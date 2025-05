Neben Microsoft hat auch Meta (Ticker: META) der Mutterkonzern von Facebook am Mittwoch nachbörslich Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vorgelegt – und das sich zum Schlusskurs von Mittwoch abzeichnende Gap von rund 6.5% deutet darauf hin, dass diese offenbar als stark interpretiert wurden. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Meta Handelsideen 🔴 Meta Prognose & Ausblick ► Meta Platforms WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker: META Meta wies einen Gewinn pro Aktie von 6,43 USD gegenüber 5,28 USD erwartet bei einem Umsatz von 42,31 Mrd. USD gegenüber 41,40 Mrd. USD erwartet aus, entsprechend einem Umsatzplus von 16% im Vergleich zum Vorjahresquartal, während der Nettogewinn um 35 % auf 16,64 Mrd. USD stieg gegenüber 12,37 Mrd. USD im Vorjahr. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Für das laufende Geschäftsquartal erwartet Meta einen Umsatz zwischen 42,5 und 45,5 Milliarden US-Dollar, entsprechend der Erwartung der Wall Street von 44,03 Milliarden US-Dollar. Meta gab darüber hinaus bekannt, dass es die Spanne seiner Gesamtkosten für 2025 auf 113 bis 118 Milliarden US-Dollar gesenkt hat, welche zuvor zwischen 114 bis 119 Milliarden US-Dollar lag. Allerdings erhöhte Meta seine Investitionsausgaben für 2025 auf 64 bis 72 Milliarden US-Dollar, gegenüber der bisherigen Prognose von 60 bis 65 Milliarden US-Dollar, vor allem durch geplante, zusätzliche Investitionen in Rechenzentren zur Unterstützung der Bemühungen Metas im Bereich der künstlichen Intelligenz sowie einen Anstieg der erwarteten Kosten für Infrastruktur-Hardware. Mit Blick auf die Aktie wird der heutige Handelstag meiner Einschätzung nach spannend, der Fokus liegt meinerseits auf der Region um 590 US-Dollar. Im aktuell gehandelten Bereich verläuft in etwa der Volumen-gewichtete Durchschnittspreis seit den im Februar markierten Allzeithochs, sprich: kommt es zu einer Rückeroberung, ließe sich legitim argumentieren, dass die Bullen erneut das Ruder in die Hand genommen hätten und in Verbindung mit der Rückeroberung der 200-Tagelinie wären in den kommenden Tage weitere Aufschläge mit Zielen im Bereich um rund 630 US-Dollar durchaus denkbar. Meta Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

