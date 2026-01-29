Meta Platforms Aktie: übertreffende Umsätze, KI-Investitionen - jetzt Aktien kaufen? 🚀

Meta Platforms hat mit beeindruckenden Quartalszahlen für Aufsehen gesorgt. Die Meta Platforms Aktie stieg nach der Bekanntgabe um bis zu 10 % im Nachbörslichen Handel. Für Investoren, die überlegen, Aktien zu kaufen, bieten diese Ergebnisse spannende Einblicke in Wachstumspotenziale, insbesondere durch KI-Investitionen. In diesem Artikel analysieren wir die Zahlen und geben Tipps, warum die Meta Platforms Aktie eine attraktive Option für Ihr Portfolio sein könnte.

► Meta Platforms WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker: META.US

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei wichtige Key Takeaways zur Meta Platforms Aktie

Überragende Finanzergebnisse 📊: Meta übertraf die Analystenerwartungen mit einem Gewinn pro Aktie von 8,88 USD und einem Umsatz von 59,89 Mrd. USD – ideale Signale für alle, die Meta Platforms Aktie kaufen möchten.

Hohe KI-Investitionen 🤖: Mit Ausgaben von bis zu 135 Mrd. USD für KI im Jahr 2026 positioniert sich Meta als Leader – ein Grund, warum Aktien kaufen jetzt strategisch sein könnte.

Stabile Nutzerzahlen und Prognose 🌟: 3,58 Mrd. täglich aktive Nutzer und eine Umsatzprognose über den Erwartungen machen die Meta Platforms Aktie zu einer soliden Wahl für langfristige

📈 Finanzergebnisse im Detail: Meta Platforms Aktie auf Erfolgskurs

Meta Platforms hat am Mittwoch seine Ergebnisse für das vierte Quartal präsentiert, die klar über den Erwartungen lagen. Der Gewinn pro Aktie betrug 8,88 USD gegenüber den geschätzten 8,23 USD, und der Umsatz erreichte 59,89 Mrd. USD statt der prognostizierten 58,59 Mrd. USD. Diese starken Zahlen unterstreichen, warum viele Investoren jetzt Meta Platforms Aktie kaufen sollten.

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 24 %, hauptsächlich getrieben durch das Werbegeschäft, das 58,1 Mrd. USD einbrachte und fast 97 % des Gesamtumsatzes ausmachte. Die täglich aktiven Nutzer lagen bei 3,58 Mrd., was den Wall-Street-Schätzungen entspricht. Für alle, die Aktien kaufen planen, signalisiert dies anhaltendes Wachstum.

🚀 Umsatzprognose und Kosten: Chancen für Aktien kaufen

Meta erwartet für das erste Quartal einen Umsatz zwischen 53,5 und 56,5 Mrd. USD, was die Analystenschätzungen von 51,41 Mrd. USD übertrifft. Finanzchefin Susan Li betonte die starke Nachfrage bis Anfang 2026. Die Gesamtkosten für 2026 werden auf 162 bis 169 Mrd. USD geschätzt.

Besonders hervorzuheben sind die Investitionsausgaben für KI: Zwischen 115 und 135 Mrd. USD, fast doppelt so viel wie 2025 (72,2 Mrd. USD). Diese Investitionen in Meta Superintelligence Labs und das Kerngeschäft machen die Meta Platforms Aktie zu einer Top-Wahl für Tech-Investoren, die Aktien kaufen wollen.

🤖 KI-Entwicklungen: Meta Platforms Aktie durch Innovation boosten

CEO Mark Zuckerberg kündigte neue KI-Modelle für die kommenden Monate an, mit Fokus auf rasante Weiterentwicklung. Meta investierte 14,3 Mrd. USD in Scale AI und holte Talente wie Alexandr Wang an Bord. Neue Modelle wie Frontier und Avocado (Codename für Llama-Nachfolger) sollen in der ersten Jahreshälfte erscheinen. Für Anleger, die Aktien kaufen möchten, bedeutet das enormes Potenzial in der KI-Branche.

🕶️ Reality Labs: Herausforderungen, aber stabile Meta Platforms Aktie

Die Reality Labs-Sparte meldete einen Betriebsverlust von 6,02 Mrd. USD bei einem Umsatz von 955 Mio. USD, was leicht über den Erwartungen liegt. Seit 2020 summieren sich die Verluste auf fast 80 Mrd. USD. Meta entließ über 1.000 Mitarbeiter und verlagert Ressourcen auf KI und Smart-Brillen wie Ray-Ban Meta.

Trotz regulatorischer Risiken in EU und USA erwartet Meta stabile Verluste für 2026, mit einem Höhepunkt in diesem Jahr. Zuckerberg plant eine schrittweise Reduzierung. Diese Entwicklungen sollten Investoren nicht abschrecken, die Meta Platforms Aktie kaufen wollen – sie zeigen Fokus auf profitable Bereiche.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Pfizer investieren sollte.

Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Pfizer durchführen solltest.

Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.

YouTube Börsen Wissen für Alle

🧠 Fazit: Meta Platforms Aktie kaufen – Jetzt der richtige Zeitpunkt?

Zusammenfassend überzeugen Metas Q4-Zahlen durch Wachstum, KI-Fokus und stabile Prognosen. Trotz Verlusten in Reality Labs positioniert sich das Unternehmen stark für die Zukunft. Für Investoren, die Aktien kaufen möchten, bietet die Meta Platforms Aktie attraktive Chancen. Beachten Sie Marktrisiken und konsultieren Sie einen Finanzberater, bevor Sie handeln.

Meta Platforms Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

AKTIEN GRATIS HANDELN!*

*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

❓ FAQ zur Meta Platforms Aktie

❓ Warum steigt die Meta Platforms Aktie so stark?

Meta hat im Q4 2025 die Erwartungen klar übertroffen: Gewinn pro Aktie 8,88 $ (vs. 8,23 $ erwartet), Umsatz 59,89 Mrd. $ (vs. 58,59 $). Dazu eine starke Q1-Prognose und massive KI-Investitionen bis 135 Mrd. $ in 2026 – das treibt den Kurs.

❓ Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Meta Platforms Aktie zu kaufen?

Viele Analysten sehen Potenzial durch das KI-Wachstum und die stabile Nutzerbasis (3,58 Mrd. DAUs). Die Aktie reagierte mit +10% im nachbörslichen Handel. Allerdings gibt es Risiken (Regulierung, Reality-Labs-Verluste). Wer langfristig auf KI setzt, könnte Aktien kaufen jetzt interessant finden – aber immer eigene Recherche + Beratung!

❓ Wie hoch sind Metas KI-Investitionen 2026?

Meta plant 115–135 Mrd. $ Capex für KI (fast doppelt so viel wie 2025 mit 72,2 Mrd. $). Fokus liegt auf Superintelligence Labs, neuen Modellen und Scale AI-Partnerschaft.

❓ Was ist mit Reality Labs und den Verlusten?

Reality Labs (VR/AR) hatte 2025 wieder hohe Verluste (~6 Mrd. $ im Q4). Meta erwartet 2026 ähnliche Niveaus, plant aber schrittweise Reduzierung. Der Fokus verschiebt sich klar auf KI und Smart-Brillen – für die Meta Platforms Aktie eher positiv langfristig.

❓ Meta Platforms Aktie – kaufen oder warten?

Aktuell starke Fundamentaldaten + KI-Momentum sprechen für Aktien kaufen. Risiken: EU/US-Regulierung und hohe Investitionskosten. Diversifizieren und nicht alles auf eine Aktie setzen!