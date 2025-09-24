Micron Aktie mit KI-Fantasie – Aktien kaufen oder abwarten? 💾

Einleitung Die Micron Aktie hat nach starken Quartalszahlen und einem robusten Ausblick kräftig zugelegt. Der Speicherchip-Hersteller profitiert massiv vom KI-Boom, da High-End-KI-Chips immer größere Mengen an High-Bandwidth-Memory (HBM) benötigen. Doch nach der Kursrallye stellt sich die Frage: Sollte man jetzt Micron Aktien kaufen oder besser auf eine Abkühlung warten? ► Micron ISIN: US5951121038 | WKN: 869020 | Ticker: MU ✅ Drei Key Takeaways 📊 Starke Quartalszahlen & optimistischer Ausblick Gewinn je Aktie: 3,03 USD (erwartet: 2,86 USD)

Umsatz: 11,32 Mrd. USD (erwartet: 11,22 Mrd. USD)

Prognose Q1: 12,5 Mrd. USD Umsatz, deutlich über Konsens (11,94 Mrd. USD) 🤖 KI treibt Nachfrage nach Speicherlösungen Umsatzplus von +46 % YoY

Cloud-Speicherbereich: Umsatz 4,54 Mrd. USD → Verdreifachung zum Vorjahr

CEO Mehrotra: „Micron ist als einziger US-Speicherhersteller einzigartig positioniert, um vom KI-Boom zu profitieren“ ⚠️ Risiken trotz KI-Hype Kerngeschäft Rechenzentren: Umsatz -22 % YoY auf 1,57 Mrd. USD

Aktie hat sich 2025 fast verdoppelt → kurzfristig überhitzt

Rücksetzer möglich, bevor neuer Aufwärtstrend startet 📊 Fundamentaldaten zur Micron Aktie (Q4 2025) Kennzahl Wert Gewinn je Aktie (bere.) 3,03 USD Umsatz 11,32 Mrd. USD Prognose Q1 Umsatz 12,5 Mrd. USD YoY-Umsatzwachstum +46 % Cloud-Speicherumsatz 4,54 Mrd. USD (x3 YoY) Rechenzentrum-Umsatz 1,57 Mrd. USD (-22 % YoY) Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um deine Leser mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Google investieren sollte. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt deine Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung des Kartellurteils und der Kursentwicklung bei Google durchführen solltest. Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. 🧠 Fazit: Micron Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Micron Aktie bietet enormes Potenzial durch den KI-getriebenen Speicherbedarf. Die starken Quartalszahlen und die optimistische Prognose sprechen für langfristige Chancen. Allerdings ist die Aktie nach der Rallye kurzfristig überhitzt. Wer Aktien kaufen möchte, sollte Rücksetzer abwarten, während langfristige Investoren Micron als klaren Profiteur des KI-Booms sehen können. Micron Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – Micron Aktie 1. Warum ist die Micron Aktie aktuell im Fokus?

Die Micron Aktie profitiert stark vom KI-Boom, da moderne KI-Chips große Mengen an High-Bandwidth-Memory benötigen. Starke Quartalszahlen und ein optimistischer Ausblick treiben den Kurs. 2. Sollte man jetzt Micron Aktien kaufen?

Langfristig bietet die Aktie Chancen durch die steigende Nachfrage nach Speicherlösungen. Kurzfristig ist die Aktie jedoch überhitzt, da sie sich 2025 fast verdoppelt hat. Anleger sollten Rücksetzer abwarten. 3. Welche Chancen bietet die Micron Aktie?

Micron ist der einzige US-Speicherchip-Hersteller und einzigartig positioniert, vom KI-Trend zu profitieren. Besonders im Cloud-Sektor konnte der Umsatz im Jahresvergleich verdreifacht werden. 4. Welche Risiken gibt es für Anleger?

Das Kerngeschäft im Bereich Rechenzentren schwächelt (-22 % YoY). Zudem könnte eine technische Korrektur nach der starken Kursrallye für kurzfristige Rücksetzer sorgen. 5. Wie ist die langfristige Prognose für die Micron Aktie?

Dank des strukturellen KI-Booms sehen Analysten Micron als klaren Profiteur. Langfristig könnte die Aktie weiter wachsen – Rücksetzer sind für Anleger potenzielle Einstiegsgelegenheiten.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.