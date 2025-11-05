McDonalds Prognose 2025: Aktie steigt – Aktuelle Zahlen und Einschätzungen | Börse Aktuell

Das Wichtigste in Kürze McDonald's trotzt dem Sturm in der Branche

Die Kundenzahlen aus einkommensschwachen Schichten brechen ein

Die McDonalds-Aktie verzeichnete nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse einen Anstieg von rund 3 %. Trotz gemischter Ergebnisse sehen viele Anleger die Entwicklung der vergleichbaren Umsätze positiv – vor allem in einem herausfordernden Marktumfeld, in dem viele Wettbewerber stagnieren oder rückläufige Zahlen melden. ► McDonald's WKN: 856958 | ISIN: US5801351017 | Ticker: MCD Wichtige Kennzahlen aus dem Q3 2025 Gesamtumsatz: 7,078 Mrd. USD (+3 % YoY, –0,36 % gegenüber den Erwartungen)

EBIT: 3,357 Mrd. USD (+5 % YoY)

Bereinigtes Ergebnis je Aktie (EPS): 3,22 USD (0 % YoY, –3 % gegenüber Konsens) Diese Zahlen sind zentral für die aktuelle McDonalds Prognose und zeigen: Das Unternehmen wächst weiterhin solide – auch wenn die Gewinnmargen durch höhere Zinsen und Steuern etwas unter Druck geraten. McDonalds hält sich stark im schwierigen Marktumfeld Die McDonalds-Aktie legte zum Handelsstart zu, nachdem das Unternehmen ein Umsatzwachstum in allen Segmenten meldete. Globale vergleichbare Umsätze: +3,6 % YoY

Internationales Franchising: +4,7 %

Eigenbetriebe: +2,4 %

Gesamtumsatz (konstante Wechselkurse): +6 % Diese Zahlen belegen, dass McDonalds auch 2025 weiter Marktanteile verteidigen kann. Während viele Wettbewerber auf Preissenkungen setzen, konzentriert sich der Konzern auf Wertsteigerung pro Filiale und produktive Innovationen. Strategische Maßnahmen und Konsumentenverhalten Ein zentrales Thema für die McDonalds Prognose 2025 ist das veränderte Konsumentenverhalten in den USA.

Laut dem Unternehmen ging die Besucherfrequenz bei einkommensschwächeren Kunden zweistellig zurück. Gleichzeitig stieg die Zahl der Besuche von einkommensstärkeren Kunden im zweistelligen Bereich – ein klarer Trend in Richtung Premiumprodukte. Um gegenzusteuern, setzt McDonalds auf: Preisgünstige Menüangebote für preissensible Kundengruppen

Erweiterung des Getränkesortiments (Cold Brew, Fruchtgetränke)

Direkte Konkurrenz zu Starbucks, um zusätzliche Umsätze im Getränkesegment zu erzielen Diese Maßnahmen zeigen, dass McDonalds strategisch auf Diversifikation setzt, um Umsatzrückgänge in anderen Segmenten auszugleichen. Bewertung und Ausblick – McDonalds Prognose an der Börse Trotz solider Ergebnisse liegt die McDonalds-Aktie im Jahresverlauf nur rund 3 % im Plus, wird jedoch weiterhin mit einem KGV von über 25 bewertet.

Analysten sehen darin ein Zeichen für Stabilität in einem volatilen Marktumfeld. Anleger sollten laut Börse Aktuell insbesondere auf die Entwicklung der Zinskosten und Konsumentennachfrage achten, da diese Faktoren die künftige McDonalds Prognose maßgeblich beeinflussen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Das Handelsinstrument notiert in USD. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit:

McDonalds zeigt im dritten Quartal 2025 eine stabile Performance und bestätigt seine starke Marktposition. Trotz steigender Kosten bleibt die Aktie für langfristige Investoren interessant – vor allem angesichts der robusten globalen Expansion und der Innovationsstrategie im Produktportfolio. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.