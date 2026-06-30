Krypto News: Bitcoin Prognose – ETF-Abflüsse belasten Bitcoin und Ethereum

Krypto News: Bitcoin und Ethereum unter Druck – Wie geht es jetzt weiter? 🚀

Der Kryptomarkt blickt auf ein schwieriges erstes Halbjahr 2026 zurück. Während sich die Hoffnung auf neue Allzeithochs zunächst hielt, sorgten ETF-Abflüsse, eine restriktivere Geldpolitik der US-Notenbank und die Umschichtung von Kapital in KI-Aktien für deutlichen Gegenwind. Besonders Bitcoin und Ethereum gerieten zunehmend unter Druck.

Für Anleger stehen nun zwei zentrale Fragen im Fokus: Wie fällt die Bitcoin Prognose für die kommenden Monate aus und können sich die größten Kryptowährungen im zweiten Halbjahr wieder erholen? Die wichtigsten Krypto News liefern dafür erste Anhaltspunkte.

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

Key Takeaways 📌

Bitcoin leidet unter hohen ETF-Abflüssen und einer restriktiven Fed.

Ethereum zeigt starke On-Chain-Daten, bleibt aber hinter Bitcoin zurück.

Die weitere Entwicklung hängt vor allem von Zinsen und institutioneller Nachfrage ab.

Bitcoin unter Druck: ETF-Abflüsse belasten den Markt

Die wichtigste Krypto News des ersten Halbjahres war der deutliche Kapitalabfluss aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs.

Bereits im Juni fiel Bitcoin erstmals seit 2024 wieder unter die Marke von 60.000 US-Dollar. Allein in den letzten Wochen des ersten Halbjahres verzeichneten US-Spot-ETFs Abflüsse zwischen 4,5 und 6 Milliarden US-Dollar.

Der Verkaufsdruck begann bereits im Januar. Damals mussten Bitcoin- und Ethereum-ETFs an einem einzigen Handelstag Abflüsse von fast 1 Milliarde US-Dollar verkraften. Zwar flossen im März nochmals rund 1,32 Milliarden US-Dollar zurück in den Markt, dennoch schloss das erste Quartal mit einem Nettoabfluss von rund 500 Millionen US-Dollar.

Im Mai und Juni verschärfte sich die Situation erneut. Während einer sechstägigen Verkaufsserie flossen weitere über 1,5 Milliarden US-Dollar aus den ETFs ab. Dadurch reduzierten sich die gesamten Nettozuflüsse im Jahr 2026 auf lediglich rund 536 Millionen US-Dollar.

Weitere Belastungsfaktoren für Bitcoin

Neben den ETF-Abflüssen verschlechterte sich auch das fundamentale Umfeld.

Besonders negativ wirkte sich aus:

Strategy verkaufte erstmals seit 2022 einen Teil seiner Bitcoin-Bestände.

Die Produktionskosten vieler Miner lagen zeitweise über dem Bitcoin-Kurs.

Die Netzwerk-Hashrate fiel zu Beginn des Jahres um rund 5,8 % .

Der erwartete regulatorische Durchbruch durch den Clarity Act in den USA lässt weiterhin auf sich warten.

Zusätzlich sorgten die hohen US-Zinsen sowie der Boom rund um KI-Aktien und den SpaceX-Börsengang dafür, dass Kapital verstärkt aus Kryptowährungen abgezogen wurde.

Ethereum bleibt hinter Bitcoin zurück

Auch Ethereum konnte im ersten Halbjahr 2026 nicht überzeugen.

Während Bitcoin weiterhin von institutionellen Anlegern bevorzugt wurde, blieb das Interesse an Spot-Ethereum-ETFs deutlich geringer. Trotzdem entwickelten sich die Fundamentaldaten des Netzwerks positiv.

Zu den wichtigsten Entwicklungen zählen:

Mehr als ein Drittel aller ETH befindet sich inzwischen im Staking.

Layer-2-Netzwerke übernehmen einen immer größeren Anteil der Transaktionen.

Stablecoins stärken die Rolle Ethereums als wichtigste Infrastruktur für tokenisierte US-Dollar.

Mit dem Pectra-Upgrade arbeitet das Entwicklerteam an einer der größten technischen Verbesserungen der vergangenen Jahre.

Trotz dieser positiven Entwicklungen blieb der ETH-Kurs unter Druck, da steigende US-Zinsen und attraktive Renditen im KI-Sektor Kapital aus dem Kryptomarkt abzogen.

Bitcoin Prognose: Darauf sollten Anleger jetzt achten 📊

Für die weitere Bitcoin Prognose bleiben mehrere Faktoren entscheidend.

Sollte sich die Inflation in den USA weiter abschwächen und die Federal Reserve wieder eine lockerere Geldpolitik signalisieren, könnten Bitcoin und Ethereum von einer Rückkehr institutioneller Investoren profitieren.

Kurzfristig bleiben jedoch mehrere Unsicherheiten bestehen:

weitere Zu- oder Abflüsse bei den Spot-ETFs,

die Entwicklung der US-Zinsen,

regulatorische Fortschritte in den USA,

sowie die Kapitalverteilung zwischen KI-Aktien und Kryptowährungen.

Technisch befindet sich Bitcoin weiterhin in einer entscheidenden Phase. Eine nachhaltige Rückkehr über wichtige Widerstände könnte das Chartbild deutlich verbessern, während anhaltende ETF-Abflüsse weiteren Verkaufsdruck erzeugen würden.

Fazit

Das erste Halbjahr 2026 verlief für den Kryptomarkt deutlich schwächer als viele Anleger erwartet hatten. Vor allem die massiven ETF-Abflüsse, die restriktive Geldpolitik der US-Notenbank und die starke Konkurrenz durch KI-Investments belasteten Bitcoin und Ethereum erheblich.

Langfristig bleiben die fundamentalen Perspektiven jedoch intakt. Besonders Ethereum entwickelt sein Netzwerk kontinuierlich weiter und Bitcoin profitiert weiterhin von seiner Rolle als größte und liquideste Kryptowährung der Welt. Für die kommenden Monate dürfte vor allem die Geldpolitik der Federal Reserve darüber entscheiden, ob sich die Bitcoin Prognose wieder aufhellt oder der Kryptomarkt zunächst in einer längeren Konsolidierungsphase verbleibt.

Bitcoin Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!