WKN: 823212¬†/ ISIN:¬†DE0008232125¬†/ K√ľrzel: LHA

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Der Konzern sieht sich einem herausfordernden Umfeld gegen√ľber. Zum einen sind es die Marktbedingungen, die das Ergebnis beeinflussen, zum anderen aber auch Sondereffekte.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis    5,79 EUR

Marktkapitalisierung     6,93 Mrd. EUR

Umsatz 2023    35,44 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote    21,14 %

KGV 2024*    6,88 %

4 Wochen Performance    - 2,24 %

Bewertung    leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*    3,64 %

Branche    Fluggesellschaft

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzernumsatz ist im zweiten Quartal um 7 Prozent auf 10 Mrd. EUR (Vorjahreszeitraum 9,4 Mrd. EUR) gestiegen, wobei der Umsatz der Passagierairlines gut 8 Mrd. EUR betragen hat, was einem Plus von 4,5 Prozent gegen√ľber dem zweiten Quartal 2023 bedeutet.

Lufthansa steht aber, bedingt durch die zunehmenden angebotenen Sitzplatzkapazit√§ten am Markt, unter Druck. Das Management hat im Juli die Gewinnerwartungen f√ľr das laufende Jahr angepasst. Das Konzernergebnis lag bei 469 Mio. EUR (Vorjahre 881 Mio. EUR).

Belastet haben den Konzern im ersten Halbjahr vor allem Sondereffekte wie Streiks, Verzögerungen bei den Flugzeugauslieferungen, aber auch strukturelle Probleme. Alleine die Arbeitskämpfe haben das Ergebnis der Lufthansa Group um 100 Mio. EUR belastet. Der operative Gewinn der Sparte verringerte sich dementsprechend auf 686 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum wurde noch ein Gewinn von 1,1 Mrd. EUR erwirtschaftet.

Der Lufthansa Konzern hat im ersten Halbjahr 2024 mehr als 60 Mio. Passagiere befördert. Dies entspricht einem Plus von 10 Prozent. Im zweiten Quartal beförderte die Airline rund 36 Mio. Passagiere. (Vorjahr 33,3 Mio.) Das Sitzplatzangebot wurden um 11 Prozent erhöht. Der wichtige Sitzladefaktor lag bei 82 Prozent und damit nur leicht unter dem Vorjahresniveau.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die Aktie seit dem Hoch Anfang Dezember 2023 kontinuierlich nachgegeben hat. Die Erholungen, die sich eingestellt haben, wurden nachfolgend gleich wieder abverkauft. Erst in den letzten Handelswochen konnte sich die Aktie im Bereich der 5,40 EUR stabilisieren. Zu einer wesentlichen Erholung hat es bisher nicht gereicht.

Anfang des Jahres ist das Wertpapier unter die 20-Tage-Linie (aktuell bei 5,67 EUR) und nachfolgend auch unter die 50-Tage-Linie (aktuell bei 5,74 EUR) gefallen. Der Anteilsschein hat sich im Handelsverlauf zwar immer wieder mal √ľber die¬†20-Tage-Linie schieben k√∂nnen, hat es aber nicht geschafft, auch die 50-Tage-Linie zu nehmen. An dieser Linie verk√ľmmerten die Aufw√§rtsbewegungen regelm√§√üig. Erst Mitte August ist es gelungen, sowohl die 20-Tage-Linie als auch die 50-Tage-Linie zu nehmen. Es ist aber offensichtlich, dass das Wertpapier gro√üe M√ľhe hat, sich von der 50-Tage-Linie zu l√∂sen.

Wesentlich wird sein, ob es die Aktie zun√§chst per Tagesschluss schafft, sich √ľber der 50-Tage-Linie zu halten. Sollte dies gelingen, so ist weiterhin wichtig, dass es m√∂glichst rasch aufw√§rts geht. Je verbindlicher sich das Papier von der 50-Tage-Linie nach Norden l√∂sen kann, desto belastbarer ist die Aufw√§rtsbewegung. Diese k√∂nnte √ľbergeordnet in Richtung der 200-Tage-Linie (aktuell bei 6,79 EUR) laufen. Die Aktie hatte diese Linie im August des letzten Jahres zuletzt unterschritten und es seitdem nicht mehr geschafft, diese Linie anzulaufen. Sollte die 200-Tage-Linie im Rahmen von Aufw√§rtsbewegungen erreicht werden, so bleibt aber abzuwarten, ob die Aktie auch die Kraft hat, sich nicht nur √ľber diese Durchschnittslinie zu schieben, sondern auch zu etablieren.

Sollte die¬†50-Tage-Linie als Support im Zuge von R√ľcksetzern nicht halten, so k√∂nnte darunter die 20-Tage-Linie noch einen weiteren Support bieten. Beide Linien liegen aktuell eng zusammen, das Papier ist in diesem Bereich vergleichsweise gut abgesichert. Halten diese beiden Linien aber nicht als Unterst√ľtzung und setzt sich der Anteilsschein per Tagesschluss wieder unter der 20-Tage-Linie fest, so tr√ľbt sich das Tageschart wieder ein. Weitere Abgaben an das Jahrestief (5,38 EUR) w√§ren m√∂glich. Wird die Marke angelaufen und hier kein Doppelboden formatiert, so k√∂nnten sich die Abgaben in Richtung der 5 EUR-Marke fortsetzen.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch / neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Sollte sich die Aktie √ľber der 50-Tage-Linie etablieren k√∂nnen, besteht die Perspektive, dass sich die Aufw√§rtsimpulse fortsetzen k√∂nnten. Aufhellen w√ľrde sich das Tageschart aber erst dann wieder, wenn sich das Wertpapier √ľber der 200-Tage-Linie (aktuell bei 6,79 EUR) festgesetzt hat. Etabliert sich die Aktie auf der anderen Seite unter der 20-Tage-Linie (aktuell bei 5,67 EUR), w√ľrde der Fokus wieder auf der Unterseite liegen. Kann im Bereich des Jahrestiefs kein Doppelboden formatiert werden, so k√∂nnte es weiter abw√§rts in Richtung der 5 EUR-Marke gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Aktie ab Ende Juni seitw√§rts gelaufen ist. Es wurde zwar danach das Jahrestief formatiert, das aber nachfolgend gleich wieder zur√ľckgekauft worden ist. Ab Mitte August folgten dann moderate Erholungen. Die Aktie ist im Zuge dessen sowohl √ľber die SMA20 (aktuell bei 5,81 EUR) als auch √ľber die SMA50 (aktuell bei 5,68 EUR) gelaufen. Die SMA200 (aktuell bei 5,82 EUR) konnte erreicht und √ľberschritten werden. Das Wertpapier hat es aber nicht geschafft, sich auch √ľber dieser Linie festzusetzen. In den letzten Handelstagen wurde sowohl die SMA200 als auch die SMA20 wieder aufgegeben. Die R√ľcksetzer haben sich gestern an der¬†SMA50 stabilisieren k√∂nnen.

Das Wertpapier hat die vergleichsweise g√ľnstigen Vorgaben nicht umsetzen k√∂nnen, das Chartbild hat sich wieder eingetr√ľbt. Wichtig ist, dass sich die R√ľcksetzer sp√§testens an der SMA50 erholen. Geht es unter diese Durchschnittslinie, so sollten sich die Aktie im Dunstkreis dieser Linie festsetzen. Stellt sich dieses Szenario ein, so k√∂nnte es wieder aufw√§rts an die SMA20 / SMA200 gehen. Beide Linien liegen aktuell eng zusammen, ein √úberwinden w√§re in unseren Augen nur mit Dynamik und mit Momentum denkbar und m√∂glich. Auf Basis der aktuellen Kursmuster ist ein Durchlaufen deutlich √ľber die SMA200 f√ľr uns aktuell nur eine Nebenvariante.

Wird die SMA50 aber aufgegeben und¬†verliert die Aktie auch den Kontakt zu dieser Linie, so k√∂nnten die Anlaufziele erreicht werden, die in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral / bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Das sich die Aktie kurzfristig verbindlich √ľber die SMA200 schieben und festsetzen kann ist auf Basis der aktuelle Kursmuster als eher unwahrscheinlich einzusch√§tzen. Das Wertpapier sollte sich im Zuge von R√ľcksetzern unbedingt im Dunstkreis der SMA50 festsetzen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Widerstände

5,79

5,81

6,16 (GAP)

6,13

6,28 (GAP)

6,62 (GAP)

6,70 (GAP)

7,07

7,32

8,03

8,57

9,92

11,14

Unterst√ľtzungen

5,74

5,69

5,67

5,45

5,38

5,24

Quelle: xStation5 von XTB

 

