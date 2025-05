Lufthansa AKTIE🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

Die langfristige Anlage und Analyse

AKTIEN MARATHON: Lufthansa

Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren

‚Ėļ Lufthansa WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker: LHA

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden f√ľr die n√§chsten Jahre - bis 2028 / 2029 - projiziert. Somit k√∂nnen insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen f√ľr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht die Lufthansa Aktie?

Der Konzern hat sich zwar von der Corona Pandemie erholt, k√§mpft aber nach wie vor mit strukturellen Problemen. Angefangen von den technologischen Ausf√§llen, √ľber personelle Probleme bis hin zur Servicequalit√§t sind die Herausforderungen vielschichtig. Dringend ben√∂tigte Langstreckenflugzeuge werden erst 2026 geliefert - bis dahin muss die Lufthansa auf relativ alte Maschinen zur√ľckgreifen.

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Nachdem die Aktie 2021 / 2022 einen Boden formatiert hatte, konnte sich das Papier wieder etwas erholen. Es ging bis M√§rz 2023 aufw√§rts. Das Wertpapier konnte sich im Zuge der Erholung bis an und √ľber die 11 EUR schieben, dort aber nicht festsetzen. Es ging nachfolgend wieder sukzessive abw√§rts. Die Wochenkerzen hatten √ľbergeordnete einen √ľberschaubaren Charakter, im August hat die Aktie erneut die Tiefs aus 2021 bzw. 2022 angelaufen. √úbergeordnet geht es seitdem in einer Box seitw√§rts weiter. Die Erholungen, die sich im M√§rz eingestellt haben, wurden in den vier Folgewochen direkt wieder abverkauft. Teile der Verluste konnte die Aktie in den letzten Handelswochen wieder kompensieren.

Die SMA200 (aktuell bei 7,21 EUR) hat im Wochenchart eine besondere Relevanz, die aus dem Chart gut herausgelesen werden kann. Alle Versuche in den letzten Jahren sich √ľber dieser Linie festzusetzen sind nicht erfolgreich gewesen. Der Anteilsschein konnte sich zwar √ľber diese Linie schieben, aber eben nicht etablieren. Auch der letzte Versuch im M√§rz ist gescheitert. Die SMA50 (aktuell bei 6,30 EUR) bzw. die SMA20 (aktuell bei 6,60 EUR) hatten auf der Unterseite in den letzten Monaten immer ihre Anziehungskraft. Das Papier hat es geschafft, sich immer wieder im Dunstkreis dieser beiden Linien zu stabilisieren; es ist aber auf der anderen Seite nicht gelungen, sich verbindlich von diesen Linien nach Norden zu l√∂sen.

Damit ist die Interpretation des Charts eindeutig. Entweder die Aktie schafft es sich nicht nur √ľber die SMA200 zu schieben, sondern sich auch verbindlich √ľber dieser Linie auf Wochenschlussbasis zu etablieren. Gelingt dies, so w√ľrde es die bullische Interpretation des Charts st√ľtzen, wenn es der Anteilsschein es schafft, sich z√ľgig weiter aufw√§rts in Richtung der 9,50 / 10,00 EUR zu schieben.

Gelingt der Move aber nicht, so k√∂nnte die Aktie in den kommenden Wochen und Monaten die Seitw√§rtsbewegung im Bereich der SMA50 / SMA20 weiter fortsetzen. R√ľcksetzer k√∂nnten sich im Bereich der Tiefs bei 5,30 EUR stabilisieren und erholen. Wird diese Marke auf Wochenbasis aufgegeben, so k√∂nnte es weiter abw√§rts in Richtung der 5 EUR gehen.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: neutral

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie konnte sich seit Mitte Dezember 2024 deutlich erholen. Im Tageschart ist erkennbar, dass das Jahreshoch im Rahmen eines dynamischen Impulses formatiert wurde, der nachfolgend direkt wieder abverkauft worden ist. Es ging vom Jahreshoch mehr oder weniger direkt an das Jahrestief. Von diesem Tief konnte sich das Papier inzwischen wieder etwas erholen und zur√ľck √ľber die 6 EUR-Marke laufen.

Mitte Januar ging es im Rahmen der Aufw√§rtsbewegung √ľber alle drei Durchschnittslinie. Das Wertpapier hatte zun√§chst Probleme sich von der SMA200 (aktuell bei 6,38 EUR) zu l√∂sen, schaffte es nach einigen Versuchen aber doch. Dies l√§sst sich aus dem Chart gut herauslesen. Im Rahmen der Abw√§rtsbewegung, nachdem das Jahreshoch festgestellt war, ging es unter alle drei Durchschnittslinien zur√ľck. Keiner der Linien hatte die Aktie st√ľtzen k√∂nnen. In den letzten Handelswochen konnte sich die Aktie wieder erholen und die SMA200 als auch die SMA20 (aktuell bei 6,52 EUR) √ľberwinden.¬†

Wesentlich wird sein, ob es das Papier es schafft, sich √ľber der SMA50 (aktuell bei 6,62 EUR) festzusetzen. Sollte dies gelingen, so w√§re es nachfolgend zwingend, dass es z√ľgig weiter aufw√§rts in Richtung Norden geht. Stellen sich diese Kursmuster ein, so besteht die Perspektive wieder an das Jahreshoch zu laufen.

Die Aktie k√∂nnte sich im Rahmen von R√ľcksetzern zun√§chst an der SMA20 bzw. darunter an der SMA200 stabilisieren. Wird die SMA200 im Rahmen von Schw√§che auf Tagesschlussbasis aufgegeben, so w√ľrde sich das Tageschart wieder eintr√ľben und es k√∂nnte erste Fragezeichen hinter die aktuell laufende Bewegung gesetzt werden.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: neutral / bullisch

Lufthansa Unternehmensprofil:

Die Lufthansa Group ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. In Europa nimmt das Unternehmen eine f√ľhrende Rolle ein. Tragende Gesch√§ftsfelder der Gruppe sind zum einen die Passagier Airlines, die Logistik sowie die Technik. Weitere Gesch√§ftsfelder runden das Spektrum ab. Im Bereich Passagier-Airlines hat die Lufthansa in den letzten Jahren eine Reihe von Airlines akquiriert und Multi-Hubs aufgebaut, um den Flugg√§sten ein umfangreiches Flugangebot anzubieten. 2024 bef√∂rderte die Airline 131,3 Mio. Flugg√§ste, die verkauften Sitzkilometer belief sich auf 271.038 Mio. Kilometer. Der Sitzladefaktor belief sich auf 83,1 Prozent. Der Konzern verf√ľgt aktuell √ľber 735 Verkehrsflugzeuge unterschiedlichen Typs und Gr√∂√üe.

Die Aktionärsstruktur des Konzerns:

Der √ľberwiegende Teil der Aktien befindet sich im Freefloat. √úbergeordnet hat der Konzern zwei Gro√üaktion√§re, die fast 1/5 der Aktien und damit der Stimmrechte besitzen.

 

Der Schwerpunkt der Anteilseigner der Lufthansa sitzt in Deutschland, die Anteilseigner aus den USA und Irland sind unterrepräsentiert, genauso wie die Aktionäre aus Luxemburg. 



Wichtige Bewertungskennzahlen des Lufthansa Konzerns 2020 - 2024

Im Vergleich zu 2020 hat sich der Umsatz fast verdreifacht. Dieser Effekt ist der Corona Pandemie geschuldet, die den Konzern hart getroffen hat. 2024 ist der Umsatz etwa auf dem Niveau eingependelt, der vor Corona realisiert werden konnte.

Die Zahl der Mitarbeitenden ist gegen√ľber 2020 zwar gesunken, korrespondiert aber nicht mit der Umsatzentwicklung. Der Personalabbau wurde 2020/2021 nicht mit der Umsatzentwicklung in Einklang gebracht. Dies ist auch dem Umstand geschuldet, dass der Konzern hochqualifizierte Mitarbeitende hat, die nicht ohne weiteres wieder eingestellt werden k√∂nnen. Somit ist es, trotz Umsatz- und Ergebnisr√ľckgang, g√ľnstiger diese Mitarbeitenden im Unternehmen zu halten, anstatt diese abzubauen und dann wieder zu suchen und einzustellen.

Die Produktivität hat sich im Betrachtungszeitraum gut entwickelt. 2024 konnte ein Umsatz von 370.000 EUR pro Mitarbeitenden realisiert werden. Das ist deutlich höher als 2020 und liegt in etwa im Durchschnitt der DAX Konzerne.

 

 

Das operative Ergebnis ist Ausdruck der Corona Pandemie. 2020 und 2021 wurde ein kumuliertes negatives Ergebnis von fast 9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Das operative Ergebnis 2024 liegt in etwa auf den Niveau 2019.

Beim Ergebnis nach Steuern konnte die Lufthansa in den letzten drei Jahren positive Daten abbilden, wobei es einen deutlichen Ergebnisr√ľckgang von 2023 auf 2024 zu konstatieren gilt.

 

Das Eigenkapital konnte in den letzten Jahren deutlich gestärkt werden und beläuft sich 2024 auf einen zweistelligen Milliarden Betrag.

 

Die Eigenkapitalquote liegt 2024 bei fast 24 Prozent und damit auf dem Level von 2019.

 

 

Die wesentlichen Kennzahlen 2024 bis 2020 lauten:

 

 

Einschätzung Perspektive 2025 - 2029

Der Umsatz soll bis 2029 auf √ľber 45 Mrd. EUR gesteigert werden. Auch das Eigenkapital soll bis 2029 um gut 5 Mrd. EUR gest√§rkt werden, der Gewinn je Aktie um gut 50 Prozent zulegen.

Die Dividende soll allerdings nur moderat steigen und 2029 sogar wieder abnehmen. Die Dividendenrendite bel√§uft sich im Betrachtungszeitraum zwischen 4,3 Prozent und 5,92 Prozent. Mit einem KGV deutlich unter 10 ist die Aktie als g√ľnstig zu bewerten.¬†

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist die Lufthansa Aktie,¬†auf Basis der Fundamentaldaten, ein Wertpapier, das durch die Corona Pandemie besonders betroffen war. Die Fundamentaldaten konnten aber in den letzten drei Jahren wieder gest√§rkt werden. Der Konzern verdient wieder Geld und geh√∂rt zu den weltweit f√ľhrenden Unternehmen, dennoch sollten die aktuellen, strukturellen Probleme in die Bewertung einflie√üen. Auch die Prognosen und die mittel- und langfristigen Perspektiven sind aber eher als verhalten zu interpretieren.¬† Die Aktie ist unserer Meinung nach ein Papier, das als untergewichtete Beimischung in konservative Depots in Betracht gezogen werden kann.

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!