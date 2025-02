Marktbericht: Valentinstag noch nie so teuer? Preise für Kaffee, Schokolade und Gold so hoch wie nie zuvor

Wie andere Feiertage ist auch der Valentinstag eine Zeit, in der man seinen Liebsten Geschenke macht. Wenn Sie jedoch schon lange keine Schokolade oder keinen goldenen Anhänger mehr gekauft oder jemanden zum Kaffee eingeladen haben, werden Sie die Preise für diese Produkte und Dienstleistungen vielleicht überraschen. Die Preise für die Waren, die für die Herstellung all dieser Geschenke benötigt werden, erreichen historische Höchststände, sodass man mit Fug und Recht behaupten kann, dass dieser Valentinstag nicht nur teurer als letztes Jahr sein wird, sondern auch der teuerste in der Geschichte.

Kakao sogar doppelt so teuer wie 2024

Im vergangenen Jahr war immer wieder von extrem hohen Kakaopreisen zu lesen, was sich in höheren Schokoladenpreisen niederschlagen könnte. Hersteller wie Hershey, Mondelez, Mars und Ferrero haben lange Zeit Kakaovorräte genutzt, die Größe der Schokoladentafeln reduziert oder den Kakaoanteil in den Endprodukten verringert, um die Preise so lange wie möglich nicht zu erhöhen. Die Verfügbarkeit von Kakaobohnen auf dem Markt ist jedoch dramatisch. Die Lagerbestände sind auf den niedrigsten Stand seit etwa 30 Jahren gesunken, und die Produktionsaussichten in der Elfenbeinküste und in Ghana haben sich in der laufenden Saison nur geringfügig verbessert. Baumkrankheiten, Wetter und Vorschriften machen Kakao immer teurer. Die Preise haben nicht nur die Marke von 10.000 US-Dollar pro Tonne überschritten, sondern irgendwann auch die Marke von 12.000 US-Dollar pro Tonne, was dem doppelten Preis zum Valentinstag 2024 entspricht. Natürlich muss dies nicht bedeuten, dass der Preis für eine Tafel Schokolade doppelt so hoch ist wie im Vorjahr. Der Kakaogehalt in den Produkten sinkt, der Preis hängt von anderen Rohstoffen wie Milchpulver oder Zucker ab und zusätzlich von den Servicekosten. Dennoch ist Schokolade derzeit nicht nur viel teurer, sondern die Preise werden höchstwahrscheinlich weiter steigen, da die Produzenten keine andere Wahl haben und die Kosten an die Verbraucher weitergeben müssen. Wird es eine Besserung geben? Der Klimawandel ist in vielerlei Hinsicht irreversibel, aber andererseits können hohe Preise bei den Landwirten nicht nur in Afrika, sondern auch in Südamerika den Wunsch nach höheren Investitionen wecken. Dies führt jedoch zu einem weiteren Problem im Zusammenhang mit der Entwaldung. Die bevorstehenden Vorschriften in der Europäischen Union werden dazu führen, dass europäische Produzenten nach 2020 keine Kakaobohnen aus Gebieten kaufen können, die entwaldet wurden. Daher könnten die Schokoladenpreise in Europa in einigen Jahren dramatisch steigen, selbst wenn immer mehr Kakao auf den Markt kommt.

Kaffee war noch nie so teuer

Ende 2024 schrieben die Medien in ihren Schlagzeilen, dass Kaffee die höchsten Preise in der Geschichte, die zuletzt etwa 50 Jahre zuvor erreicht wurden, brechen könnte. Die Preise für Arabica-Kaffee haben diese Höchststände nicht nur durchbrochen, sondern 400 Cent pro Pfund erreicht. Das ist viermal mehr als im Jahr 2020! Vor fünf Jahren war Kaffee so billig, dass die Produktionskosten oft über dem Marktpreis lagen, was die Landwirte dazu zwang, ihre Plantagen, vor allem in Mittelamerika, aufzugeben und auf die Produktion von Mais, Soja oder Koka umzusteigen, das in dieser Region beliebt ist. So entstand die Situation, in der die Produktionsaussichten bei steigender Nachfrage stark eingeschränkt waren. Der Kaffeekonsum stieg nicht nur auf den Hauptmärkten, d. h. in Europa oder Nordamerika, sondern auch in Asien, das derzeit der Hauptmotor der weltweiten Nachfrage ist. Kaffeebauern, die das Problem der niedrigen Preise vor fünf Jahren überstanden hatten, blieben jedoch nicht vom Wetter verschont. Die Wetterphänomene La Nina und El Nino hatten zunächst erhebliche Auswirkungen auf die schwache Robusta-Produktion in Vietnam und führten dann zu anhaltenden Dürren in Brasilien. Obwohl ursprünglich erwartet wurde, dass die Saison 2024/2025 zu einer Wiederbelebung und Erholung der Produktion führen würde, sah die Realität ganz anders aus. Starke Regenfälle in Vietnam und Indonesien verursachen Krankheiten und behindern die Ernte, während der Mangel an Niederschlägen in Brasilien die Ernteaussichten erheblich einschränkt und die Qualität des Kaffees deutlich mindert. Es ist erwähnenswert, dass Brasilien der größte Arabica-Produzent der Welt ist, während bei Robusta Vietnam führend ist. Natürlich geht es nicht nur um Wetterfaktoren. Der ehemalige US-Präsident drohte Kolumbien einmal mit der Einführung von Zöllen in Höhe von 25 %. Kolumbien ist der zweitgrößte Arabica-Produzent der Welt und wird oft als Produzent von viel höherer Qualität angesehen, weshalb dieses Land einer der Hauptlieferanten von Kaffee in die USA ist. Es sollte auch bedacht werden, dass hohe Preise kurzfristig nicht dazu führen werden, dass plötzlich mehr Kaffee produziert wird. Neue Anpflanzungen brauchen mehrere Jahre, bis sie Erträge abwerfen. Wenn sich das Wetter also nicht bessert – und angesichts des aktuellen Klimawandels sind die Chancen dafür gering – könnten die Kaffeepreise in den nächsten Jahren hoch bleiben, selbst wenn die Statistiken über den Rückgang des globalen Kaffeekonsums besorgniserregend sind.

Hohe Goldpreise senken die Nachfrage nicht

Neben kleinen Geschenken in Form von Schokolade oder einer Einladung zum Kaffee ist Schmuck eines der beliebtesten Geschenke. Am beliebtesten und teuersten ist natürlich Gold, und die Nachfrage nach diesem Edelmetall ist in den letzten Monaten deutlich gestiegen. Im vergangenen Jahr kostete Gold um den Valentinstag herum etwas mehr als 2.000 $ pro Unze. Derzeit liegen die Preise bei über 2.900 $ pro Unze, was ein absoluter Rekordwert ist. Obwohl die Schmucknachfrage in den letzten Quartalen schwach war, was hauptsächlich auf ein nachlassendes Interesse in China zurückzuführen ist, sehen wir in anderen Märkten wie Indien, Europa oder den USA eine stetig wachsende Nachfrage. Darüber hinaus wird von einer höheren Nachfrage nach Gold in Form von Münzen oder Barren von Investoren berichtet, die sich über die Zukunft unsicher sind. Neben der Investitionsnachfrage ist auch die Nachfrage der Zentralbanken sehr hoch. Im Jahr 2024 kauften die Zentralbanken über 1.000 Tonnen Gold, was fast einem Viertel der weltweiten Goldnachfrage entspricht. Erwähnenswert ist, dass die Nationalbank von Polen mit einem Kauf von etwa 90 Tonnen Gold unangefochtener Spitzenreiter bei den Goldkäufen war. Auch die Zentralbanken der Türkei, Indiens und Chinas sind an vorderster Front dabei. Unter Berücksichtigung der Investitionsnachfrage und der Nachfrage von Zentralbanken wird die Schmucknachfrage entthront, die jahrelang die Grundlage der weltweiten Goldnachfrage bildete und oft sogar 50 % der gesamten Goldnachfrage überstieg. Bereits jetzt können wir aufgrund steigender Preise ein größeres Interesse an Goldschmuck in arabischen Ländern feststellen, obwohl sich größere Investoren nach Angaben von Juwelieren mit größeren Käufen zurückhalten und auf eine Preisstabilisierung warten. Wird dies jedoch geschehen? Steigende Goldpreise werden durch geopolitische Unsicherheit angetrieben, die auch durch die Entscheidungen des neuen US-Präsidenten verstärkt wird. Nur die Beseitigung aller Risikofaktoren in verschiedenen Teilen der Welt könnte die Risikoprämie auf dem Goldmarkt beseitigen, die derzeit mindestens 15–20 % beträgt.

Die Preise für Gold, Kaffee und Kakao sind seit dem letzten Valentinstag deutlich gestiegen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Der teuerste Valentinstag der Geschichte

Natürlich wird sich am Valentinstag niemand die Preise ansehen, obwohl wir natürlich eindeutig sagen können, dass es wahrscheinlich der teuerste Valentinstag der Geschichte sein wird. Seit dem 14. Februar 2024 sind die Kaffeepreise an der Börse um 130 %, die Kakaopreise um 68 % und die Goldpreise um 46 % gestiegen. Es sei jedoch daran erinnert, dass ein großes Problem bei allen betrachteten Rohstoffen darin besteht, dass trotz hoher Preise größere Mengen nicht direkt an die Landwirte oder Beschäftigten gehen, die an der Gewinnung beteiligt sind. Solange sich dies nicht ändert, gibt es keinen Vorwand für eine zukünftige Produktionssteigerung, die zu einer Normalisierung der Preise führen würde. Natürlich müssen wir unsere Liebsten nicht gleich mit einer Tonne Kakao, einer Tüte Kaffee oder einem Goldbarren beschenken, was enorme Kosten verursachen würde, aber wenn wir unsere Gefühle mit einem süßen oder goldenen Geschenk ausdrücken wollen, müssen wir dieses Jahr viel tiefer in die Tasche greifen.

