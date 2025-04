Mastercard stellt globales Rahmenwerk für nahtlose Stablecoin-Zahlungen vor 🤖💰

Mastercard hat ein umfassendes globales Rahmenwerk für Transaktionen mit Stablecoins eingeführt, das es Verbrauchern ermöglicht, Stablecoins nahtlos über Wallets, Karten und Checkouts auszugeben, und Händlern, diese zu akzeptieren. Durch neue Partnerschaften mit OKX und Nuvei sowie durch die Integration mit großen Krypto-Plattformen wie MetaMask, Kraken und Crypto.com macht Mastercard Stablecoins an über 150 Millionen Standorten weltweit wie traditionelles Geld nutzbar. Die Initiative umfasst die Aktivierung von Wallets, Abrechnungsoptionen für Händler in USDC und anderen Stablecoins sowie optimierte grenzüberschreitende Zahlungen über Mastercard Crypto Credential, wodurch die Benutzererfahrung und das Vertrauen verbessert werden. Das Multi-Token-Netzwerk von Mastercard unterstützt auch Echtzeit-On-Chain-Transaktionen und verbindet Stablecoins mit Partnern wie JPMorgan und Standard Chartered mit breiteren Finanzanwendungen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Dieser Schritt unterstreicht das Engagement von Mastercard für den Aufbau eines vertrauenswürdigen, skalierbaren und benutzerfreundlichen Ökosystems für digitale Zahlungen für die sich entwickelnde globale Wirtschaft. Der Aktienkurs von Mastercard reagierte nicht wesentlich auf diese Information, die gestern gegen Ende des Handelstages veröffentlicht wurde. Die Integration der Blockchain-Technologie macht das Unternehmen jedoch erneut zu einem der führenden Unternehmen im Zahlungsverkehr und verschafft ihm einen Vorsprung vor der nächsten Zahlungsrevolution. Die Veröffentlichung fällt mit der bevorstehenden Regulierung dieses Marktes in den USA zusammen, die zu einer deutlichen Zunahme der Popularität von Stablecoin-Zahlungen führen könnte. Der STABLE Act wird voraussichtlich innerhalb von 1–2 Monaten verabschiedet und wird es traditionellen Banken ermöglichen, Finanzprodukte in Stablecoins anzubieten. Quelle: xStation5 von XTB    SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

