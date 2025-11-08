Bitcoin Prognose: Zwischen Unterstützung und Zinsangst – So steht es aktuell um den Bitcoin 💰

- Massive Kapitalabflüsse aus Bitcoin-ETFs
- Fed-Kommentare bremsen Risikoassets
- Technische Marken: Unterstützungen & mögliche Ausbrüche
Die Bitcoin Prognose bleibt auch Anfang November spannend. Nach einer volatilen Handelswoche konnte der Bitcoin Kurs gerade so über der psychologisch wichtigen Marke von 100.000 US-Dollar schließen.
Doch die Unsicherheit wächst – vor allem nach den jüngsten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, die Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung dämpften. Wie steht es also aktuell um den Bitcoin – und was bedeutet das für Anleger?
► Bitcoin WKN: A2YY63 | ISIN: XC000A2YY636 | Ticker: BITCOIN
-
geschrieben von Jens Klatt
✅ Drei Key Takeaways
1️⃣ 💸 Massive Kapitalabflüsse aus Bitcoin-ETFs
In den vergangenen Tagen kam es zu deutlichen Abflüssen institutioneller Gelder aus Krypto-ETFs. Besonders Ethereum verzeichnete rund 508 Millionen USD an Kapitalabflüssen – das drittgrößte Wochenminus aller Zeiten. Auch Bitcoin ETFs waren betroffen, was inmitten der typischerweise bullischen Saisonalität des Kryptomarkts überrascht.
2️⃣ 🏦 Fed-Kommentare bremsen Risikoassets
Jerome Powell signalisierte, dass eine Zinssenkung im Dezember keine ausgemachte Sache sei. Diese Aussagen erhöhten die Unsicherheit an den Finanzmärkten und sorgten für Druck auf Risk Assets wie Aktien und Kryptowährungen.
Die Folge: Anleger reduzierten Engagements, was kurzfristig auf den Bitcoin-Kurs durchschlug.
3️⃣ 📊 Technische Marken: Unterstützungen & mögliche Ausbrüche
-
Wichtige Unterstützung: $98.000 – $100.000
-
Erste Aufhellung: oberhalb von $108.000 / $110.000
-
Bullishes Signal: über $115.000 / $116.000
-
Abwärtsrisiko: unter $98.000 droht ein Rücksetzer bis in die $90.000-Zone
Ein Blick auf die Charttechnik zeigt: Erst ein Bruch über die 110.000er-Marke würde frisches Momentum bringen – während ein Fall unter 98.000 eine tiefere Korrektur auslösen könnte.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi
Ein idealer Einstieg, um deinen Lesern das Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin näherzubringen – egal, ob sie direkt investieren oder um allgemeines Handelswissen erweitern möchten.
-
So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden
Perfekt, um Bitcoin als Anlageklasse in Kontext zu stellen. Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann – nützlich für deinen Abschnitt über Fundamentaldaten oder Marktentwicklung.
-
Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen
Hilfreich im Kontext der Kapitalflüsse von Bitcoin zu Ethereum, Krypto-ETFs oder alternativer Investments – erweitert das Thema um die Perspektive von Krypto-Aktien.
🧠 Fazit: Bitcoin Prognose – Konsolidierung vor dem nächsten Impuls
Die aktuelle Bitcoin Prognose deutet auf eine Phase der Unsicherheit hin. Kapitalabflüsse, geldpolitische Unklarheit und geopolitische Spannungen dämpfen kurzfristig die Stimmung.
Langfristig bleibt die Bitcoin Story jedoch intakt: Die Nachfrage institutioneller Investoren, zunehmende ETF-Zuflüsse und die fundamentale Knappheit des Assets sprechen weiterhin für Aufwärtspotenzial – insbesondere bei stabilen Zins- und Inflationsdaten.
Bitcoin Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQ – Bitcoin News & Bitcoin aktuell
1) Was ist die kurzfristige Bitcoin Prognose?
Kurzfristig volatil: Ein Rückfall unter 107.500 USD würde das Risiko eines Tests der 100.000-USD-Marke erhöhen; Stabilisierung darüber hält die Chance auf eine Erholung offen.
2) Welche Marken sind bei Bitcoin aktuell wichtig?
Unterstützungen: 107.500 USD und 100.000/98.000 USD.
Widerstände: 110.000–112.000 USD sowie 115.000+ USD als Schwelle für Momentum-Aufbau.
3) Warum ist Bitcoin zuletzt gefallen?
Neue Zollankündigungen der USA gegenüber China, mögliche Exportkontrollen sowie die Unsicherheit rund um den Handelskonflikt belasteten Risikoanlagen – inklusive Bitcoin.
4) Welche Katalysatoren könnten Bitcoin wieder stützen?
Entspannung im Handelskonflikt, sinkende Zinsfantasie (Fed), anhaltende Nettozuflüsse in Krypto-ETFs, positive On-Chain-Signale (z. B. steigende aktive Adressen).
5) Ist Bitcoin langfristig weiterhin bullisch?
Strukturell ja: begrenztes Angebot, wachsende institutionelle Nachfrage und ETF-Adoption sprechen mittel- bis langfristig für höhere Kurse – trotz kurzfristiger Rückschläge.
6) Welche Risiken sollten Anleger beachten?
Makro/Politik (Zölle, Exportkontrollen), Regulierung, ETF-Abflüsse sowie technische Brüche unter 100.000 USD (mit möglichem Folgedruck in Richtung 98.000 USD).
7) Eignet sich Bitcoin für kurzfristiges Trading?
Nur mit striktem Risikomanagement: klaren Stop-Loss setzen (z. B. unter 107.500/100.000 USD) und Positionsgröße dem hohen Volatilitätsrisiko anpassen.
8) Was bedeutet ein Tagesschluss unter 100.000 USD?
Das würde die Bären stärken und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass 98.000 USD getestet werden – erst eine Rückeroberung über 110.000 USD würde das Bild aufhellen.
