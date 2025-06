Laut Trump steht der Iran kurz vor der Fertigstellung einer Atomwaffe 🔴

Die europ√§ischen Aktienindizes sind angesichts wachsender geopolitischer Spannungen stark gefallen: Der deutsche DAX verlor 1,0 %, der franz√∂sische CAC 40 gab um 0,8 % nach und der spanische IBEX fiel um 1,2 %. Die Reaktion des Marktes spiegelt die Besorgnis der Anleger nach den √Ąu√üerungen des ehemaligen Pr√§sidenten Donald Trump wider, in denen er ein vollst√§ndiges Ende der nuklearen Ambitionen des Iran forderte und damit eine harte Haltung signalisierte, anstatt auf einen Waffenstillstand zu dr√§ngen. Auch andere globale Verm√∂genswerte gaben nach, darunter US-Aktienfutures (S&P 500 -0,4 %) und Kryptow√§hrungen, da die Risikobereitschaft insgesamt nachlie√ü. Trump betonte nach seiner Abreise aus Kanada an Bord der Air Force One, dass der Iran ‚Äěsehr nahe‚ÄĚ an einer Atomwaffe sei, und bekr√§ftigte, dass er eine endg√ľltige L√∂sung und keinen vor√ľbergehenden Waffenstillstand wolle. Er sagte weitere israelische Angriffe voraus und deutete an, dass die n√§chsten 48 Stunden entscheidend sein w√ľrden. Die Anleger sind in einen vorsichtigen Modus gewechselt und warten auf weitere Klarheit dar√ľber, ob die Situation milit√§risch eskalieren oder sich in Richtung Diplomatie bewegen wird. Angesichts der bereits beeintr√§chtigten kommerziellen Luftraum in der Region und der potenziellen Gef√§hrdung von US-Verm√∂genswerten k√∂nnten die n√§chsten Tage sowohl f√ľr die M√§rkte als auch f√ľr die geopolitische Strategie von entscheidender Bedeutung sein. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† DER BESTE¬†CFD¬†BROKER DEUTSCHLANDS* Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

