Maispreise fallen aufgrund höherer US-Anbauflächen und Wetterverbesserung in Südamerika 📉

Die Mais-Futures (CORN) an der CBOT sind heute um fast 1 % gesunken und haben damit den spekulativen Ausverkauf nach der jüngsten Vertragsverlängerung fortgesetzt. Der Rückgang folgt auf Monate mit Rekordgewinnen, in denen die Mais-Futures ein Niveau erreichten, das zuletzt im August 2023 gesehen wurde. Der Preisverfall bei Mais wirkt sich auch auf die Positionierung bei Weizen- (WHEAT) und Sojabohnenkontrakten (SOYBEAN) aus. Der Schwung beim Mais lässt nach Günstige Preise veranlassen die Märkte dazu, ihre Prognosen für die Anbaufläche in den USA in dieser Saison anzuheben, was zu einem höheren Angebot führen könnte. Die CoBank prognostiziert, dass die Maisanbaufläche in den USA um bis zu 4 % auf über 94,5 Millionen Acres steigen könnte

Der schwächelnde Dollar und die sinkenden US-Lagerbestände hatten zuvor zu Preissteigerungen geführt, aber der Markt befürchtet nun, dass Trumps erneute Androhung von Zöllen auf Mexiko und Kanada den Dollar stärken könnte. Darüber hinaus tragen die Prognosen über starke Regenfälle in Argentinien und Brasilien zum Abwärtstrend bei den Mais-Futures bei, da die Aussaatängste nachlassen.

CBOT-Daten zeigen, dass große Fonds sowohl am Freitag als auch am gestrigen Handelstag in Chicago Nettoverkäufer von Mais waren. Große Spekulanten halten laut CoT-Daten immer noch eine bedeutende Netto-Long-Position in CBOT-Mais-Futures.

Am Freitag wird das USDA im Rahmen des Agricultural Outlook Forum seine Weizenernteprognosen veröffentlichen. Eine mögliche Aufwärtskorrektur der Prognosen könnte Druck auf Mais ausüben

Nach dem Rückgang bei Mais verzeichnet auch Weizen Verluste, obwohl Prognosen russischer Regierungsbehörden zufolge das ungünstige Wetter in den südlichen Regionen wahrscheinlich keine nennenswerten negativen Auswirkungen auf das Angebot haben wird.

Unterdessen hat AgRural seine Prognose für die Sojabohnenernte in Brasilien leicht gesenkt, und zwar von zuvor prognostizierten 171 Millionen auf 168,2 Millionen Tonnen. Dennoch wird erwartet, dass die kommende Ernte die größte in der Geschichte sein wird.

