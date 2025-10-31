Meta Aktie nach Quartalszahlen unter Druck – Jetzt Aktien kaufen oder abwarten? 🌐

Die Meta Aktie (ehemals Facebook) geriet nach den jüngsten Quartalszahlen kräftig unter Druck. Zwar übertraf das Unternehmen die Umsatzerwartungen deutlich, doch eine einmalige Steuerbelastung von 15,93 Milliarden US-Dollar sorgte für Verunsicherung an der Börse. CEO Mark Zuckerberg betont jedoch weiterhin den langfristigen Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI) und Virtual Reality (VR) – zentrale Wachstumsfelder für die kommenden Jahre. Anleger fragen sich nun: Sollte man die Meta Aktie jetzt kaufen oder lieber abwarten?

► Meta Platforms WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker: META.US

geschrieben von Jens Klatt

✅ Drei Key Takeaways

1️⃣ 💰 Starke Zahlen trotz Sonderbelastung

Gewinn pro Aktie (bereinigt): 7,25 USD (Erwartung: 6,69 USD)

Umsatz: 51,24 Mrd. USD (+26 % YoY, erwartet: 49,41 Mrd. USD)

Das höchste Umsatzwachstum seit Anfang 2024 zeigt, dass Metas Werbegeschäft und KI-getriebene Personalisierung weiterhin stark performen.

Die einmalige Steuerbelastung resultierte aus dem neuen US-Gesetz „One Big Beautiful Bill Act“ und wirkt sich langfristig positiv auf künftige Steuerlasten aus.

2️⃣ 🤖 KI & Metaverse-Investitionen treiben Kosten

Meta erhöhte die Gesamtkostenprognose für 2025 auf 116–118 Mrd. USD .

CEO Mark Zuckerberg betont steigende Investitionen in Rechenzentren und Cloud-Kapazitäten zur Stärkung der KI-Kompetenzen.

Die Reality Labs -Sparte (Metaverse) verbuchte im Q3 einen Verlust von 4,4 Mrd. USD , was zeigt, dass Meta weiter massiv in Zukunftstechnologien investiert.

Trotz der Verluste gilt das Engagement als strategisch wichtig, um zukünftige Ertragsquellen zu sichern.

3️⃣ 👓 KI-Brillen, Nutzerwachstum & neue Einnahmequellen

Meta brachte die Ray-Ban Display-Brille mit integriertem KI-Display auf den Markt – bereits ausverkauft bis Ende November.

Tägliche aktive Nutzer in Metas Apps: 3,54 Milliarden (+2 % YoY).

Werbeeinnahmen: 50,08 Mrd. USD (über Erwartung von 48,5 Mrd. USD).

Neue KI-Features wie Meta Vibes steigern die Nutzung deutlich (+56 % mehr App-Downloads im Oktober).

🧠 Fazit: Meta Aktie – Aktien kaufen oder lieber abwarten?

Die Meta Aktie bleibt ein spannender Technologietitel mit klarem Fokus auf KI-Integration, soziale Plattformen und Virtual Reality.

Kurzfristig drücken höhere Kosten und die Sonderbelastung auf den Kurs, langfristig überzeugt Meta mit Wachstumspotenzial durch Werbung, KI und Hardware-Innovationen.

Wer an die Zukunft von Künstlicher Intelligenz und Augmented Reality glaubt, findet in Meta weiterhin eine attraktive Aktie zum Kaufen auf Rücksetzern.

Meta Aktie Chartanalyse – Daily:

Meta Aktie Chartanalyse – Daily:

❓ FAQ zur Meta Aktie

❓ Wie entwickelt sich die Meta Aktie aktuell?

Die Meta Aktie steht nach den aktuellen Quartalszahlen unter Druck. Zwar konnte der Konzern den Umsatz um 26 % steigern, doch höhere Investitionen in KI und Metaverse belasten kurzfristig die Bilanz. Langfristig bleibt Meta jedoch stark auf Wachstum ausgerichtet.

❓ Was sind die wichtigsten Treiber der Meta Aktie?

Wesentliche Wachstumstreiber sind Metas Werbegeschäft, die Integration von Künstlicher Intelligenz in alle Plattformen sowie der Ausbau der Reality Labs-Sparte für Virtual Reality. Auch neue KI-Produkte wie die Ray-Ban Display-Brille tragen zur Innovationskraft bei.

❓ Warum steht die Meta Aktie aktuell unter Druck?

Der Kurs der Meta Aktie leidet unter den gestiegenen Kostenprognosen für 2025 (116–118 Mrd. USD) und den anhaltenden Verlusten im Metaverse-Segment. Gleichzeitig sorgt eine einmalige Steuerbelastung von fast 16 Mrd. USD für zusätzlichen Druck.

❓ Sollte man jetzt Meta Aktien kaufen?

Langfristig bietet die Meta Aktie gute Chancen. Das Unternehmen investiert konsequent in Zukunftstechnologien wie KI und Augmented Reality, was langfristig neue Einnahmequellen schaffen dürfte. Anleger sollten jedoch auf Kursrücksetzer achten, bevor sie einsteigen.

❓ Wie beeinflusst Künstliche Intelligenz (KI) das Wachstum von Meta?

KI ist für Meta ein zentraler Wachstumsmotor. Durch KI-basierte Werbealgorithmen, neue Smart Glasses und verbesserte Nutzererlebnisse stärkt das Unternehmen seine Marktposition. CEO Mark Zuckerberg sieht KI als Schlüssel zur nächsten Wachstumsphase.