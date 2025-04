Die Aktie des US-amerikanischen Mode-Herstellers Levi Strauss (Ticker: LEVI.US) befindet sich in einem scharfen Rücksetzer, nimmt aktuell Kurs auf die Region seiner 2022/2023er Jahrestiefs und der Grund scheinen auch hier die Trump’schen Importzölle. Levi Strauss mit soliden Zahlen 🔴 Aktie längerfristig dennoch ‚schwierig‘ Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Levi Strauss Handelsideen 🔴 Levi Strauss Prognose & Ausblick ► Levi Strauss WKN: A2PFHR | ISIN: US52736R1023 | Ticker: LEVI.US Allerdings stehen wir vor einem potentiellen Bounce gegen die 13 US-Dollar Region, die Aktie handelt vorbörslich mehr als 13% höher zum montäglichen Schlusskurs nachdem das Unternehmen nachbörslich solide Zahlen vorlegte und vor allem auf seinem Ausblick für die kommenden Quartale festhielt, allerdings ohne Berücksichtigung der Auswirkungen von Zöllen – und das obwohl man davon ausgeht, dass die angekündigten Importzölle einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsergebnisse im Geschäftsjahr 2025 haben werden. Für 2025 erwartet Levi Strauss einen Rückgang des Nettoumsatzes in der Größenordnung von 1 % bis 2 % und einen bereinigten Gewinn von 1,20 bis 1,25 US-Dollar pro Aktie, erwartet auf bereinigter Basis erzielte das Unternehmen im Quartal einen Gewinn von 38 Cent pro Aktie, verglichen mit Schätzungen von 28 Cent. Fakt scheint: zeitnah könnten die Jeans von Levi’s Preissteigerungen zu sehen bekommen, zumindest stellte Levi’s CEO Michelle Gass Preiserhöhungen nicht aus, auch wenn diese laut ihrer Formulierung "sehr chirurgisch" erfolgen sollten. Auch wenn es sich bei Levi’s Jeans um einen US-amerikanischen Klassiker handelt, so werden Jeans von Levi's in 28 Ländern produziert und aus 20 davon auch in die USA geliefert, 1% demnach aus China, 5% aus Mexiko und ein "mittlerer bis hoher" einstelliger prozentualer Anteil aus Vietnam – die von Trump mit Importzöllen von 46% belegt wurden. Da Importzölle nicht nur in Form von Preissteigerungen an den Endverbraucher durchgereicht werden, sondern zudem negativ auf die Gewinn-Marge durchschlagen, steht Levi Strauss in den kommenden Quartalen eventuell vor negativen Überraschungen bezogen auf die Quartalszahlen, ausgehend wovon ich, trotz kurzfristig bullishem Potenzial für die Aktie zunächst zurückhaltend wäre. Levi Strauss Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

