Mercedes Benz: Kann der Underperformer im DAX das Ruder herumreißen? 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 01.10.2024

AKTIE IM FOKUS: Mercedes Benz

WKN: 710000 | ISIN:  7100000 | Ticker: MBG

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Auch der Mercedes Konzern hat seine Prognose f√ľr das laufende Gesch√§ftsjahr angepasst. Bedingt durch eine nachlassende Nachfrage im wichtigen chinesischen Markt erwartet Mercedes-Benz eine Eintr√ľbung der Umsatzrendite. Die Aktie geh√∂rt in den letzten Monaten zu den Under-Performern im DAX.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis    58,05 EUR

Marktkapitalisierung     60,42 Mrd. EUR

Umsatz 2023    153,22 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote    35,68 %

KGV 2024*    5,86 %

4 Wochen Performance    - 6,68 %

Bewertung    leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*    8,00 %

Branche    Automobil

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Automobilmarkt befindet sich im Umbruch, davon ist auch der Mercedes-Benz Konzern betroffen. Nicht nur unerwartete makroökonomische Entwicklungen können die Geschäftsentwicklung beeinflussen, sondern auch geopolitische und oder handelspolitische Ereignisse haben einen Einfluss auf das Geschäftsfeld.

Gerade der Wachstumsmarkt in China k√ľhlt ab, w√§hrend die M√§rkte in Europa und in den USA sich moderat beleben, wobei diese nicht den R√ľckgang im chinesischen Markt kompensieren k√∂nnen. Die nachlassende Nachfrage in China wird sich negativ auf den Gesamtabsatz auswirken, einschlie√ülich der Verk√§ufe im hochpreisigen Segment. Diese Entwicklung hat zu einer Anpassung der Prognose gef√ľhrt.

Demnach wird das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) voraussichtlich deutlich unter dem Vorjahr liegen. Zuvor war das Management noch davon ausgegangen, dass die Rendite in einem Bereich von 10 Prozent bis 11 Prozent liegt. Besonders betroffen ist die Sparte Mercedes-Benz Cars, f√ľr die der Konzern die Prognose der zu erwartenden Rendite deutlich nach unten korrigiert hat. F√ľr das laufende Jahr wird aktuell mit einer Umsatzrendite von 7,5 Prozent bis 8,5 Prozent gerechnet, was auf eine bereinigte Umsatzrendite von gut 6 Prozent im zweiten Halbjahr hindeutet. Auch der Free Cash Flow des Industriegesch√§fts wird voraussichtlich deutlich unter dem Vorjahresniveau liegen, nachdem zuvor noch mit nur einem leichten R√ľckgang gerechnet wurde.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Aktie hat im April das Jahreshoch bei 77,33 EUR formatiert. Das Papier hat sich einige Handelstage im Dunstkreis dieser Marke halten k√∂nnen, setzte nachfolgend bis Anfang August zur√ľck. Die kleinere Entlastungsbewegung, die bis Ende August angehalten hat, wurden nachfolgend abverkauft. Mitte September konnte sich die Aktie wieder in Richtung der 60 EUR-Marke schieben, schaffte es aber nicht, diese Marke zu erreichen. Auch der folgende Versuch, der nach Formatierung des Jahrestiefs (53,97 EUR) gestartet wurde, befindet sich aktuell im Abverkauf.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie im Mai im Zuge des R√ľcksetzers zun√§chst an die 200-Tage-Linie (aktuell bei 65,36 EUR) gelaufen ist und sich im Bereich dieser Durchschnittslinie festsetzen konnte. Das Wertpapier hat es aber nicht geschafft, sich wieder zur√ľck √ľber diese Linie zu schieben und dar√ľber zu etablieren. Im Juli ging es im Rahmen der Schw√§che weiter abw√§rts. Die Erholungsbewegungen im August und Ende September liefen jeweils bis in den Bereich der 50-Tage-Linie (aktuell bei 59,11 EUR). Hier wurde die Aktie in den letzten Handelswochen zweimal abgewiesen. Aktuell notiert die Aktie im Bereich der 20-Tage-Linie (aktuell bei 57,26 EUR).

Wichtig ist, dass die 20-Tage-Linie als Support h√§lt und der Anteilsschein im Dunstkreis dieser Linie einen Richtungswechsel abbilden kann. Sollte dies gelingen, so w√§re es im Zuge folgender Erholungsbewegungen zwingend, dass die¬†50-Tage-Linie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen und √ľberwunden werden kann. Sollte sich dieses Szenario einstellen und gelingt es dem Papier sich verbindlich √ľber dieser Durchschnittslinie festzusetzen, so besteht die Perspektive, dass es weiter aufw√§rts in Richtung der 200-Tage-Linie gehen k√∂nnte. Wird diese Linie in den kommenden Handelswochen angelaufen, so sollten die Kursmuster im Bereich dieser Linie engmaschig beobachtet werden. Im Tageschart ist erkennbar, dass die 200-Tage-Linie im Mai und im Juni ein Brett gewesen ist, Erholungen hier durchaus beendet sein k√∂nnten. Selbst ein √úberwinden w√ľrde das Chartbild nicht unbedingt bullisch aufhellen, sondern eher entspannen. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Tageschart erst dann, wenn es das Papier schafft, sich √ľber dem GAP bei 71,84 EUR auf Tagesschlussbasis festzusetzen.

Setzen sich auf der anderen Seite die B√§ren durch, so w√ľrde dies bedeuten, dass sich das Wertpapier verbindlich unter der 20-Tage-Linie festsetzt; Erholungen h√§tten nur eine geringe Perspektive und k√∂nnten nachfolgend direkt wieder abverkauft werden, so wie die in den letzten Handelsmonaten immer wieder der Fall gewesen ist. Es k√∂nnte im Zuge der Abgaben zun√§chst an das aktuelle Jahrestief gehen, darunter k√∂nnten die 50,56 EUR, die 45,85 EUR bzw. die 36,06 EUR weitere denkbare Anlaufziele sein.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie muss versuchen, sich zun√§chst per Tagesschluss √ľber der 20-Tage-Linie festzusetzen, um sich nachfolgend √ľber der 50-Tage-Linie zu etablieren. Gelingt der Move nicht, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Abw√§rtsbewegung wieder aufgenommen wird.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  35 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Betrachtung im 4h Chart:

Auch im 4h Chart wurde das Papier SMA200 (aktuell bei 60,51 EUR) im Zuge der letzten Erholungsbewegung an der SMA200 abgewiesen. Im September ging es erneut aufw√§rts, diesmal war aber erneut an der SMA50 (aktuell bei 56,92 EUR) Schluss. Die Bewegung in den letzten Handelstagen lief zwar √ľber diese Durchschnittslinie, das Wertpapier hat inzwischen wieder an die SMA20 (aktuell bei 57,11 EUR) / SMA50 zur√ľckgesetzt.

Auch das 4h Chart macht aktuell wenig Hoffnung auf eine rasche Erholung. Die Aktie notiert noch √ľber der SMA20 / SMA50. R√ľcksetzer haben das Potential sich im Bereich dieser Linien zu erholen. Sollte es die Aktie es schaffen, sich √ľber diesen beiden Durchschnittslinien zu halten, so k√∂nnte es wieder aufw√§rts in Richtung der SMA200 gehen. Die¬†SMA200 liegt aktuell etwa auf dem Niveau der SMA50 im Daily; ein √úberwinden w√§re in unseren Augen nur mit Dynamik und mit Momentum m√∂glich oder alternativ mit einem GAP up. Ob sich dieses Szenario aber einstellt bleibt abzuwarten.

Rutscht die Aktie aber wieder unter die SMA20 / SMA50 zur√ľck, so k√∂nnte zun√§chst im Bereich des aktuellen Jahrestiefs ein Doppelboden formatiert werden. H√§lt diese Marke aber nicht, so k√∂nnte es weiter abw√§rts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt wurden.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral / bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Aufhellen w√ľrde sich das Chartbild erst, wenn sich die Aktie √ľber der SMA200 festgesetzt hat. Ob diese Bewegung in den kommenden Handelswochen abgebildet werden kann, bleibt abzuwarten. Kann im Bereich des aktuellen Jahrestiefs kein Doppelboden formatiert werden, so k√∂nnte es weiter abw√§rts an und unter die 50 EUR-Marke gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  30 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 70 %

Widerstände

57,96

58,55

59,11

60,51

65,23 (GAP)

65,36

70,09 (GAP)

71,84 (GAP)

74,08 (GAP)

77,33

Unterst√ľtzungen

57,40

57,26

57,11

56,92

53,97

50,56

45,85

36,06

Quelle: xStation5 von XTB

 

HANDELN beim TESTSIEGER: