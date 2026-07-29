Meta Aktie vor den Quartalszahlen: KI-Offensive und Werbegeschäft im Fokus – Lohnt sich jetzt der Einstieg? 📱

Die Meta Aktie steht heute im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, denn nach Börsenschluss veröffentlicht der Facebook-, Instagram- und WhatsApp-Konzern seine Quartalszahlen. Während das Werbegeschäft weiterhin als wichtigste Ertragsquelle gilt, erwarten Anleger zunehmend den Nachweis, dass die milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) künftig zusätzliche Umsatzquellen erschließen können.

Wer aktuell darüber nachdenkt, Aktien zu kaufen, sollte deshalb nicht nur auf Umsatz und Gewinn achten. Entscheidend werden die Aussagen zur Monetarisierung der KI-Infrastruktur, zu den Investitionsausgaben und zum weiteren Wachstum des Werbegeschäfts sein.

► Meta Platforms WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker: META.US

📊 Meta Aktie: Hohe Erwartungen an die Quartalszahlen

Für das zweite Quartal rechnen Analysten mit einem erneut starken Wachstum.

Der Marktkonsens erwartet:

💵 Umsatz: 60,24 Milliarden US-Dollar.

📈 Gewinn je Aktie (EPS): 7,15 US-Dollar.

📢 Werbeeinnahmen: 59,07 Milliarden US-Dollar.

📊 Betriebsmarge: 35,6 %.

Trotz dieser starken Erwartungen könnte das reine Erreichen der Prognosen nicht ausreichen. Der Markt verlangt eine positive Überraschung und überzeugende Zukunftsaussichten.

📢 Werbung bleibt das Herzstück des Geschäfts

Auch im KI-Zeitalter stammt der Großteil der Umsätze weiterhin aus Werbung.

Im Fokus stehen:

👥 Rund 3,61 Milliarden tägliche Nutzer der „Family of Apps“.

📈 Steigende Werbeeinblendungen.

💲 Höhere durchschnittliche Werbepreise.

🤖 Verbesserte Werbeeffizienz durch KI.

Investoren werden genau beobachten, ob KI bereits messbare Vorteile im Kerngeschäft liefert und das Umsatzwachstum nachhaltig unterstützt.

🤖 KI soll neue Umsatzquellen erschließen

Für die Meta Aktie wird die KI-Strategie zunehmend zum entscheidenden Bewertungskriterium.

Besonders spannend sind:

☁️ Der mögliche Aufbau eines KI-Cloud-Geschäfts .

🖥️ Die Vermarktung eigener Rechenkapazitäten an externe Unternehmen.

⚙️ Die Entwicklung eigener KI-Chips.

💼 Neue Monetarisierungsmöglichkeiten für KI-Infrastruktur.

Sollte Meta hierzu konkrete Pläne präsentieren, könnte sich das Geschäftsmodell langfristig deutlich erweitern.

💸 Investitionsausgaben bleiben das größte Risiko

Neben Umsatz und Gewinn stehen die Investitionen im Mittelpunkt.

Der Markt erwartet:

🏗️ CapEx im dritten Quartal: 38,88 Milliarden US-Dollar.

💰 CapEx Gesamtjahr: rund 135,79 Milliarden US-Dollar.

🖥️ Massive Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur.

Investoren akzeptieren hohe Ausgaben grundsätzlich – allerdings nur, wenn diese zu steigenden Umsätzen, höherer Effizienz und neuen Geschäftsmöglichkeiten führen.

🥽 Reality Labs bleibt ein Belastungsfaktor

Neben dem Werbegeschäft bleibt auch Reality Labs im Fokus.

Aktuelle Erwartungen:

💵 Umsatz: rund 428,7 Millionen US-Dollar.

📉 Operativer Verlust: etwa 4,45 Milliarden US-Dollar.

Kurzfristig belastet das Segment weiterhin die Profitabilität. Anleger werden deshalb besonders darauf achten, ob sich langfristig neue Monetarisierungsmöglichkeiten abzeichnen.

⚖️ Aktien kaufen: Diese Szenarien sind für Anleger entscheidend

Die Quartalszahlen könnten unterschiedliche Marktreaktionen auslösen.

🟢 Positives Szenario

📈 Umsatz und Gewinn über den Erwartungen.

📢 Starkes Wachstum im Werbegeschäft.

🤖 Konkrete Fortschritte bei der KI-Monetarisierung.

☁️ Überzeugende Pläne für eine KI-Cloud.

🟡 Neutrales Szenario

📊 Ergebnisse entsprechen den Erwartungen.

⚠️ Keine neuen Informationen zur Monetarisierung der KI.

💸 Weitere Erhöhung der Investitionsausgaben.

🔴 Negatives Szenario

📉 Schwächeres Werbegeschäft.

💰 Höhere Investitionen ohne klaren wirtschaftlichen Nutzen.

📊 Margendruck und fehlende Perspektiven für zusätzliche KI-Umsätze.

Diese Szenarien dürften maßgeblich über die kurzfristige Entwicklung der Meta Aktie entscheiden.

📈 Aktien kaufen: Worauf Investoren jetzt achten sollten

Für Anleger stehen insbesondere folgende Punkte im Mittelpunkt:

📢 Entwicklung des Werbegeschäfts.

🤖 Einfluss von KI auf Umsatz und Effizienz.

☁️ Fortschritte beim möglichen KI-Cloud-Geschäft.

🖥️ Aussagen zu eigenen KI-Chips.

💰 Entwicklung der Investitionsausgaben.

📊 Prognosen für die kommenden Quartale.

Diese Faktoren dürften die zukünftige Bewertung der Meta Aktie maßgeblich beeinflussen.

🧾 Fazit: Meta Aktie braucht mehr als starke Quartalszahlen

Die Meta Aktie geht mit hohen Erwartungen in die Quartalsberichtssaison. Das Werbegeschäft entwickelt sich weiterhin robust und bildet das Fundament des Unternehmens. Gleichzeitig verlangen Investoren zunehmend konkrete Nachweise, dass sich die milliardenschweren KI-Investitionen langfristig auszahlen und neue Erlösquellen erschließen.

Wer aktuell Aktien kaufen möchte, sollte deshalb besonders auf die Entwicklung der Werbeumsätze, die Aussagen zur Monetarisierung der KI, mögliche Fortschritte bei einer KI-Cloud sowie den Zusammenhang zwischen Investitionsausgaben und künftigem Umsatzwachstum achten. Gelingt Meta hier eine überzeugende Präsentation, könnte dies der Aktie zusätzlichen Rückenwind verleihen.

Meta Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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