Meta Aktie nach Quartalszahlen unter Druck – Jetzt Aktien kaufen oder abwarten? 🌐

Die Meta Aktie (ehemals Facebook) geriet nach den jüngsten Quartalszahlen kräftig unter Druck. Zwar übertraf das Unternehmen die Umsatzerwartungen deutlich, doch eine einmalige Steuerbelastung von 15,93 Milliarden US-Dollar sorgte für Verunsicherung an der Börse. CEO Mark Zuckerberg betont jedoch weiterhin den langfristigen Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI) und Virtual Reality (VR) – zentrale Wachstumsfelder für die kommenden Jahre. Anleger fragen sich nun: Sollte man die Meta Aktie jetzt kaufen oder lieber abwarten?
► Meta Platforms WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker: META.US
-
geschrieben von Jens Klatt
✅ Drei Key Takeaways
1️⃣ 💰 Starke Zahlen trotz Sonderbelastung
-
Gewinn pro Aktie (bereinigt): 7,25 USD (Erwartung: 6,69 USD)
-
Umsatz: 51,24 Mrd. USD (+26 % YoY, erwartet: 49,41 Mrd. USD)
-
Das höchste Umsatzwachstum seit Anfang 2024 zeigt, dass Metas Werbegeschäft und KI-getriebene Personalisierung weiterhin stark performen.
-
Die einmalige Steuerbelastung resultierte aus dem neuen US-Gesetz „One Big Beautiful Bill Act“ und wirkt sich langfristig positiv auf künftige Steuerlasten aus.
2️⃣ 🤖 KI & Metaverse-Investitionen treiben Kosten
-
Meta erhöhte die Gesamtkostenprognose für 2025 auf 116–118 Mrd. USD.
-
CEO Mark Zuckerberg betont steigende Investitionen in Rechenzentren und Cloud-Kapazitäten zur Stärkung der KI-Kompetenzen.
-
Die Reality Labs-Sparte (Metaverse) verbuchte im Q3 einen Verlust von 4,4 Mrd. USD, was zeigt, dass Meta weiter massiv in Zukunftstechnologien investiert.
-
Trotz der Verluste gilt das Engagement als strategisch wichtig, um zukünftige Ertragsquellen zu sichern.
3️⃣ 👓 KI-Brillen, Nutzerwachstum & neue Einnahmequellen
-
Meta brachte die Ray-Ban Display-Brille mit integriertem KI-Display auf den Markt – bereits ausverkauft bis Ende November.
-
Tägliche aktive Nutzer in Metas Apps: 3,54 Milliarden (+2 % YoY).
-
Werbeeinnahmen: 50,08 Mrd. USD (über Erwartung von 48,5 Mrd. USD).
-
Neue KI-Features wie Meta Vibes steigern die Nutzung deutlich (+56 % mehr App-Downloads im Oktober).
🧠 Fazit: Meta Aktie – Aktien kaufen oder lieber abwarten?
Die Meta Aktie bleibt ein spannender Technologietitel mit klarem Fokus auf KI-Integration, soziale Plattformen und Virtual Reality.
Kurzfristig drücken höhere Kosten und die Sonderbelastung auf den Kurs, langfristig überzeugt Meta mit Wachstumspotenzial durch Werbung, KI und Hardware-Innovationen.
Wer an die Zukunft von Künstlicher Intelligenz und Augmented Reality glaubt, findet in Meta weiterhin eine attraktive Aktie zum Kaufen auf Rücksetzern.
Meta Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQ zur Meta Aktie
❓ Wie entwickelt sich die Meta Aktie aktuell?
Die Meta Aktie steht nach den aktuellen Quartalszahlen unter Druck. Zwar konnte der Konzern den Umsatz um 26 % steigern, doch höhere Investitionen in KI und Metaverse belasten kurzfristig die Bilanz. Langfristig bleibt Meta jedoch stark auf Wachstum ausgerichtet.
❓ Was sind die wichtigsten Treiber der Meta Aktie?
Wesentliche Wachstumstreiber sind Metas Werbegeschäft, die Integration von Künstlicher Intelligenz in alle Plattformen sowie der Ausbau der Reality Labs-Sparte für Virtual Reality. Auch neue KI-Produkte wie die Ray-Ban Display-Brille tragen zur Innovationskraft bei.
❓ Warum steht die Meta Aktie aktuell unter Druck?
Der Kurs der Meta Aktie leidet unter den gestiegenen Kostenprognosen für 2025 (116–118 Mrd. USD) und den anhaltenden Verlusten im Metaverse-Segment. Gleichzeitig sorgt eine einmalige Steuerbelastung von fast 16 Mrd. USD für zusätzlichen Druck.
❓ Sollte man jetzt Meta Aktien kaufen?
Langfristig bietet die Meta Aktie gute Chancen. Das Unternehmen investiert konsequent in Zukunftstechnologien wie KI und Augmented Reality, was langfristig neue Einnahmequellen schaffen dürfte. Anleger sollten jedoch auf Kursrücksetzer achten, bevor sie einsteigen.
❓ Wie beeinflusst Künstliche Intelligenz (KI) das Wachstum von Meta?
KI ist für Meta ein zentraler Wachstumsmotor. Durch KI-basierte Werbealgorithmen, neue Smart Glasses und verbesserte Nutzererlebnisse stärkt das Unternehmen seine Marktposition. CEO Mark Zuckerberg sieht KI als Schlüssel zur nächsten Wachstumsphase.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.