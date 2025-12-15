Lululemon Aktie mit soliden Quartalszahlen Führungswechsel, aber CEO-Rücktritt – jetzt Aktien kaufen?

Die Lululemon Aktie steht aktuell stark im Fokus der Anleger. Nach mehr als einem Jahr unterdurchschnittlicher Performance kündigte CEO Calvin McDonald seinen Rücktritt zum 31. Januar an. Gleichzeitig legte Lululemon solide Quartalszahlen vor, senkte jedoch erneut den kurzfristigen Ausblick. Der Markt reagierte dennoch positiv – die Aktie sprang im nachbörslichen Handel um rund 10 %. Doch ist das bereits die Trendwende oder nur eine kurzfristige Erleichterungsrallye? Die entscheidende Frage lautet: Sollte man jetzt Lululemon Aktien kaufen?

► Lululemon Athletica WKN: A0MXBY | ISIN: US5500211090 | Ticker: LULU.US

geschrieben von Jens Klatt

🚀 Key Takeaways

👔 1. Führungswechsel als Hoffnungsträger für die Lululemon Aktie

Nach anhaltender Kritik – auch vom Gründer und Großaktionär Chip Wilson – tritt CEO Calvin McDonald zurück.

Übergangsweise übernehmen:

Meghan Frank (CFO)

André Maestrini (Chief Commercial Officer)

als Co-CEOs, während der Vorstand extern nach einer neuen Führung sucht.

Der Markt wertet den Schritt positiv, da frischer Führungsimpuls als notwendig gilt, um Lululemon durch eine strategische Übergangsphase zu führen.

📊 2. Quartalszahlen besser als erwartet – Ausblick bleibt das Problem

Im dritten Quartal übertraf Lululemon die Erwartungen der Wall Street:

Gewinn je Aktie: 2,59 USD (erwartet: 2,25 USD)

Umsatz: 2,57 Mrd. USD (erwartet: 2,48 Mrd. USD)

Dennoch bleibt der Ausblick verhalten:

Umsatzprognose Q4: 3,50–3,59 Mrd. USD (unter Erwartung)

Gewinn je Aktie Q4: 4,66–4,76 USD (unter Erwartung)

Zwar wurde die Gesamtjahresprognose leicht angehoben, doch das kurzfristige Wachstum bleibt gedämpft.

🌍 3. Internationales Wachstum stark – US-Markt schwächelt

Die Zahlen zeigen eine klare regionale Divergenz:

USA: Umsatz –2 %, vergleichbare Umsätze –5 %

International: Umsatz +33 %, vergleichbare Umsätze +18 %

Lululemon setzt daher verstärkt auf:

internationale Expansion

neue Produktkategorien (Schuhe, Jacken, Freizeit- & Workwear)

Gleichzeitig belasten:

Zölle (Gewinnbelastung ~210 Mio. USD)

schwache Konsumstimmung in den USA

zunehmender Wettbewerb (Vuori, Alo Yoga)

📌 Fazit: Lululemon Aktie – jetzt Aktien kaufen?

Die Lululemon Aktie befindet sich in einer entscheidenden Phase. Operativ liefert das Unternehmen solide Zahlen, doch strukturelle Herausforderungen im US-Markt und ein vorsichtiger Ausblick bremsen die Euphorie. Der Führungswechsel könnte jedoch genau der Impuls sein, den Investoren lange gefordert haben.

🟢 Chancen

Führungswechsel als strategischer Neustart

Starkes internationales Wachstum

Hohe Markenbekanntheit & Preissetzungsmacht

Produktdiversifikation über klassische Yogabekleidung hinaus

🔴 Risiken

Schwäche im US-Kerngeschäft

Vorsichtiger Ausblick trotz guter Zahlen

Zölle & regulatorische Belastungen

Starker Wettbewerb im Athleisure-Segment

Fazit:

Für langfristig orientierte Anleger kann die Lululemon Aktie nach der Korrektur und dem Führungswechsel wieder interessant werden.

Wer Aktien kaufen möchte, sollte jedoch beobachten, ob der neue Managementkurs das Wachstum im wichtigen US-Markt nachhaltig stabilisieren kann.

Lululemon Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Lululemon Aktie

FAQ 1: Warum ist die Lululemon Aktie gestiegen?

Die Lululemon Aktie stieg um rund 10 %, weil der angekündigte CEO-Rücktritt als Chance für einen strategischen Neustart gewertet wird, während die Quartalszahlen über den Erwartungen lagen.

FAQ 2: Sollte man jetzt Lululemon Aktien kaufen?

Die Aktie kann für langfristige Anleger interessant sein, insbesondere wegen starken internationalen Wachstums. Kurzfristig bleibt jedoch das schwache US-Geschäft ein Risiko.

FAQ 3: Wie entwickeln sich die Umsätze bei Lululemon?

International wächst Lululemon stark (+33 %), während die Umsätze in den USA zuletzt rückläufig waren.

FAQ 4: Welche Risiken gibt es bei der Lululemon Aktie?

• Schwaches US-Kerngeschäft

• Vorsichtiger Ausblick

• Zölle & Kostenbelastungen

• Starker Wettbewerb im Athleisure-Markt

FAQ 5: Welche Chancen bietet die Lululemon Aktie?

• Führungswechsel als Turnaround-Chance

• Starkes internationales Wachstum

• Hohe Markenbekanntheit

• Erweiterung des Produktportfolios