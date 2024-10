Krypto-News: Bitcoin gewinnt 3,10 % und überschreitet 64.000 $, unterstützt durch positive ETF-Zuflüsse

Bitcoin hat mehr als 3,10 % zugelegt und einen Wert von 64.790 US-Dollar erreicht. Am Wochenende verzeichneten wir am Samstag einen Anstieg, gefolgt von einer leichten Korrektur am Sonntag. Bei Eröffnung der Kassamarkt-Sitzung in der Region Asien-Pazifik erholte sich der Bitcoin-Kurs jedoch deutlich und setzte seinen Aufwärtstrend fort.

Die bessere Stimmung wird auch durch Zuflüsse in Spot-ETFs gestützt. Die Daten vom Freitag zeigten Nettozuflüsse von bis zu 253 Millionen US-Dollar, was den Nettozuflüssen vom vergangenen Montag entspricht. Insgesamt halten ETFs jetzt Bitcoin im Wert von 18,4 Milliarden US-Dollar.

Trotz der hohen Nettozuflüsse in den letzten Tagen bleiben die Volumina relativ niedrig, bei etwa 2 Millionen US-Dollar, was auf ein anhaltend geringes Interesse am Kryptomarkt hindeutet. Im ersten Quartal dieses Jahres erreichten die Volumina neben dem dynamischen Preisanstieg von Bitcoin bis zu 8–10 Milliarden US-Dollar. Derzeit befinden wir uns in einem langfristigen Seitwärtstrend, was das geringe Volumen erklärt.

Nach einem saisonal schwachen September, der sich letztendlich als relativ stark herausstellte, stehen uns nun zwei der besten saisonalen Monate bevor – Oktober und November. Die Renditen im Oktober haben oft zweistellige Werte erreicht. Betrachtet man die Vorjahre, so ist es erwähnenswert, dass 9 der letzten 12 Oktobermonate positiv waren. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass der wichtigste Faktor, der die Stimmung auf dem Kryptomarkt bestimmen könnte, nach wie vor die makroökonomische Situation in den USA und an der Wall Street ist.

Quelle: xStation5 von XTB

