Die Lufthansa Aktie steht aktuell im Fokus, nachdem das Papier zuletzt deutlich unter Druck geraten ist. Auslöser waren erneute Warnstreiks, die zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen geführt haben. In der Folge mussten hunderte Flugverbindungen gestrichen werden. Anleger reagierten nervös und trennten sich kurzfristig von der Aktie.

Die entscheidende Frage für Investoren lautet nun: Wie fällt die Lufthansa Prognose aus – und wie stabil ist die Erholung im Chart?

► Lufthansa WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker: LHA

✅ Drei Key Takeaways

Technisch weiter konstruktiv – SMA20 entscheidend

Die Lufthansa Aktie bleibt charttechnisch bullisch, solange sie sich über der SMA20 und idealerweise über der SMA50 behaupten kann. Ein Gap-Close und Kurse über 10 EUR würden das positive Momentum bestätigen.

Fundamental attraktiv bewertet – Turnaround im Fokus

Mit einem prognostizierten KGV von 7,07 und einer erwarteten Dividendenrendite von 3,85 % wirkt die Aktie leicht unterbewertet. Entscheidend für die weitere Entwicklung bleibt der Erfolg des Sanierungsprogramms.

Kurzfristige Risiken durch Streiks und Kostenentwicklung

Warnstreiks und steigende Personalkosten belasten die Stimmung. Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA50 würde das Chartbild deutlich eintrüben und die Lufthansa Prognose kurzfristig verschlechtern.

Fundamentaldaten Lufthansa Aktie (Überblick)

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 8,80 EUR Marktkapitalisierung 10,55 Mrd. EUR Umsatz 2024 37,58 Mio. EUR Eigenkapitalquote (2024) 24,18 % KGV (2026*) 7,07 Performance 4 Wochen +1,43 % Bewertung leicht unterbewertet Dividendenrendite 2026* 3,85 % Branche Luftverkehr

*Prognosewerte

Einordnung: Das niedrige erwartete KGV sowie die solide Dividendenrendite deuten darauf hin, dass die Lufthansa Aktie fundamental attraktiv bewertet bleibt – trotz operativer Herausforderungen.

Parkettgeflüster: Streiks, Sanierungsprogramm und A380-Strategie

Der Lufthansa-Vorstand kritisierte die Warnstreiks als unnötige Eskalation. Hintergrund sind Forderungen nach höheren Arbeitgeberbeiträgen zu Betriebs- und Übergangsrenten. Das Management betont, dass zusätzliche Kostensteigerungen derzeit nicht tragbar seien.

Besonders relevant: Lufthansa war 2024 in die Verlustzone geraten und soll nun durch ein Sanierungsprogramm wieder stabilisiert werden. Die Kostenentwicklung bleibt damit ein zentraler Faktor für jede Lufthansa Prognose.

Für Unmut bei Stammkunden sorgt zudem die Umstellung der Miles & More Kreditkarte. Der Wechsel von der DKB zur Deutschen Bank verursacht zusätzlichen Aufwand – Lufthansa ist sich jedoch der Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit bewusst.

Auch strategisch gibt es Neuigkeiten: Ab Februar werden neue Sitze in der Business Class des A380 eingebaut. Durch den Umbau reduziert sich die Sitzplatzkapazität von 509 auf 499 Sitze. Der Konzern plant, den A380 noch mindestens fünf Jahre und damit bis in die 2030er Jahre hinein zu betreiben. Ursprünglich war die Stilllegung bereits beschlossen, doch Lieferprobleme bei Boeing und Airbus sorgten für ein Comeback des Großraumflugzeugs.

Lufthansa Chartanalyse und Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Chartcheck Tageschart: SMA20 als Schlüsselmarke

Im Tageschart zeigt sich, dass die Lufthansa Aktie ihr Tief aus April 2025 überwinden konnte. Bis Mitte August entwickelte sich der Kurs moderat aufwärts, bevor Gewinnmitnahmen ab Mitte August die Aktie erneut in Richtung der 7-Euro-Zone drückten.

Ende Oktober kam es jedoch wieder zu deutlicher Nachfrage. Die anschließende Erholung verlief stabil, da Rücksetzer meist schnell zurückgekauft wurden. Zu Wochenbeginn konnte der Kurs sogar über die Marke von 9,50 EUR steigen, doch die Bewegung wurde am Folgetag stark abverkauft. Der Kurs fiel per Gap Down wieder unter 9,00 EUR.

Technisch auffällig:

Die Aktie konnte sich Anfang November über die SMA200 (7,68 EUR) und danach auch über die SMA20 (8,81 EUR) sowie die SMA50 (8,60 EUR) schieben. Rücksetzer stabilisierten sich in der Vergangenheit häufig an der SMA20 oder spätestens an der SMA50.

Die gestrige Tageskerze setzte exakt auf der SMA20 auf – ein wichtiges Signal für kurzfristige Trader.

Tageschart Prognose: Bullisches Szenario mit Chancen auf 10 EUR

Entscheidend ist nun, ob sich zeitnah neue Käufer finden. Sollte sich die Nachfrage bestätigen, könnte die Lufthansa Aktie:

zunächst das Gap schließen,

anschließend in Richtung 10,00 EUR

und später bis 11,15 EUR steigen.

Übergeordnet gilt: Kann sich die Aktie nachhaltig über 11,15 EUR etablieren, besteht langfristig Potenzial bis in den Bereich von 17,72 EUR.

Risiko-Szenario

Wird die SMA20 als Support aufgegeben, könnte zunächst die SMA50 stützen. Ein Tagesschluss unter der SMA50 würde das Chartbild jedoch deutlich eintrüben. In diesem Fall müsste mit weiterer Schwäche bis zur SMA200 gerechnet werden.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart (12–18 Monate)

Die Aktie besitzt weiterhin die Perspektive, neue Hochs zu erreichen. Voraussetzung bleibt jedoch eine Stabilisierung über der SMA20. Rücksetzer sollten sich spätestens im Bereich der SMA50 fangen.

Ein Tagesschluss unter der SMA50 würde das Risiko größerer Gewinnmitnahmen signifikant erhöhen.

Wahrscheinlichkeiten (Setup-basiert)

Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 %

4h-Chart: Aufwärtsbewegung klarer sichtbar

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart ist die Erholung der letzten Handelswochen deutlicher erkennbar. Die Aktie konnte über die SMA20 (9,12 EUR) steigen und sich zeitweise entlang dieser Linie nach oben bewegen.

Bei Schwächephasen erwies sich die SMA50 (8,88 EUR) als zuverlässige Unterstützung. Auch der Rücksetzer vom Vortag führte zunächst unter die SMA20, stabilisierte sich jedoch im Bereich der SMA50.

4h-Chart Prognose: GAP Close als kurzfristiges Ziel

Für das kurzfristige Momentum ist entscheidend, dass die Aktie sich über der SMA50 halten kann. Gelingt dies, bestehen Chancen auf:

Rückkehr über die SMA20

anschließend GAP Close

und bei Stabilisierung über dem Gap eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung

Risiko-Szenario

Wird die SMA50 nachhaltig unterschritten und verliert der Kurs den Kontakt zu dieser Linie, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Abwärtsbewegung bis zur SMA200 (8,39 EUR). Ein Anlaufen dieser Linie wäre ein klares Warnsignal und würde die aktuelle Aufwärtsbewegung infrage stellen.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart (3 Monate)

Kann die Aktie wieder über die SMA20 steigen und das Gap schließen, ergeben sich kurzfristig positive Perspektiven auf der Oberseite. Sollte sich das Papier jedoch unter der SMA50 festsetzen, steigt das Risiko einer Fortsetzung der Schwäche bis zur SMA200.

Wahrscheinlichkeiten (Setup-basiert)

Bull-Szenario: 55 %

Bear-Szenario: 45 %

Wichtige Kursmarken Lufthansa Aktie

Widerstände

8,77

8,88

9,12

9,13

9,24 (GAP)

9,54

12,54

14,71 (GAP)

17,87

Unterstützungen

8,81

8,60

8,39

8,28 (GAP)

8,12 (GAP)

7,68

7,54

7,31 (GAP)

6,32 (GAP)

6,11

5,70

5,53

Fazit: Lufthansa Prognose – Aktie im Fokus zwischen Streikrisiko und Turnaround

Die Lufthansa Aktie bleibt im Fokus, da kurzfristige Belastungen durch Streiks auf eine weiterhin attraktive Bewertung treffen. Technisch hängt die kurzfristige Entwicklung maßgeblich an der SMA20 und SMA50. Solange diese Supports verteidigt werden, bleibt das bullische Szenario intakt.

Die Lufthansa Prognose bleibt damit insgesamt vorsichtig positiv: kurzfristig seitwärts bis aufwärts, mit Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung – jedoch abhängig von Stabilität im operativen Geschäft und der weiteren Kostenentwicklung.

FAQ – Lufthansa Prognose / Aktie im Fokus

Was ist die aktuelle Lufthansa Prognose?

Die Lufthansa Prognose bleibt kurzfristig seitwärts bis leicht aufwärts. Voraussetzung ist, dass die Aktie sich über wichtigen Unterstützungen wie der SMA20 und SMA50 stabilisiert.

Warum steht die Lufthansa Aktie aktuell im Fokus?

Die Lufthansa Aktie steht im Fokus, weil Warnstreiks zu Flugausfällen geführt haben und Anleger kurzfristig mit Verkäufen reagierten.

Ist die Lufthansa Aktie aktuell unterbewertet?

Ja, laut Kennzahlen gilt die Lufthansa Aktie als leicht unterbewertet. Das prognostizierte KGV für 2026 liegt bei 7,07, die erwartete Dividendenrendite bei 3,85 %.

Welche Kursziele sind bei der Lufthansa Aktie möglich?

Bei anziehender Nachfrage sind Kursziele bei 10,00 EUR und 11,15 EUR möglich. Über 11,15 EUR könnte langfristig Potenzial bis in den Bereich von 17,72 EUR entstehen.

Welche Unterstützungen sind für die Lufthansa Aktie wichtig?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 8,81 EUR (SMA20), 8,60 EUR (SMA50) und 7,68 EUR (SMA200).

Was wäre ein negatives Signal im Chart?

Ein Tagesschlusskurs unter der SMA50 wäre ein negatives Signal und könnte weiteren Druck bis zur SMA200 auslösen.

Wie wirkt sich der Streik auf die Lufthansa Aktie aus?

Streiks belasten kurzfristig die Stimmung und erhöhen das Risiko zusätzlicher Kosten, was zu Kursrücksetzern führen kann.

Wie ist die kurzfristige Einschätzung zur Lufthansa Aktie?

Kurzfristig bleibt die Einschätzung bullisch, solange die Aktie über der SMA50 bleibt und das Gap wieder schließen kann.