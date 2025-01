Lockheed Martin meldet für Q4 Verluste, gibt konservativen Ausblick für 2025

Lockheed Martin Corp. (LMT.US) hat heute seinen Gewinnbericht für das vierte Quartal 2024 veröffentlicht. Die Aktien des Rüstungsriesen, der mit erheblichen Verlusten bei geheimen Programmen zu kämpfen hat und einen niedrigeren Ausblick für 2025 als erwartet herausgegeben hat, fielen im vorbörslichen Handel um bis zu 3,5 %. Trotz eines Rekordauftragsbestands, der eine starke weltweite Nachfrage belegt, steht das Unternehmen bei der Programmdurchführung und bei Technologie-Upgrades vor Herausforderungen. Ergebnisse des vierten Quartals 2024: Umsatz: 18,62 Milliarden US-Dollar (-1,3 % im Jahresvergleich) gegenüber erwarteten 18,84 Milliarden US-Dollar

Gewinn je Aktie: 2,22 US-Dollar gegenüber 7,58 US-Dollar im Vorjahresvergleich

Betriebsgewinn: 696,0 Millionen US-Dollar (-70 % im Jahresvergleich) gegenüber erwarteten 2,07 Milliarden US-Dollar

Freier Cashflow: 441,0 Millionen US-Dollar (-73 % im Jahresvergleich) gegenüber erwarteten 1,26 Milliarden US-Dollar

Auftragsbestand: 176,04 Milliarden US-Dollar (+9,6 % im Jahresvergleich) Segmentleistung: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Luftfahrt: 8,01 Milliarden US-Dollar Umsatz (+5,2 % im Jahresvergleich), 434 Millionen US-Dollar Betriebsgewinn (-43 % im Jahresvergleich)

Flugkörper und Feuerleitsysteme: 3,41 Milliarden US-Dollar Umsatz (+7,6 % im Jahresvergleich), 804 Millionen US-Dollar Betriebsverlust

Rotary and Mission Systems: 4,26 Milliarden US-Dollar Umsatz (-9,6 % im Jahresvergleich), 513 Millionen US-Dollar Betriebsgewinn (-11 % im Jahresvergleich)

Raumfahrt: 2,94 Milliarden US-Dollar Umsatz (-13 % im Jahresvergleich), 283 Millionen US-Dollar Betriebsgewinn (-7,8 % im Jahresvergleich) Finanzausblick 2025: Nettoumsatz: 73,75–74,75 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 74,02 Milliarden US-Dollar

Gewinn je Aktie: 27,00–27,30 US-Dollar gegenüber erwarteten 27,82 US-Dollar

Freier Cashflow: 6,60–6,80 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 6,45 Milliarden US-Dollar

Betriebsgewinn des Geschäftsbereichs: 8,10–8,20 Milliarden US-Dollar

Kapitalaufwand: ~1,90 Milliarden US-Dollar Bedeutende Auswirkungen auf das Programm: 2 Milliarden US-Dollar Verluste bei geheimen Programmen im Jahr 2024 verbucht

1,4 Milliarden US-Dollar Verlust im Portfolio für Lenkflugkörper und Feuerleitsysteme

555 Millionen US-Dollar Überschreitung in der Luftfahrtsparte

Das F-35-Programm verzeichnet Verzögerungen bei der Einführung des Upgrades Technology Refresh 3

Kommentar des CEO: Jim Taiclet hob das Umsatzwachstum des Unternehmens um 5 % und den Rekordauftragsbestand als Beweis für die starke weltweite Nachfrage nach fortschrittlicher Verteidigungstechnologie hervor. Er bezeichnete das Jahr 2024 trotz erheblicher Herausforderungen bei den Programmen als „erfolgreich und produktiv". Lockheed Martin Aktie Chartanalyse – Daily: Die Aktie wird vorbörslich leicht unter dem 30-Tage-SMA gehandelt. Bären werden einen erneuten Test der Tiefststände vom Januar bei 460 $ anstreben, während Bullen versuchen werden, den Widerstand bei der 23,6 % Fibonacci-Retracement-Marke zu durchbrechen, die sich allmählich mit dem 50-Tage-SMA deckt. Der RSI wird wahrscheinlich Anzeichen einer rückläufigen Divergenz aufweisen, während der MACD sich bei Markteröffnung voraussichtlich verengen wird. Quelle: xStation5 von XTB

