾 Fazit: Bitcoin aktuell in kritischer Phase Die aktuellen Krypto News verdeutlichen: Bitcoin aktuell befindet sich in einer entscheidenden Phase. Solange wichtige Widerstände nicht zurückerobert werden, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste bestehen. Ein Bruch unter 60.000 USD könnte eine stärkere Korrektur auslösen, während erst ein Anstieg über 72.000 USD das Bild nachhaltig verbessern würde. Bitcoin Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren ❓ FAQ – Krypto News & Bitcoin News 📉 Warum fällt Bitcoin aktuell? Bitcoin aktuell steht unter Druck, da makroökonomische Faktoren wie steigende Inflationserwartungen und eine restriktive Geldpolitik der US-Notenbank die Risikobereitschaft der Anleger reduzieren. Zudem verstärken geopolitische Unsicherheiten die Volatilität. 🏦 Welche Rolle spielt die Fed für Bitcoin? Die US-Notenbank hat großen Einfluss auf den Kryptomarkt. Bleiben die Zinsen hoch und Zinssenkungen aus, wird Liquidität aus dem Markt gezogen – ein negativer Faktor für Bitcoin aktuell und andere Risk Assets. 📊 Welche Marken sind für Bitcoin aktuell wichtig? Wichtige Kursmarken für Bitcoin aktuell sind: 📉 65.000 USD → wichtige Unterstützung

→ wichtige Unterstützung ⚠️ 60.000 USD → kritische Marke

→ kritische Marke 📈 72.000–75.000 USD → bullish bei Rückeroberung Diese Levels bestimmen aktuell die Richtung des Marktes. ⚠️ Droht ein größerer Abverkauf bei Bitcoin? Ein größerer Abverkauf ist möglich, wenn Bitcoin unter 60.000 USD fällt. In diesem Fall könnten weitere Ziele bei 55.000 USD und 50.000 USD in den Fokus rücken. 🚀 Hat Bitcoin langfristig weiterhin Potenzial? Langfristig bleibt Bitcoin trotz kurzfristiger Schwäche interessant. Faktoren wie begrenztes Angebot, institutionelle Nachfrage und zunehmende Akzeptanz könnten den Kurs langfristig unterstützen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.