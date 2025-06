Lululemon-Aktien brechen ein

Die Aktien von Lululemon fielen im Vorhandel um bis zu 22 %, nachdem das Unternehmen trotz eines starken ersten Quartals seine Prognose für den Gewinn pro Aktie (EPS) für das Gesamtjahr gesenkt hatte. Die schwachen Aussichten für das zweite Quartal und das Gesamtjahr weckten Bedenken hinsichtlich Zöllen, makroökonomischer Unsicherheit und einer Abschwächung der Verkäufe in China. Analysten betonten, dass die niedrigere EPS-Prognose die soliden Ergebnisse des ersten Quartals überschattete und dass das Unternehmen damit zum ersten Mal seit dem Geschäftsjahr 2014 seine EPS-Prognose für das Gesamtjahr senkte. Wichtige Finanzdaten: 2026 EPS-Prognose für das Gesamtjahr auf 14,58 bis 14,78 USD gesenkt (zuvor 14,95 bis 15,15 USD; Konsensschätzung 14,91 USD)

auf 14,58 bis 14,78 USD gesenkt (zuvor 14,95 bis 15,15 USD; Konsensschätzung 14,91 USD) Prognose für das zweite Quartal: 2,85 bis 2,90 USD (Konsensprognose: 3,31 USD)

2,85 bis 2,90 USD (Konsensprognose: 3,31 USD) EPS für das erste Quartal 2025: 2,60 USD (im Rahmen der Prognose von 2,60 USD)

2,60 USD (im Rahmen der Prognose von 2,60 USD) Nettoumsatz für das erste Quartal 2025: 2,37 Mrd. USD (gegenüber einer Prognose von 2,36 Mrd. USD)

2,37 Mrd. USD (gegenüber einer Prognose von 2,36 Mrd. USD) Nettoumsatz in China: 368,1 Mio. USD (gegenüber einer Prognose von 378,7 Mio. USD) Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Vorbörsliche Kurs des Unternehmens an der NASDAQ liegt bei 263,55 USD, was einem Rückgang von etwa 70 Punkten gegenüber dem Stand von 331,64 USD entspricht und den zweimonatigen Aufwärtstrend beendet. Die Aktie notiert nun nur noch 40 Punkte über ihrem Tiefststand von 226,23 USD im Jahr 2020. Quelle: xStation5 von XTB Die Finanzergebnisse von Lululemon, die unter dem Druck sinkender Margen stehen, sind auf das Niveau vor dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 24/25 zurückgegangen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 25/26 meldete das Unternehmen einen Gewinn von 314,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit 748,4 Millionen US-Dollar im Quartal zuvor. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.