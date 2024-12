Folgend auf die Leitzinsentscheidung der FED und ihrer, seitens des Terminmarktes restriktiv zu interpretierenden Rhetorik kamen Aktien wie Micron (Ticker: MU) bereits während der regulären Handelssitzung unter Druck – doch im Falle von Micron ging es nachbörslich, folgend auf die Quartalszahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal noch einmal deutlicher abwärts. Micron enttäuscht mit Ausblick für das laufende Quartal 🔴 Aktie vor weiteren Abschlägen, Kursziel $80? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Index und Rohstoff Trading |🔴 Micron Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► Micron WKN: 869020 | ISIN: US5951121038 | Ticker: MU Vorbörslich handelt die Aktie von Micron mehr als 15% unter seinem gestrigen Schlusskurs und die Aktie stürzte auf die niedrigsten Niveaus seit August, damals folgend auf die erhöhte Volatilität in Japan und dem Mini-Crash im Nikkei 225. Beim Blick auf die Zahlen scheinen diese eigentlich ganz passabel, aber der Ausblick für das laufende Quartal sorgte offenbar für Verstimmung. Micron wies einen bereinigten Gewinn von 1,79 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 8,71 Milliarden US-Dollar aus, erwartet hatte die Wall Street einen Gewinn von 1,76 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 8,71 Milliarden US-Dollar. Für das laufende Quartal erwartet Micron nun einen bereinigten Gewinn von 1,43 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 7,9 Milliarden US-Dollar, recht deutlich unter der Erwartung der Wall Street, die mit einem Gewinn von 1,91 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 8,94 Milliarden US-Dollar gerechnet hatte. Die Aktie wurde unter hohen Umsätzen von 15.5 Millionen gehandelter Stücke, wobei im Schnitt in den vergangenen drei Monaten pro Tag 21,71 Millionen Stücke gehandelt werden, nachbörslich in Gefilden um $86 gehandelt und somit rund $2 oberhalb der Tiefs aus dem September. Der Kurssturz überrascht auf den ersten Blick, stieg der Umsatz mit Rechenzentren sequenziell um mehr als 40 % und im Jahresvergleich um über 400 %. CEO Sanjay Mehrotra teilte mit, dass „Micron hat ein Rekordquartal abgeliefert, und unser Umsatz im Rechenzentrum hat erstmals 50 % unseres Gesamtumsatzes überschritten“ und fügte hinzu: „Obwohl die verbraucherorientierten Märkte kurzfristig schwächer sind, rechnen wir in der zweiten Hälfte unseres Geschäftsjahres mit einer Rückkehr zum Wachstum. Wir gewinnen weiterhin Marktanteile in den margenstärksten und strategisch wichtigsten Marktsegmenten und sind hervorragend positioniert, um das KI-gesteuerte Wachstum zu nutzen und für alle Beteiligten einen erheblichen Mehrwert zu schaffen.“ Und während diese Zeilen sich einerseits für Investoren vielversprechend lesen, so deuten sie doch auf ein sich zu erwartend abschwächendes Wachstum hin, was für den Ausblick für die Aktie eher wenig Optimismus aufkeimen lässt. Am heutigen Handelstag dürfte der Fokus auf der Region zwischen $90 und $91 liegen: sollte es den Bullen nicht gelingen dieses Level zurückzuerobern und die Aktie oberhalb zu stabilisieren, es stattdessen zu einem Fall unter $84 kommen, wäre denkbar, dass wir weitere Abschläge bis in Gefilde um $80 zu sehen bekommen. Micron Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

