Alphabet, der Mutterkonzern von Google, ist eines der wertvollsten Tech-Unternehmen weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Mountain View, Kalifornien, fokussiert sich zunehmend auf Cloud-Lösungen, KI-Infrastruktur und Monetarisierung neuer Technologien wie Gemini AI. ► Alphabet Inc. WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker: GOOGL Q1-Zahlen heute Abend: Hohe Erwartungen an Cloud & KI Alphabet legt heute Abend nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das erste Quartal vor. Analysten rechnen mit einem Umsatz von rund 89 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von etwa 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch der Gewinn je Aktie soll solide bei rund 2,01 US-Dollar liegen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Besonders im Fokus steht das Cloud-Geschäft: Hier erwarten Analysten einen deutlichen Anstieg der Umsätze auf etwa 12,3 Milliarden US-Dollar. Die Cloud-Sparte gilt als eines der wichtigsten Wachstumsfelder neben der Suchmaschine und YouTube. Zudem fließen aktuell enorme Investitionen in den Bereich Künstliche Intelligenz – Alphabet plant für das laufende Jahr über 75 Milliarden US-Dollar an Ausgaben, unter anderem für neue Rechenzentren und den Ausbau von KI-gestützten Diensten wie Gemini. Entscheidend wird also sein, ob Alphabet die hohen Erwartungen an Umsatz, Gewinn und Zukunftstechnologien erfüllen kann – und wie der Markt auf den Ausblick reagiert. Alphabet Aktie Charttechnisch Daily Die Alphabet-Aktie notiert bei ca. 155,35 USD und befindet sich technisch betrachtet in einem übergeordneten Abwärtstrend. Der nächste signifikante Widerstand liegt bei 170,56 USD – ein Bereich, dessen Überwindung ein wichtiges technisches Kaufsignal darstellen würde. Auf der Unterseite verläuft eine zentrale Unterstützung bei 144,70 USD. Sollte diese Marke unterschritten werden, könnte das weiteren Verkaufsdruck auslösen. Der Relative Strength Index (RSI) liegt derzeit bei 55 und signalisiert damit einen neutralen Bereich – die Aktie ist aktuell weder überkauft noch überverkauft. Das spricht für Stabilität, lässt aber gleichzeitig Raum für Bewegung in beide Richtungen, abhängig vom Impuls durch die anstehenden Quartalszahlen. Fazit: Alphabet steht heute Abend mit den Quartalszahlen im Fokus – und der Markt erwartet klare Signale zur Entwicklung im Cloud- und KI-Bereich. Fundamentale Stärke trifft aktuell auf einen spannenden technischen Knotenpunkt: Der übergeordnete Trend ist zwar noch leicht abwärts gerichtet, doch ein Ausbruch über die 170 USD-Marke könnte neues Momentum freisetzen. Quellen: xStation5 von XTB   DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

