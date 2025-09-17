Aktuelle Kupfer Prognose: Preise unter Druck Der Kupfer Preis gerät derzeit unter Druck, da die Märkte eine höhere Produktion in Chile einpreisen. Diese Entwicklung wirkt der Unterstützung durch einen schwächeren US-Dollar entgegen. Als größter Kupferproduzent der Welt (ca. 25 % des globalen Angebots) erwartet Chile 2025 steigende Fördermengen, obwohl einige Schlüsselminen mit operativen Problemen zu kämpfen haben. Im Jahr 2023 sank die chilenische Kupferproduktion auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren. Doch nun zeigt sich eine Trendwende: Der Kupfer Preis fällt aktuell von einem 15-Monats-Hoch zurück, was neben dem stabileren Dollar auch mit den Erwartungen an eine restriktivere US-Notenbankpolitik (Fed-Entscheidung heute um 18:00 GMT) zusammenhängt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Chiles Kupferproduktion: Wichtige Treiber Escondida (BHP) : Steigerung der Förderung um 11 % im ersten Halbjahr.

Collahuasi : Überwindung einer Phase mit Erz niedriger Qualität.

El Salvador: Kapazitätsausbau nach Sanierung. Laut Bergbauministerin Aurora Williams soll die Kupferproduktion in Chile sowohl 2025 als auch 2026 wachsen. Bis 2027 könnte ein Rekordwert von 6 Millionen Tonnen jährlich erreicht werden. Dies wäre ein klarer Bruch mit der rückläufigen Entwicklung des Vorjahres. Kupfer Prognose: Nachfrage durch Energiewende und KI Die langfristige Kupfer Prognose bleibt positiv. Haupttreiber sind: Die Energiewende, die Kupfer für Stromnetze und Elektromobilität benötigt.

Im Tageschart (D1) fällt Kupfer aktuell um mehr als 1,5 % und nähert sich der 50-Tage-EMA (orange Linie). Dies deutet auf eine mögliche Konsolidierung im kurzfristigen Trend hin. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

