Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve, Powell: Ich erwarte, dass die Ausgaben und die Produktion im nächsten Jahr abnehmen werden. Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, aber immer noch historisch niedrig. Der Arbeitsmarkt hat sich abgekühlt, ist aber immer noch stark. Die Arbeitsmarktbedingungen sind "sehr stark", und die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, aber immer noch historisch niedrig. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Maßnahmen der Fed haben die Glaubwürdigkeit im Kampf gegen die Inflation verteidigt. Ich begrüße die jüngste Abnahme der Inflationsdaten. Lohnwachstum ist immer noch hoch, aber es moderiert sich auf ein nachhaltigeres Niveau. Wir müssen mehr Fortschritte bei der Senkung der Inflation auf 2% sehen. Die Inflation hat nachgelassen, aber die Kerninflation ist immer noch zu hoch. Es ist "verfrüht" zu sagen, dass die Geldpolitik bereits restriktiv genug ist. Die Fed wird die Zinsen erneut erhöhen, wenn dies erforderlich ist, um die Inflation zu senken. Die Unsicherheit über den wirtschaftlichen Ausblick ist "außergewöhnlich hoch". Die Fed Funds Range liegt weit im restriktiven Bereich. Die Fed hat erhebliche Fortschritte bei der Senkung der Inflation gemacht. Das FOMC geht "sorgfältig voran", da die Risiken von zu lockerer und zu restriktiver Geldpolitik ausgeglichener werden. Der Arbeitsmarkt hat sich abgekühlt, ist aber immer noch stark, und die Maßnahmen der Fed haben die Glaubwürdigkeit im Kampf gegen die Inflation verteidigt. Ich begrüße die jüngste Abnahme der Inflationsdaten, aber wir müssen mehr Fortschritte bei der Senkung der Inflation auf 2% sehen. Die Inflation hat nachgelassen, aber die Kerninflation ist immer noch zu hoch. Das Lohnwachstum ist immer noch hoch, aber es moderiert sich auf ein nachhaltigeres Niveau. Die Fed verbringt mehr Zeit mit Gesprächen mit dem Kongress als zuvor, und Powell signalisierte, dass die aktuelle US-Fiskalpolitik langfristig nicht aufrechterhalten werden kann. Reaktion an der Wall Street: US-Futures für kurzfristige Zinsen steigen nach den Äußerungen von Fed-Chef Powell. Die Wall Street-Indizes notieren leicht höher, wobei der Dow um 0,3% und der US500 um 0,25% zulegen. Die Verluste beim US100 wurden auf dem Niveau des SMA100 (schwarze Linie) gestoppt, aber wir müssen auf die endgültige Reaktion der Märkte warten. Insgesamt war der Ton von Powell gemischt, aber der Fed-Chef signalisierte, dass die Bank immer noch bereit ist, die Zinsen zu erhöhen. Gleichzeitig ist der wirtschaftliche Ausblick jedoch unklar, obwohl die Fed eine langsamere Ausgaben- und Produktionsentwicklung im Jahr 2024 erwartet, was die These von "Zinssenkungen" unterstützt, aber auch die Möglichkeit eines "Rezessionsszenarios" offen lässt. Der Markt erwartet 125 Basispunkte Fed-Zinssenkungen im Jahr 2024. Quelle: xStation5 Gleichzeitig sehen wir, dass GOLD Gewinne ausweitet. Die Aussicht auf eine verlangsamte Nachfrage und Produktion in der US-Wirtschaft könnte für Edelmetalle und Anleihen bullish sein. Quelle: xStation5 von XTB HANDELN beim TESTSIEGER 2023: Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

