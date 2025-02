McDonald's Ergebnisse unter den Prognosen 📊

McDonald's (MCD.US) meldete f√ľr das vierte Quartal schw√§cher als erwartete Ergebnisse. Sowohl das Umsatzwachstum als auch der bereinigte Gewinn pro Aktie lagen unter den Prognosen. Dennoch verzeichnet die Aktie im vorb√∂rslichen Handel Gewinne. Der Umsatz von McDonald's belief sich im vierten Quartal auf 6,39 Milliarden US-Dollar, was einem R√ľckgang von etwa 0,3 % gegen√ľber dem Vorjahr entspricht und 50 Millionen US-Dollar unter den Prognosen liegt. Der Betriebsgewinn zeigte eine leichte Verbesserung gegen√ľber dem Vorjahr und erreichte 2,87 Milliarden US-Dollar. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Das Unternehmen hat eine aggressive Werbestrategie eingef√ľhrt, um mehr Kunden anzulocken. Auf dem US-Markt scheint dieser Ansatz positive Auswirkungen zu haben, da McDonald's einen Anstieg des Kundenaufkommens in bestehenden Restaurants verzeichnete. Der Gesamtumsatz im Land ging jedoch um 1,4 % zur√ľck (erwartet wurde ein R√ľckgang um 0,4 %). Dank des √ľber den Erwartungen liegenden vergleichbaren Umsatzwachstums an internationalen Franchise-Standorten (plus 4,1 % YoY) stieg der vergleichbare Gesamtumsatz im vierten Quartal um 0,4 %. Die Anleger zeigen derzeit trotz des insgesamt negativen Tenors der Ergebnisse ein gewisses Vertrauen in das Unternehmen. W√§hrend McDonald's mit der Dynamik des Umsatzwachstums zu k√§mpfen hat, deutet die erste Reaktion des Marktes auf Optimismus hin, dass die Gewinnung neuer Kunden durch Werbeaktionen zu einem st√§rkeren Trend werden k√∂nnte, was dem Unternehmen letztlich dabei helfen k√∂nnte, seine finanzielle Leistung wieder zu verbessern. McDonald's Pre-Market-Handel. Quelle: xStation ERGEBNISSE Q4 2024: Umsatz: 6,39 Milliarden US-Dollar, -0,3 % im Jahresvergleich¬†(Prognose: 6,45 Milliarden US-Dollar)

6,39 Milliarden US-Dollar, -0,3 % im Jahresvergleich (Prognose: 6,45 Milliarden US-Dollar) Betriebsgewinn: 2,87 Milliarden US-Dollar, +2,4 % im Jahresvergleich

2,87 Milliarden US-Dollar, +2,4 % im Jahresvergleich Vergleichbares Umsatzwachstum: +0,4 % (Q4 2023: +3,4 %, Prognose: -0,93 %) Vergleichbarer Umsatz in den USA: -1,4 % (Q4 2023: +4,3 %, Prognose: -0,41 %) Vergleichbare Umsätze in international betriebenen Märkten: +0,1 % (Q4 2023: +4,4 %, Prognose: -1,14 %) Vergleichbare Umsätze in international lizenzierten Märkten: +4,1 % (Q4 2023: +0,7 %, Prognose: -0,38 %)

+0,4 % (Q4 2023: +3,4 %, Prognose: -0,93 %) Gewinn pro Aktie (EPS, GAAP): 2,80 $ (2,80 $ im 4. Quartal 2023)

2,80 $ (2,80 $ im 4. Quartal 2023) Angepasster Gewinn pro Aktie: 2,83 $ (2,95 $ im 4. Quartal 2023, Prognose: 2,84 $)   DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:    

