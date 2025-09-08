Lululemon Aktie im freien Fall – Aktien kaufen oder Finger weg? 🧘‍♀️

Einleitung Die Lululemon Aktie brach nachbörslich um rund 20 % ein, nachdem das Unternehmen einen schwachen Ausblick für das Gesamtjahr vorlegte. Grund dafür sind vor allem die neuen US-Zölle, die die Gewinne deutlich schmälern. Anleger fragen sich nun: Sollte man Lululemon Aktien kaufen oder ist Vorsicht geboten? ► Lululemon | WKN: A0MXBY | ISIN: US5500211090 | Ticker: LULU ✅ Drei Key Takeaways 📉 Schwacher Ausblick belastet Aktie Prognose: Gewinn je Aktie 12,77–12,97 USD (Erwartung: 14,45 USD)

Umsatzprognose: 10,85–11 Mrd. USD (unter Markterwartung)

Belastung durch Zölle: rund 240 Mio. USD Gewinnrückgang 🏬 Probleme im Kerngeschäft Umsatz in Nord- und Südamerika ging um -4 % zurück

Gesamtumsatz +1 % (Erwartung: +2,2 %)

Filialnetz wächst weiter: +14 neue Stores, insgesamt 784 weltweit ⚠️ Ursachen & Strategieanpassung CEO McDonald: Produktpalette zu „vorhersehbar“ – insbesondere im Bereich Lounge & Social

Anteil neuer Modelle soll 2026 von 23 % auf 35 % steigen

📊 Fundamentaldaten zur Lululemon Aktie (Q2 2025) Kennzahl Wert Gewinn je Aktie (Q2) 3,10 USD (erwartet: 2,88 USD) Umsatz (Q2) 2,53 Mrd. USD (erwartet: 2,54 Mrd. USD) Jahresprognose Gewinn 12,77–12,97 USD/Aktie Jahresprognose Umsatz 10,85–11 Mrd. USD Filialanzahl 784

❓ FAQ – Lululemon Aktie 1. Warum ist die Lululemon Aktie zuletzt gefallen?

Die Lululemon Aktie verlor nachbörslich rund 20 %, da das Unternehmen eine schwache Jahresprognose vorlegte. Belastend wirken vor allem neue US-Zölle, die den Gewinn um etwa 240 Mio. USD schmälern. 2. Sollte man jetzt Lululemon Aktien kaufen?

Kurzfristig ist die Lage riskant, da die Aktie seit Donnerstag über 45 % eingebrochen ist. Langfristig orientierte Anleger könnten Rücksetzer aber als Gelegenheit nutzen, um günstig Aktien zu kaufen. 3. Wie entwickeln sich Umsatz und Gewinn von Lululemon?

Für 2025 erwartet das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,77–12,97 USD und einen Umsatz zwischen 10,85–11 Mrd. USD. Beides liegt unter den Markterwartungen. 4. Welche Probleme belasten das Geschäft von Lululemon?

Das Kerngeschäft schwächelt: In Nord- und Südamerika gingen die Umsätze um 4 % zurück. Zudem wird die Produktpalette als „zu vorhersehbar“ kritisiert. 5. Welche Chancen sieht Lululemon für die Zukunft?

Lululemon plant eine schnellere Produktentwicklung („Fast Track Design“) und will den Anteil neuer Modelle bis 2026 von 23 % auf 35 % steigern. Das könnte den Umsatz langfristig wieder ankurbeln.

